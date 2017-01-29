Facebook Hikayeler Özelliğini Kendi Uygulamasında Test Ediyor

Facebook ilk olarak Snapchat’te karşımıza çıkan Hikayeler özelliğini Instagram’da kullanıma açmıştı ve şimdi ise sırada kendi uygulaması var.

Facebook bu özelliği ilk olarak İrlanda’da yer alan kullanıcılarına açtı. Burada bir kaç ay test edilecek ve daha sonra diğer kullanıcılarda da kullanılabilir olacak. Buraya yer alacak olan Hikayeler özelliği de tıpkı Instagram da ya da Snapchat’te olduğu gibi olacak.

Burada kullanıcılar fotoğraf veya video paylaşabilecek. Burada yapılan paylaşımlar 24 saat sonra silinecek. Hikayeler uygulamanın en üst kısmında arama bölümünün hemen altında yer alacak. Kullanıcılar direkt mesaj ile Hikayelere cevap verebilecek.

Bu özellikle beraber görsel paylaşımın artması bekleniyor. Platformda yer alan kullanıcılar daha önce hiç olmadığı kadar video ve fotoğraf paylaşmaya başladı. Yeni özellikle beraber bu trendin yükselmesi bekleniyor. Facebook’un 1.6 milyar kullanıcısı var ve günlük video gösterim sayısı 8 milyar. Diğer taraftan Snapchat’in 150 milyon aktif kullanıcısı varken günlük video gösterim sayısı 10 milyar.