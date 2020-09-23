Facebook, Avrupa’dan ayrılmayı gündeme getirdi

Bu ayın başlarında, Avrupa Birliği gizlilik düzenleyicisi, Facebook’a, AB kullanıcıları hakkında veri aktarımlarının ABD’ye geri gönderilmesini askıya alma çağrısı yaptı. Emre göre, AB yetkilileri ABD Hükümeti’nin olası gözetim uygulamaları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor ve şimdi kullanıcı bilgilerinin akışını kısıtlayarak bu uygulamaları sınırlandırmaya çalışıyor. Bu durum Facebook’u esasen AB kullanıcı verilerini Avrupa‘da tutmaya ve ülkeler arasında veri paylaşımına yeni kısıtlamalar getirmeye zorluyor. Bu öneri, işleri Sosyal Ağ için giderek daha karmaşık hale getirmekle kalmayıp daha pahalıya mal oluyor.

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Facebook’un cevabı ne oldu?

Facebook İrlanda’nın veri koruma başkanı olan Yvonne Cunnane, “Karar onaylanırsa, bu koşullarda, AB’de Facebook ve Instagram hizmetlerini sağlamaya nasıl devam edebileceğimiz çok açık değil.” şeklinde cevap verdi. Facebook ve Instagram’ın AB bölgesinde 410 milyondan fazla kullanıcı var ve hepsi, bu yeni düzenlemeye uyarsak, teorik olarak her iki platforma erişimlerini kaybedecek.

Tabii ki bu pek olası değil. Uygulama yalnızca çok fazla para ve pazar payı kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda veri gizliliği önlemlerine yanıt olarak alınması gereken sert bir eylem olur. Daha olası bir senaryo Facebook’un yalnızca AB‘ye yönelik veri merkezleri kurmaya zorlandığının ortaya çıkması.

Facebook, Avustralya ile de benzer problemler yaşamıştı. Tüm büyük teknoloji platformları, yerel veri merkezlerini ve operasyonlarını barındırmak için daha düşük maliyetli ülkeleri kullanarak vergi yükümlülüklerini en aza indiriyor ancak yeni düzenlemeler her ülkede yerel kullanıcı verilerini tutmaya zorlarsa, bu aynı zamanda her birinde yerel yasalar uyarınca uygun şekilde vergilendirildiklerini görebilecek ana üsler kurmalarını da gerektirir. Uzun vadede ise bunun sonuçları büyük olabilir. Konuyla ilgili yeni düzenlemeler önerildi fakat Facebook şimdilik bunlara elinden gelen en güçlü şekilde karşı çıkıyor.