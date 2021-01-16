Genel
LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak
Profesyonel sosyal ağ LinkedIn reklam yasağına kısa bir süre kala Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı. Söz konusu duyuruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde günlük 1 milyon ve daha fazla erişime sahip olan yurt dışı kaynaklı sosyal platformların temsilcilik bulundurması zorunlu kılınmıştı. Belirtilen sürede temsilci bulundurmayan platformlara da kademeli olarak artan para cezası verilmişti.
Türkiye’nin sosyal medya mecralarına yönelik düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından YouTube, TikTok, Dailymotion gibi platformların ardından LinkedIn da ülkemizde temsilcilik açma kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn’ın Türkiye’ye temsilci atayacağını kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.
Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.
Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021
Açıklamayı kişisel Twitter hesabında yapan Sayan, “Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete’de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.” dedi.
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun’un 1 Ekim 2020‘de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etti.
Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde YouTube, TikTok, Dailymotion ve LinkedIn gibi temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılabilecek. Kısmi daraltmadan sonra 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 90‘a kadar daraltılabilecek. Bu durumda aslında söz konusu şirketin faaliyetleri büyük ölçüde engellenmiş olacak. Bu şirketler, büyük ticari kayıplar yaşayacaklar.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
Vivo X60 Serisi’nin yeni üyesi Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875‘e sahip ikinci bir versiyon ile birlikte gelebilir. İşte X60 Pro+ hakkındaki yeni bilgiler.
X60 ve X60 Pro piyasaya sürüldükten sonra X60 Pro+ modeline yönelen Vivo, yeni modeli hakkında özellikleri günden güne ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın, daha önce Snapdragon 888 ile birlikte geleceğini öğrenmiştik. Şimdi farklı bir versiyonun varlığı ortaya çıktı diyebiliriz.
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Snapdragon 875’li X60 Pro Plus!
Twitter‘da bir gönderi paylaşan RODENT950 adlı kullanıcı, Vivo X60 Pro+ modelinin Snapdragon 875 işlemcili farklı bir versiyonu daha olabileceğini ortaya attı. Yaptığı paylaşımda Snapdragon 888’li bir model olacağını ve yanına ek olarak Snapdragon 875’li bir model daha geleceğini açıklayan RODENT950, daha önce yaptığı doğru sızıntılarla iddialarını güçlendiriyor.
Öte yandan cihazın bilinen diğer özelliklerine bakarsak 8GB ve 12GB Ram seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda 128GB ve 256GB depolama seçenekleri de mevcut. Belkide Vivo, düşük Ram’li modellerde Snapdragon 875 yonga setini kullanacaktır. Ya da her iki model için ayrı ayrı Ram seçenekleri sunacaktır. Şimdilik bu konuda detay verilmiyor. Ancak Snapdragon 875’li bir Vivo X60 Pro+ görebilmemiz imkansız değil.
Bir hatırlatma yapmak gerekirse X60 Pro+ 6.5 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip ve ekran içi parmak izi sensörünü taşıyan AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka kısmında ise Zeiss imzalı 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde dörtlü kamera grubu olduğunu biliyoruz. Ancak Snapdragon 875’li modelde bu özellikler kullanılır mı, yoksa başka kameralar ve ekranlar mı kullanılır bilinmiyor.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde görüntülenen X60 Pro Plus, tekli çekirdek testinde 1135 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 3681 puan almayı başarmıştı. Tabi bu puan Snapdragon 888 yonga seti ile birlikte yakalanmıştı.
21 Ocak‘ta tanıtılacak olan Vivo X60 Pro+ şimdiden çok merak edilen bir model oldu. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin doğruluğu 21 Ocak’ta yapılacak olan tanıtımda ortaya çıkacak. Bakalım bu gelen sızıntıların ne kadarı doğru. Sizce X60 Pro+ ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?
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Akıllı Telefonlar
ASUS Rog Phone 4, 65W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek!
ASUS‘un yeni oyuncu telefonu ASUS Rog Phone 4, 65W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. İşte Rog Phone 4 hakkında tüm bilinenler.
Geçtiğimiz ay Geekbench 5‘te görüntülenen ASUS Rog Phone 4, orada birkaç özelliğini açıklamıştı. Cihaz hakkında kabaca bilgiler elde etmişken, şimdi de cihaz 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte Rog Phone 4 hakkında bilinenler.
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ASUS Rog Phone 4’ün özellikleri!
3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan Rog Phone 4 ilginç özelliklerini ortaya döküyor. İlk olarak başlıkta da bahsettiğimiz gibi bu cihazın 65W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceğini görüyoruz. Bu cihazın oyun odaklı olduğunu düşündüğümüzde, bataryanın çabuk dolması oyuncuların yararına olacaktır.
