Facebook karanlık tema, iOS ve iPadOS için kullanıma hazır.

17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor.

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Facebook reklam boykotu daha da büyüyor!

Mark Zuckerberg’ün politikacıların kurallara aykırı gönderilerine etiket ekleme sözü, reklam verenlerin Facebook reklam boykotuna katılmasını engellemedi. Coca-Cola, Hershey ve Honda da Facebook reklamlarını geçici olarak durdurduklarını söyleyen büyük şirketler arasına katıldı. Daha önce Dove ve Lipton gibi büyük markaları bünyesinde barındıran Unilever sivil hak grupları tarafından düzenlenen boykota katılacaklarını açıklamıştı. Boykota katılan şirketleri takip eden bir listeye göre 120’den fazla şirket Facebook reklamlarını boykot etmekte. Coca-Cola gibi bazı şirketler ise Facebook reklamlarını durdurmayı tercih etseler dahi açıkça boykota katılmıyorlar. CNBC’ye verdiği demeçte Coca-Cola CEO’su James Quincey şunları söyledi: “Dünyada ve sosyal medyada ırkçılığa yer yok. Coca-Cola Company olarak tüm sosyal medya platformlarında ücretli reklamları en az 30 gün boyunca durduracağız. Bu süreyi revizyonlara gerek olup olmadığını belirlemek ve reklamcılık politikalarımızı yeniden değerlendirmek için kullanacağız. Ayrıca sosyal medya ortaklarımızdan daha fazla şeffaflık bekliyoruz.” dedi.

Reklam verenlerin tüm bu resmi ve resmi olmayan boykotları ve daha fazla şeffaflık çağrıları sosyal medya devi tarafındaki baskıyı artırmaya devam ediyor. Facebook sözcülerinden biri açıklamasında sivil hak grupları ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Topluluğumuzu güvende tutmak için her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve politikalarımızı güncellemek için sürekli olarak uzmanlarla çalışmaktayız. Kendimizi sivil haklar denetimine açtık. Instagram ve Facebook’dan 250 üst düzey örgütü yasakladık. Yapay zeka alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde kullanıcılarımızın bildirmesine gerek kalmadan nefret söylemlerinin %90’ını tespit edebiliyor ve engelleyebiliyoruz. Avrupa Birliği raporuna göre Facebook, 24 saat içerisinde Twitter ve YouTube’dan daha fazla nefret dolu konuşma raporu tespit edebiliyor. Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz ve mücadeleye devam etmek için daha fazla araç, teknoloji ve politika geliştirmek için sivil hak grupları ve uzmanlar ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.