Sosyal Medya
Facebook karanlık tema, iOS ve iPadOS için kullanıma hazır.
Facebook, karanlık temayı geliştirmeye devam ediyor. Yeni arayüzün Apple marka tablet ve telefonlar için kullanıma hazır olduğu belirtildi.
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iOS ve iPadOS için karanlık tema hazır!
Facebook, arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Bilindiği üzre firma, mobil uygulaması için Android cephesine geçtiğimiz ay karanlık temayı getirmişti. Apple kullanıcılarının da merakla beklediği özellik yavaş yavaş kullanıcıların beğenisine sunuldu. iPad ve iPhone kullanıcıları arasında güncellemeye ulaşanlar memnuniyetlerini belirtir iken, bazı kullanıcılar özelliğe henüz ulaşamadıklarını aktardılar. Social Media Today isimli internet sitesine konuşan bir yetkili, özelliğin yavaş yavaş dağıtıldığını belirtir iken kullanıcıların geri dönüşlerine göre sistemi en düzgün haline ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.
So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2
— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020
Android cihazlar için hali hazırda kullanılan özelliğin, Apple tarafına da getirilmesi kullanıcılarda heyecana neden oldu. iOS ve iPadOS kullanıcıları Facebook uygulamasının güncellemelerini kontrol ederek özelliğin gelip gelmediğini öğrenebilir iken, tam olarak ne zaman tüm Apple cihazlar için karanlık temanın sunulacağı ise bilinmiyor. Facebook Lite, WhatsApp ve Instagram gibi Facebook’a bağlı uygulamaların karanlık temaya geçişi uzun zaman önce gerçekleşti bilindiği üzre. Durum böyle olunca uzmanlara göre, Facebook kullanıcıları karanlık tema için çok uzun bir süre beklemek zorunda kalmayabilir. Bakalım ilerleyen günlerde firma ana uygulaması için karanlık temayı tam anlamıyla herkese sunacak mı bekleyip göreceğiz.
Sosyal Medya
Facebook reklam boykotu daha da büyüyor!
17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor.
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Facebook reklam boykotu daha da büyüyor!
Mark Zuckerberg’ün politikacıların kurallara aykırı gönderilerine etiket ekleme sözü, reklam verenlerin Facebook reklam boykotuna katılmasını engellemedi. Coca-Cola, Hershey ve Honda da Facebook reklamlarını geçici olarak durdurduklarını söyleyen büyük şirketler arasına katıldı. Daha önce Dove ve Lipton gibi büyük markaları bünyesinde barındıran Unilever sivil hak grupları tarafından düzenlenen boykota katılacaklarını açıklamıştı. Boykota katılan şirketleri takip eden bir listeye göre 120’den fazla şirket Facebook reklamlarını boykot etmekte. Coca-Cola gibi bazı şirketler ise Facebook reklamlarını durdurmayı tercih etseler dahi açıkça boykota katılmıyorlar. CNBC’ye verdiği demeçte Coca-Cola CEO’su James Quincey şunları söyledi: “Dünyada ve sosyal medyada ırkçılığa yer yok. Coca-Cola Company olarak tüm sosyal medya platformlarında ücretli reklamları en az 30 gün boyunca durduracağız. Bu süreyi revizyonlara gerek olup olmadığını belirlemek ve reklamcılık politikalarımızı yeniden değerlendirmek için kullanacağız. Ayrıca sosyal medya ortaklarımızdan daha fazla şeffaflık bekliyoruz.” dedi.
Reklam verenlerin tüm bu resmi ve resmi olmayan boykotları ve daha fazla şeffaflık çağrıları sosyal medya devi tarafındaki baskıyı artırmaya devam ediyor. Facebook sözcülerinden biri açıklamasında sivil hak grupları ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Topluluğumuzu güvende tutmak için her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve politikalarımızı güncellemek için sürekli olarak uzmanlarla çalışmaktayız. Kendimizi sivil haklar denetimine açtık. Instagram ve Facebook’dan 250 üst düzey örgütü yasakladık. Yapay zeka alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde kullanıcılarımızın bildirmesine gerek kalmadan nefret söylemlerinin %90’ını tespit edebiliyor ve engelleyebiliyoruz. Avrupa Birliği raporuna göre Facebook, 24 saat içerisinde Twitter ve YouTube’dan daha fazla nefret dolu konuşma raporu tespit edebiliyor. Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz ve mücadeleye devam etmek için daha fazla araç, teknoloji ve politika geliştirmek için sivil hak grupları ve uzmanlar ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Genel
WhatsApp, Android ve iOS için hareketli çıkartmaları test ediyor
WhatsApp, Android ve iOS platformları içerisinde, beta sürümlerle beraber hareketli çıkartmalar özelliğini test etmeye başladı. Özellik Android için v2.20.194.7 beta ve iOS için v2.20.70.26 beta sürümleriyle birlikte hayatımıza giriş yaptı.