Öte yandan paylaşılan fotoğrafa baktığımızda modelin 5G destekli olduğunu görüyoruz. Bu sayede önceki modellerden de yola çıkarak cihazın Snapdragon 888 kullanmasının muhtemel olduğunu görüyoruz. Tabi söylentiler de bu düşünceyi destekliyor. Yine söylentilere göre 8GB Ram bellek ile gelecek olan ASUS Rog Phone 4, Android 11 işletim sistemine sahip olacak.
Hatırlarsanız Rog Phone 3, 6.6 inç büyüklüğünde 144Hz ekran, 16GB Ram, 6000mAh batarya gibi özellikler sunuyordu. Rog Phone 4’ün daha yüksek bir model olduğunu düşündüğümüzde 8GB Ram ile gelmesi pek mantıklı olmasa da, Snapdragon 888 kullanacak olması muhtemelen doğru. Öte yandan bu cihazın da 144Hz ekran ile gelmesi muhtemel. Zaten alt modelden daha düşük özellikler sunması saçma olur.
ASUS Rog Phone 4‘e genel olarak baktığımızda, gerçekten performans odaklı bir telefon geliyor gibi görünüyor. Özellikle 65W hızlı şarj desteği artık birçok üst segment modelde gelmeye başlamışken, Rog Phone 4 gibi oyun odaklı bir modelde olmazsa olmazdı. Bakalım Rog Phone 4 hakkında daha ne gibi bilgiler edineceğiz.
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Donanım
Intel H570 ve B560 anakartlarında hafıza overclock işlemi aktifleşti
500 serisi anakartlarıyla beraber Intel alışkanlığını bozdu ve Z anakartları dışında da hafızaya yapılan overclock işlemini aktifleştirdi. Bu jenerasyon içerisinde H570 ve B560 anakartları kullanıcılarının resmi olarak desteklenen hafıza hızının üstüne çıkmaları artık mümkün olabilecek.
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AMD sahipleri açısından ise bu hamle fazla bir anlam ifade etmeyebilir çünkü zaten AMD markası; A veya B serisi gibi bütçe dostu anakartlarının hafıza overclock işlemlerinde bu konuda daha esnek davranıyor. Intel kullanıcıları ise 500 serisi kartlardan önce bu özelliğe sadece Z amiral gemisi kartlarında erişebiliyorlardı. Biraz gecikmiş olsa da Intel firmasının daha düşük bütçeli anakartlar için de bu kapıyı açmış olması iyi bir haber.
Intel firmasının hafıza desteği iki farklı şekilde oluyor
Anakartlar hakkında genel bir bakış sağlayacak olursak Comet Lake-S hafıza desteği için Intel iki seviyeli bir şema kullanıyor. i9 ve i7 işlemcileri varsayılan olarak DDR4-2933 desteğine sahiplerken, i5 ve altı ise DDR4-2666 hafıza desteğine sahip. Bu nedenle de H470 ve B460 anakartları sadece DDR4-2933 desteğine kadar çıkabiliyorlardı.
momomo_US tarafından gelen bilgilere göre ASRock Z590 Taichi ürün sayfasında ise Intel’in Rocket Lake-S ile de aynı yolu izlediğini söylüyor. Hafıza desteği kısmında “11.Intel Core (i5/i7/i9) 3200’e kadar DDR4 bellek desteklerken; Core i3, Pentium ve Celeron 2666’e kadar DDR4 destekler” yazdığı görülebiliyor.
Önceki gelen bilgiler 11.nesilin Rocket Lake-S ve Comet Lake Refresh işlemcilerine sahip olduğunu söylüyordu. ASRock tarafından gelen bu bilgiler de bunu destekler nitelikte. Core i9 ve Core i5 modelleri DDR4-3200 destekleyen Rocket Lake-S işlemcileri olarak karşımıza çıkarken, Comet Lake Refresh çipleri ise mevcut jenerasyon gibi DDR4-2666 desteğine sahip.
Böylelikle yeni gelen düzenlemeyle H570 ve B560 anakartları artık hafıza overclock işlemine olanak sağlıyor. Ancak anakarttaki işlemcinin i5 ve üzeri olması gerekiyor. i3 ve altı işlemciler DDR4-2666 desteğinde kalıyor. Bunun öncesinde ise H ve B serisi anakartlarda i9 işlemci kullanıldığında daha hızlı bir bellek kullanılamıyordu. Dolayısıyla tam bir overclock desteği sayılmasa da yine de hiç yoktan iyidir diyebiliriz.
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Yazan: market2020, 24 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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Yazan: fuguler, 2 gün önce
Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak
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