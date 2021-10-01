Facebook, Gençleri ve Çocukları Sömürmek İçin Big Tobacco Oyun Kitabını Kullandı!

Karşıt görüşlü ABD’li milletvekilleri bugünlerde neredeyse hiçbir şey üzerinde anlaşamıyorlar. Bunun istisnası, konunun Facebook olduğu zamanlar oldu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Facebook’un küresel güvenlik başkanı Antigone Davis’i perşembe günü, tüketiciyi koruma konusundaki Senato Ticaret alt komitesi önünde yapılan bir duruşmada sorguya çekti. Videoyla ifade veren Antigone, Instagram’ın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi ve Facebook’un çocukları hedef alan daha fazla ürün geliştirme çabaları hakkındaki soruları yanıtlamaya çağrıldı.

“Çevrimiçi Çocukları Koruma: Facebook, Instagram ve Ruh Sağlığı Zararları” başlıklı duruşma, bu ayın başlarında Facebook araştırmacıları tarafından yürütülen dâhili çalışmalara dayanan bir dizi Wall Street Journal raporunu takip ediyor. Bu hikâyeler, Facebook’un Instagram’ın genç kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinin farkında olduğunu ortaya koydu. Özellikle Facebook’un kendi araştırmaları, İngiliz kullanıcıların %13’ünün ve Amerikalı kullanıcıların %6’sının intihar etme isteklerini Instagram’a kadar takip ettiğini gösterdi.

Davis, soruları üç saate yakın bir süre boyunca yanıtladı. Birçok senatör, Facebook’u, sattığı ürünlerle ilgili tehlikeler hakkında bildiklerini yıllarca bilerek saklayan tütün endüstrisiyle karşılaştırırken dinledi. D-Mass’ten Senatör Ed Markey, “Facebook tıpkı Big Tobacco gibi, gençlerin sağlığına zararlı olduğunu bildikleri bir ürünü onlara erkenden veriyor. Hepsi Facebook’un para kazanabilmesi için” dedi.

İşte perşembe günkü duruşmadan öne çıkanlar:

Facebook kendini sorumlu tutamaz

Alt komite başkanı D-Conn. Richard Blumenthal, Facebook’u kendisini sorumlu tutamayacağını göstermekle suçlayarak duruşmayı başlattı. Blumenthal, Journal hikâyelerinin ve belgeleri sağlayan Facebook muhbirinin “Facebook’un genç kullanıcıları işe almak ve sömürmek için yürüttüğü amansız kampanyası hakkında derin bir fikir verdiğini” söyledi.

Blumenthal, “Facebook’un Instagram’ın gençler için son derece zararlı olduğunu alenen reddederken, özel olarak Facebook araştırmacılarının ve uzmanlarının yıllardır alarmı çaldığını biliyoruz” dedi. “Artık Facebook’un düzenli olarak kârlarını çocukların çevrimiçi güvenliğinin önüne koyduğunu biliyoruz, ürünlerinin büyümesini çocuklarımızın refahına tercih ettiğini biliyoruz. Artık onları korumak için hareket etmede savunulamaz bir suç olduğunu biliyoruz.”

Blumenthal ayrıca, Facebook’un belgelerinin, şirketin Senato üyeleriyle daha önce yaptığı yazışmalarda gerçeği yansıtmadığını kanıtladığını da kaydetti. Ağustos ayında, kendisi ve alt komitenin kıdemli üyesi R-Tenn. Senatör Marsha Blackburn’ün CEO Mark Zuckerberg’e yazdığını ve “Facebook araştırması, platformlarının ve ürünlerinin çocukların ve gençlerin akıl sağlığı ya da esenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu buldu mu?”

Şirket yanıt olarak, “Ekran zamanının ne kadar fazla olduğu konusunda çalışmalar veya uzmanlar arasında bir fikir birliğinin farkında değiliz” dedi. Blumenthal, “Bu yanıt kesinlikle doğru değildi” dedi. “Gençlere verilen zararın kanıtlarının önemli ve Instagram’a özgü olduğunu biliyor.”

Facebook, Instagram Kids’de bağlayıcı değil

Perşembe günü milletvekillerinin endişe duyduğu temel konulardan biri Facebook’un Instagram Kids ürünüydü. İlk olarak mart ayında BuzzFeed tarafından bildirilen ve Journal tarafından daha fazla ifşa edilen proje, Facebook’un bu hafta 13 yaşın altındaki insanlar için bir Instagram uygulamasının geliştirilmesini duraklatacağını duyurmasına neden oldu.

Duruşma boyunca, senatörler Davis’e Facebook’un Instagram Kids’i sonsuza kadar rafa kaldırmayı taahhüt edip etmeyeceğini sordu. Markey, “Çocukların popülaritesini ölçmelerine olanak tanıyan butonlar ve takipçi sayıları gibi özellikler içeren bir site açmayacağınıza söz veriyor musunuz?” diye sordu.

