Facebook, LA Polisine Sahte Hesapları Olan Kullanıcıları Gözetlemeyi Bırakmasını Söyledi

Facebook, Los Angeles Polis Departmanına (LAPD) bir mektup yazarak, kullanıcıları gözetlemek için sahte profiller oluşturmayı durdurmasını talep etti. Bu, Guardian’ın ABD polis departmanının bir teknoloji firmasıyla çalıştığını ve suçları çözmeye yardımcı olmak için kullanıcı verilerini analiz ettiğini açıklamasının ardından geldi.

Facebook, sahte hesapların oluşturulmasını ve kullanılmasını açıkça yasaklar. Amacının, “insanların birbirlerine güvenebilecekleri ve hesap sorabilecekleri güvenli bir ortam yaratmak” olduğunu söyledi.

Facebook’un başkan yardımcısı ve sivil haklar genel danışman yardımcısı Roy Austin, Facebook’un politikalarını özetleyen bir mektupta, “LAPD eğitim belgeleri, Facebook’u memurlara sahte sosyal medya hesapları kurmaları için tavsiyede bulunma konusunda açık bir örnek olarak kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda belgeler, LAPD politikalarının memurların ‘çevrimiçi soruşturma faaliyeti’ için sahte hesaplar oluşturmasına izin verdiğini de gösteriyor” dedi.

“Bu tür politikaların meşruiyeti LAPD’ye bağlı olsa da, memurlar, hizmetlerimizde hesap oluştururken Facebook’un politikalarına uymalıdır. Polis Departmanı, Facebook’ta sahte hesapların kullanımını, başkalarının kimliğine bürünmeyi ve gözetim amacıyla veri toplamayı içeren tüm faaliyetleri durdurmalıdır.”

Kâr amacı gütmeyen kuruluş Brennan Adalet Merkezi tarafından yapılan kamuya açık kayıt talepleri yoluyla elde edilen belgeler, 2019 yılında LAPD’nin, arkadaşlarının hesapları da dâhil olmak üzere şüphelilerin sosyal medya ağlarından veri toplamak için Voyager Labs’in sosyal medya gözetim yazılımını kullandığını gösterdi.

Voyager Labs, yazılımının, kullanıcıların niyetlerini ve inançlarını ayırt etmeye yardımcı olmak da dâhil olmak üzere, suçları çözmeye yardımcı olmak için büyük miktarda veriyi analiz edebildiğini iddia ediyor.

LAPD, e-postalarda, yazılımın özellikle sokak çetelerinin çevrimiçi faaliyetlerini araştırmak için yararlı olduğunu ve soygun ve cinayet bölümünün kanıt toplamasına yardımcı olmak için çok önemli olduğunu söyledi.

Tencere dibin kara seninki benden kara

Facebook, kullanıcıları gözetlemenin ve meşru kullanıcıları taklit etmenin, insanların “gerçek kimliklerini kullanarak gerçek insanlarla bağlantı kurmalarını ve paylaşmalarını” sağlamak olan amacına aykırı olduğunu savunuyor.

Ancak, yasal gözetim konusunda uzmanlaşmış Avustralyalı bir güvenlik uzmanı olan Robert Potter, insan hakları aktivistlerinin veya gazetecilerin çevrimiçi mahremiyetlerini korumaya çalıştığı durumlarda veya internet sansürünün olduğu ülkelerdeki kullanıcılar için sahte isimlerin haklı gösterilebileceğini düşünüyor.

Geçmişte yanıltıcı siyasi reklamlar, çevrimiçi dolandırıcılıklar ve sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri gibi konularda adım atmakta yavaşken, sosyal ağın LAPD’ye karşı güçlü duruşuna şaşırıyor.

Potter verdiği demeçte, “Facebook’un çocuk kaçakçılığı ve terör iletişiminden Covid-19 ile ilgili çarpıtılmış bilgilere kadar pek çok sorunlu iletişim için bağlantı noktası haline geldiğini görmek gerçekten ilginç. Yine de LAPD’nin platformlarını kötüye kullanmasını bazen Çin veya Rusya’dan daha fazla umursuyor gibi görünüyorlar” dedi.

Özgünlük ve hesap verebilirlik konusundaki iddialarına rağmen, sosyal ağ ağustos ayında platformunda siyasi reklamları araştıran ABD’li akademisyenlerin hesaplarını yasakladı. Facebook, araştırmacıların veri kazıyan tarayıcı uzantısı aracının güvenliğini baltaladığını söylerken, akademisyenler çalışmalarının demokrasiyi sürdürmek ve sosyal ağın uygulamalarını şeffaf tutmak için hayati olduğunu savundu.

Washington Post’un siber güvenlik operasyonları merkezini inşa eden Potter, “Platformunuzu kullanan kötü niyetli katılımcıları ortadan kaldırmıyorsanız, platformun meşru kullanımını engellemek için güçlü nedenleriniz yok” dedi. Ve Avustralya hükümetine siber güvenlik konusunda tavsiyelerde bulundu. “Bir sosyal medya platformu işletiyorsanız özel değilsiniz. Bir kilisede gizli polis bulunamaz diye bir kural yoksa bir sosyal medya platformu neden farklı olsun ki?”