Facebook Kullanıcılarını Uzun Süreli Videolara Yönlendiriyor

Facebook Kullanıcılarını Uzun Süreli Videolara Yönlendiriyor

27 Ocak, 2017 Finans 0 yorumlar

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Facebook platform içerisinde içerik üreticilerine her zaman önem vermiştir ancak uzun videolu içerikler üretenlere daha bir önem veriyor.

Facebook’ta yer alan videoların izlenme sayısı kişinin videoyu sadece 3 saniye izlemesiyle artıyor. Bununla beraber platformun ekrana gelen videoları otomatik oynatması ile beraber izlenme sayıları inanılmaz derecede yükseldi diyebiliriz. Otomatik oynatma yüzünden artık içerik üreticiler kullanıcıyı anında etkileyecek videolar hazırlamak zorunda. Bir çok yayıncının açıklamasına göre videoların sonuna kadar izlenme sayısı oldukça az.

Artık platform videoları üç saniyeden fazla izlenen yayıncıları daha fazla ödüllendirecek. Haber Akışı bölümünün değişen algoritması sayesinde kullanıcıların önüne daha uzun videolar çıkmaya başladı. Platform video izleme süresi olduğunda en büyük rakiplerinden bir tanesi YouTube’un çok gerisinde. Facebook bir şekilde  televizyonların gelirlerini elde etmeyi amaçlıyor.

Bu nedenle platformda mid-roll adı verilen bir reklam sistemi kullanıyor. Reklamlar videonun ortasında yer alıyor ve 90 saniye uzunluğunda.  Daha çok reklam gösterimi için şirket yayıncılara kullanıcıların ilgilerini kısa sürede çekebilecek videolar hazırlamasını öneriyor.

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