Geçtiğimiz dönemlerde de çıkan haberlere göre, WhatsApp uzun bir süredir hareketli çıkartmalar üzerinde zaten çalışıyordu. Bugün yayınlanan beta sürümlerinde özellik, bir süreliğine kullanılabilir haldeyken bir anda platform üzerinden kaldırıldı. 2019 yılında çıkartmaları hayatımıza dahil eden WhatsApp, görünen o ki çok yakın bir gelecekte tamamen kullanılabilir bir şekilde yeni özelliği kullanıma sunacak.
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Normal çıkartmalarda olduğu gibi, hareketli seçeneği için de firma uygulama üzerinde kendi paketlerini sunacak. Ayrıca üçüncü taraf olarak adlandırılan ek paket eklemeleri de kolayca sağlanabilecek. Şu an için özelliği kullanabilmek adına yukarıda belirttiğimiz beta sürümlerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Ek olarak WhatsApp Business sürümünde de hareketli çıkartmaların çalıştığı bildirildi. Şu an için beta sürümler içerisinde yer alan fakat kullanıma kapatılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
Şu an için kullanıma kapalı olan Android için v2.20.194.7 beta sürümüne aşağıdaki resme dokunarak ulaşabilirsiniz:
Sosyal Medya
Sosyal medyadaki duvar kağıdı, Android telefonları neden bozuyor?
Sosyal medyadaki duvar kağıdı neden akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor. Bu haftanın gündeminde yer alan duvar kağıdının, neden telefonları işlevsiz kıldığını, haberimizde açıklıyoruz.
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Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere, birçok duvar kağıdı indirilebilir içerik olarak sosyal medya ve birçok web platformunda bulunuyor. Peki, mevzubahis duvar kağıdını, diğer sosyal medyadaki duvar kağıtlarından üstün kılan neydi? Neden, Samsung başta olmak üzere akıllı telefonların arayüzlerini bozuyor ve tamamen kullanılmaz hale getiriyordu.
WARNING！！！
Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!
It will cause your phone to crash!
Don’t try it!
If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL
— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020
Bahsedilen sorunu geniş kitlelere ulaştıran ilk kişi Twitter iddiacısı Ice Universe oldu. Akıllı cihazların çökmesini sağlayan fotoğrafı atarak, bunu kesinlikle kullanmayın diyen “IceUniverse”in kendi telefonu olarak kullandığı S20 Plus’ta bu sorunu yaşadığını söylüyor. Özellikle Samsung cihazlarda görülen bu sorunla birlikte, telefon ya tamamen kullanılmaz duruma geliyor ya da işletim sistemi sürekli yeniden başlatılıyor.
Duvar kağıdı neden akıllı telefonları bozdu?
Linkini paylaştığım duvar kağıdı aslında, her telefonda bu sorunu yaratmıyor. Twitter’daki bazı kullanıcılar, akıllı telefonlarında kullandıklarını belirtmişler. Siz de eğer kullanmak istiyorsanız yapmanız çok basit. Yukarıdaki linkten fotoğrafı indirin, ekran fotoğrafı çekin ve duvar kağıdı olarak belirleyin. Hiçbir sorun olmadığını göreceksiniz.
Sorun yaşayanlar peki neden sorun yaşadılar? Google, Android telefonlarda sRGB renk alanını kullanıyor. Bununla birlikte sRGB renk alanı; yazıcılar, internet siteleri ve bilgisayar monitörleri gibi, geniş kapsamlı birçok alanda kullanılan bir standart. sRGB dışında Adobe RGB ve ProPhotoRGB gibi renk alanı standartları da bulunuyor. Gördüğünüz fotoğrafta sRGB standartı yerine çok daha geniş renk dinamik aralığı sunan ProPhotoRGB kullanılıyor. Böylece, görmüş olduğunuz “Glacier National Park” (Amerika’da bir Ulusal Park) görüntüsü, göz alıcı duruma geliyor.
Aslında bu sorunun tek dayanağı, farklı bir renk gamutu kullanması ile alakalı değil. Google, Android cihazlarda aktif olarak kullandığı görüntü işleme motoru, kullanılan tüm fotoğrafların sRGB protokolüne çevrilmesini sağlıyor. Yani, hangi fotoğrafı telefonun ana ekranına belirlerseniz belirleyin, gördüğünüz görüntü sRGB düzeninde oluyor.
ProPhotoRGB, sRGB’ye dönüştürülürken hata oluşursa?
sRGB’nin İngilizce tabirle açılımı “Red, Green and Blue”dur yani üç ana renk belli oranlarda birbirlerine karıştırılarak, doğadaki renkler bulunuyor ve üç ana renk doğrultusunda, matematiksel hesaplamanın maksimum 255’i oluşturması hedefleniyor.
Fakat mevzubahis fotoğraftaki histogramda 1 piksel fazla olduğundan dolayı, hesaplamalar bozuluyor. 256’ya çıkan değeri, Google’ın görsel motoru algılayamıyor ve sürekli telefonun işletim sisteminin hatadan kaynaklı çöktüğünü görüyoruz.