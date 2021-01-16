LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak

Profesyonel sosyal ağ LinkedIn reklam yasağına kısa bir süre kala Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı. Söz konusu duyuruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde günlük 1 milyon ve daha fazla erişime sahip olan yurt dışı kaynaklı sosyal platformların temsilcilik bulundurması zorunlu kılınmıştı. Belirtilen sürede temsilci bulundurmayan platformlara da kademeli olarak artan para cezası verilmişti.

Türkiye’nin sosyal medya mecralarına yönelik düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından YouTube, TikTok, Dailymotion gibi platformların ardından LinkedIn da ülkemizde temsilcilik açma kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn’ın Türkiye’ye temsilci atayacağını kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021

Açıklamayı kişisel Twitter hesabında yapan Sayan, “Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete’de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.” dedi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun’un 1 Ekim 2020‘de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etti.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde YouTube, TikTok, Dailymotion ve LinkedIn gibi temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılabilecek. Kısmi daraltmadan sonra 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 90‘a kadar daraltılabilecek. Bu durumda aslında söz konusu şirketin faaliyetleri büyük ölçüde engellenmiş olacak. Bu şirketler, büyük ticari kayıplar yaşayacaklar.

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