Davis taahhütte bulunmadı ve şirketin çocuklar için hangi özelliklerin daha anlamlı olduğunu araştıracağını söyledi. “Senatör Bay Markey, bunlar aslında neyin yaşa uygun neyin yaşa uygun olmadığını anlamaya çalışan uzmanlarımızla konuşacağımız türden özellikler ve tabii ki bu özellikleri onlarla tartışacağız” dedi Davis.

Facebook paylaştığı araştırmayı özenle seçiyor

Çarşamba günü Facebook, Instagram’ın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkisi üzerine yaptığı araştırmayla iki slayt destesi yayınladı. Şirket, Journal’ın raporlamasına katkıda bulunan tüm belgeleri yayınlamak üzere olduğunu bilerek bu desteleri yayınladı. Dergi, Facebook’un halka sağladığından çok daha fazla bilgi içeren altı deste yayınladı. Şirket ayrıca, kendi araştırmacılarının çalışmalarını genellikle itibarsızlaştıran açıklamalara da yer verdi.

Davis duruşmada senatörlere araştırmanın tamamlanmadığını ve/veya yanlış çerçevelendiğini söyledi. R-Texas’tan Senatör Ted Cruz, cevaplarının bir araya gelmediğini söyledi ve şirketin tüm araştırmalarını halka açıklamayı planlayıp planlamadığını sordu.

“Bize ‘Araştırmanın tamamını bilseydiniz’ diyorsunuz ve aynı zamanda araştırmayı yayınlamıyorsunuz. Peki, hangisi?” diye sordu Cruz.

Davis, şirketin hangi ek araştırmaları yayınlayabileceğini belirleme sürecinde olduğunu söyledi.

Cruz, “Yani görmemizi istediklerinizi özenle seçtiniz” dedi.

Daha sonra Davis’e ABD ve İngiltere’deki intihar isteklerini Instagram’a kadar takip eden gençlerin yüzdesini gösteren araştırmayı sordu. Davis, bu istatistiklerin şirketin araştırmasının yanlış karakterize edildiğini söyledi.

Büyük Tütün oyun kitabı

Açılış konuşmasında Blumenthal, Facebook’un araştırmasından elde edilen bulguların altını çizerek, birçok gencin Instagram kullanımına bağımlı olduğunu gösterdi. “Gerçekte, Facebook Big Tobacco’nun oyun kitabını aldı” dedi. “Bağımlılık ve ürünlerinin toksik etkileri üzerine kendi araştırmasını gizledi. Bildikleri konusunda halkı ve bizi Kongre’de aldatmaya çalıştı. Çocukların kendilerine karşı çocukluk güvenlik açıklarını silahlandırdı.”

Markey bu sözleri tekrarladı. “Instagram, gençlerin erken yaşta bağımlı olmasını sağlamak, popülerliğin akran baskısını kullanmak ve nihayetinde sağlıklarını tehlikeye atmak için kullanılan ilk çocukluk sigarasıdır” dedi.

‘Aslında finsta yapmıyoruz’

Washington, D.C. ve Silikon Vadisi ile ilgili görünen her duruşmada olduğu gibi, az sayıda yasa koyucunun internetin nüanslarını ne kadar sıklıkla anladığının altını çizen bir an oldu.

Duruşmanın sonuna doğru Blumenthal, Davis’e birinin gerçek kimliğiyle ilişkili olmayan Instagram hesaplarına atıfta bulunan bir terim olan “finsta” hakkında soru sorma fırsatı buldu. Finsta hesapları genellikle diğer kullanıcıların gönderilerini anonim bir şekilde gözetlemek için kullanılır.

“Finsta’yı bitirmeyi taahhüt edecek misin?” diye sordu Blumenthal.

Davis yanıt vermeden önce durakladı, “Senatör, tekrar açıklamama izin verin. Aslında finsta yapmıyoruz.”

Blumenthal’ın ardından “Finsta, ürünlerinizden veya hizmetlerinizden biridir. Google veya Apple’dan bahsetmiyoruz. Facebook doğru mu?”

Davis, “Finsta bir tür hesap için argo” dedi.

Konuşma, 2018’deki bir kongre oturumunda yapılan bir değişimi hatırlattı. Utah’tan emekli olan Cumhuriyetçi bir senatör olan Orrin Hatch, Zuckerberg’e “Kullanıcıların hizmetiniz için ödeme yapmadığı bir iş modelini nasıl sürdürebilirsiniz?” diye sordu.

Facebook’un, en büyük işletmelerin çoğu tarafından potansiyel müşterileri hedeflemek için kullanılan yanıltıcı reklamcılığıyla dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldiği yaygın olarak biliniyor.

Zuckerberg, “Senatör, reklam yayınlıyoruz” dedi.