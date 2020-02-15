Sosyal Medya
Facebook Lite, karanlık mod desteğini aldı!
Akıllı cihazlarımızda karanlık mod desteğini alan uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak Facebook Lite Android sürümü karanlık mod desteğini aldı.
Android 10 ve iOS 13 işletim sistemlerinin, sistem geneli karanlık mod desteğini sunmaları sonrası çoğu uygulama kullanıcılarına karanlık mod desteği sunmaya başladı. Fakat Google Maps ve Facebook gibi bu özelliği kullanıcılarına sunmamış popüler uygulamalar da mevcut durumda.
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Facebook’un sahip olduğu, Instagram ve Facebook Messenger uygulamaları karanlık mod desteğine aylar önce kavuşmuş olsalarda WhatsApp Messenger ve Facebook’un temel uygulaması bu özelliğe sahip değiller. WhatsApp Messenger’ın beta sürümü ile karanlık modu uzun zamandır test ettiğini biliyoruz. Son olarak XDA Developers’ın haberine göre Facebook Lite sürümü de Android 10 işletim sistemi ile karanlık mod desteği sunmaya başlayacak. Bu gelişmelerden hareketle tüm Facebook uygulamaları için karanlık modun çok yakında kullanıma sunulacağını söylemek mümkün.
Haber
Instagram için yeni özellik: Gönderiler artık gözünüzden kaçmayacak!
Instagram uygulamasında, kısa süre önce “Son gönderiler” adı altında yeni bir özellik keşfedildi. Kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından yayınlanan ve gözden kaçan son gönderileri bir araya getiren bu özellik anasayfada pop-up şeklinde karşımıza çıkıyor. Akış üzerinde, geçmişte olduğu gibi kronolojik bir sıralama bekleyen kullanıcılar, yeni özellikle birlikte gönderi sıralamaları için köklü değişiklikler de bekliyor.
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Firma, özelliğin varlığını doğruladı fakat tam olarak bu şekilde çalışmayacağını ve halen test aşamasında olduğunu dile getirdi. Son gönderiler özelliği, tersine mühendislikle ilgilenen Jane Manchun Wong adlı kullanıcı tarafından keşfedildi. Aşağıda yer alan ekran görüntüsüyle özelliği duyuran Jane, See Posts (Paylaşımları gör) seçeneğine dokunduğunda bazı arkadaşlarından rastgele gönderilere rastladığını bildirdi.
Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts
This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020
Instagram’ın kronolojik olmayan akış algoritmasıyla sıralanan gözden kaçırdığımız son gönderiler özelliğinin, prototip aşamasında olduğu düşünülüyor. Anlaşılan o ki kısa süre içerisinde mevcut pop-up özelliğini cihazlarımızda göremeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan, en çok etkileşime sahip olduğunuz kişiler ile birlikte çalışması beklenen özellik, mevcut kronolojik olmayan akış algoritması ile mi gelecek yoksa yeni bir algoritmaya mı sahip olacak merak konusu.
Sosyal Medya
Facebook yeni uygulaması Hobbi’yi sessizce yayınladı!
Facebook yeni uygulaması Hobbi’yi sessizce yayınladı. Uygulamanın Pinterest ile benzerliği dikkat çekti.
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Facebook’un yeni uygulaması Hobbi bizlere neler sunuyor?
Facebook geçtiğimiz yaz şirketin ana markaları dışında deneysel uygulamalar geliştirmek için oluşturduğu yeni ürün deneme ekibini tanıtmıştı. Ekibin şimdiye kadar hayata geçirdiği ürünleri sosyal ağ uygulaması Bump, müzik uygulaması Aux ve mizah paylaşım uygulaması Whale oldu. Bu uygulamaların hiçbiri önemli bir başarı elde edemedi. Facebook ekibi girişimlerine Hobbi uygulaması ile bir yenisini eklemiş oldu. Hobbi App Store’daki sayfasına göre yemek pişirme, sanat, zanaat, spor ve ev dekorasyonu gibi yaratıcı süreçlerinizi paylaşabileceğiniz bir fotoğraf paylaşım uygulaması.
Uygulama bazı kullanıcılar tarafından Pinterest’e benzerliği nedeni ile ağır eleştiriler aldı. Fakat geliştirici ekibin tanımına göre uygulamanın amacı hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı sadece paylaşmak değil bütün bir süreci kayıt altına almak. Uygulamada projelerinizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir sosyal ağ bileşeni yok. Bu anlamda Hobbi bir sosyal ağdan ziyade bir editör ve organizatör gibi çalışmakta.
Facebook yeni ürün deney (NPE) ekibini kurduğunda şunları söylemişti:
Ekibin uygulamaları Facebook’un insanlara topluluk oluşturma gücü verme misyonuyla uyumlu olacak ancak tamamen yeni deneyimler sunmaya odaklanacak. Bu girişimleri yeni marka isimleri altında yapmayı planlıyoruz çünkü insanlar için yararlı olmadıklarını gözlemlediğimizde uygulamaları iptal etmek istiyoruz.
Şirketin bu açıklamasına bakacak olursak Hobbi uygulamasının geleceği kullanıcılar tarafından beğenilmesi ile doğru orantılı olacak. Fakat Facebook geliştirici ekibinin yeni uygulamalar ile karşımıza çıkmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.
The Information’ın raporuna göre Hobbi sadece Apple uygulama marketi olan App Store için yayınlandı. Uygulama IOS 11.0 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod touch cihazlarıyla uyumlu.
Sosyal Medya
Twitter 2019 4. Çeyrek raporunu yayınladı
Sosyal medya şirketi Twitter 2019 4. çeyrek gelirlerini açıkladı. Genel olarak beklentilerin üzerinde bir tablo çizen şirket tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etti.
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Twitter 2019 4. çeyrek gelir raporunu yayınladı
Twitter, 2019’un 4. çeyreğinde 1.01 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı ve geçtiğimiz yıla oranla %11’lik gelir artışı sağladı. Bu rakam ile birlikte şirket, tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etmiş oldu. Açıklanan raporda şirketin günlük kullanıcı sayısında da bir artış görülmekte. Geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinde 126 milyon günlük kullanıcıya sahip olan platform 2019’da günlük 152 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Şirket için tüm bu olumlu tablonun içerisinde en büyük hayal kırıklığı ise hisse başına kazancın ve net gelirlerinin beklentilerin altında kalması oldu. Sosyal medya devinin net geliri 119 milyon dolar ve hisse başına kazancı 0.15 dolar olarak açıklandı. Twitter 2018’in 4. çeyreğinde 255 milyon dolar net gelir ve 0.33 dolar hisse başına kazanç elde etmişti. Şirket kısmi açıklamasında bu rakamların halen olumlu bir tablo olduğuna vurgu yaptı.
2019 genelini Twitter 3.46 milyar dolar gelir ile bitirerek %14’lük bir artış elde etti. Şirketin net geliri 1.47 milyar dolar ve hisse başına kazancı 1.87 dolar olarak açıklandı.
Şirketin 4. Çeyrek kazancını açıklayan Twitter finans müdürü Ned Segal şunları söyledi:
Çeyrek gelirimizde 1 milyar doları aşarak yeni bir kilometre taşına ulaştık. Bu çoğu büyük coğrafyada gelir ürünlerimizin istikrarlı ilerlemesini kanıtlamaktadır. Tüm dünyada Twitter kullanıcıları için hem organik hem de tanıtımı yapılan içerikleri kişiselleştirerek daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda hem reklam verenler hem de tüketiciler için muazzam bir fırsat görmekteyiz.