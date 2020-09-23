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Facebook, Avrupa’dan ayrılmayı gündeme getirdi
Bu ayın başlarında, Avrupa Birliği gizlilik düzenleyicisi, Facebook’a, AB kullanıcıları hakkında veri aktarımlarının ABD’ye geri gönderilmesini askıya alma çağrısı yaptı. Emre göre, AB yetkilileri ABD Hükümeti’nin olası gözetim uygulamaları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor ve şimdi kullanıcı bilgilerinin akışını kısıtlayarak bu uygulamaları sınırlandırmaya çalışıyor. Bu durum Facebook’u esasen AB kullanıcı verilerini Avrupa‘da tutmaya ve ülkeler arasında veri paylaşımına yeni kısıtlamalar getirmeye zorluyor. Bu öneri, işleri Sosyal Ağ için giderek daha karmaşık hale getirmekle kalmayıp daha pahalıya mal oluyor.
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Facebook’un cevabı ne oldu?
Facebook İrlanda’nın veri koruma başkanı olan Yvonne Cunnane, “Karar onaylanırsa, bu koşullarda, AB’de Facebook ve Instagram hizmetlerini sağlamaya nasıl devam edebileceğimiz çok açık değil.” şeklinde cevap verdi. Facebook ve Instagram’ın AB bölgesinde 410 milyondan fazla kullanıcı var ve hepsi, bu yeni düzenlemeye uyarsak, teorik olarak her iki platforma erişimlerini kaybedecek.
Tabii ki bu pek olası değil. Uygulama yalnızca çok fazla para ve pazar payı kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda veri gizliliği önlemlerine yanıt olarak alınması gereken sert bir eylem olur. Daha olası bir senaryo Facebook’un yalnızca AB‘ye yönelik veri merkezleri kurmaya zorlandığının ortaya çıkması.
Facebook, Avustralya ile de benzer problemler yaşamıştı. Tüm büyük teknoloji platformları, yerel veri merkezlerini ve operasyonlarını barındırmak için daha düşük maliyetli ülkeleri kullanarak vergi yükümlülüklerini en aza indiriyor ancak yeni düzenlemeler her ülkede yerel kullanıcı verilerini tutmaya zorlarsa, bu aynı zamanda her birinde yerel yasalar uyarınca uygun şekilde vergilendirildiklerini görebilecek ana üsler kurmalarını da gerektirir. Uzun vadede ise bunun sonuçları büyük olabilir. Konuyla ilgili yeni düzenlemeler önerildi fakat Facebook şimdilik bunlara elinden gelen en güçlü şekilde karşı çıkıyor.
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Microsoft Teams, toplantılara mola odaları ve otomatik özet hizmeti ekliyor
Microsoft, Ignite’taki Microsoft Teams toplantıları için daha fazla Birlikte Mod sahnesi, özel düzenler, ara verme odaları ve otomatikleştirilmiş özetler de dahil olmak üzere bir dizi güncelleme duyurdu. Bir toplantıya katılabilecek maksimum kişi sayısı da bu yıl içinde 1.000 katılımcıya çıkarken, Microsoft yalnızca görüntüleme kapasitesini 20.000‘e çıkaracak.
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Güncelleme neleri içeriyor?
Microsoft’un Temmuz ayında ortaya çıkardığı Birlikte Mod, toplantı katılımcılarını “toplantı veya sınıftaki diğer herkesle aynı odada oturuyormuş gibi” hissettirmek için paylaşılan bir sanal alana getiriyor. Bu yılın ilerleyen saatlerinde, bir oditoryum, konferans salonu ve kahve dükkanı da dahil olmak üzere daha fazla yer seçeneği sunulacak. Ek olarak Microsoft Teams, katılımcıları daha fazla gerçekçilik için sanal koltuklarında ölçeklendirmek ve konumlandırmak için makine öğrenimi akıllı özelliklerini kullanıyor. Ayrıca bu yılın ilerleyen günlerinde, sunucular toplantı düzenlerini özelleştirebilecekler. Örneğin, Twitch yayıncı estetiği için video akışlarını PowerPoint destelerinin üstüne yerleştirebilirler.
Önümüzdeki aydan itibaren Microsoft Teams, katılımcıların daha küçük gruplara ayrılmalarına olanak tanıyan ara odalarını destekleyecek. Sunucular tüm bu odalara duyurular yapabilir, aralarında atlayabilir veya kapatabilir ve tüm katılımcıları ana toplantı odasına geri çekebilir. Toplantı tutanağı tutmakla görevlendirilmiş olan herkes bunun ne kadar sıkıcı olabileceğini bilir ve Microsoft otomatik özetlerle işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Düzenlemeler, toplantının kaydını, transkriptini, sohbeti ve paylaşılan dosyaları içerecek. Özetle, Teams’de ve Outlook takviminizdeki toplantı etkinliğinde sunulacaktır. Ayrıca yakında Microsoft 365’te de depolanacaklar, böylece onları toplantıda bulunmayan kişilerle paylaşabilirsiniz.
Teams yolunda, aramalar için geliştirilmiş görünüm, geliştirilmiş arama ve maksimum ekip üyeliğinde 5.000’den 25.000’e artış gibi başka güncellemeler de var.
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Facebook, Creator Studio’dan en iyi nasıl yararlanılacağını açıkladı
Geçtiğimiz ay boyunca Facebook, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların mevcut çeşitli seçenekleri ve gönderi sürecini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için Creator Studio hakkında bir dizi yeni röportaj paylaştı.
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Şu ana kadar hangi özelliklerden söz edildi?
İçerik Stüdyosu uygulaması, Facebook Live yayınlarını optimize etme, canlı yayın ve yüklenen videolarda müzik kullanma gibi özellikler hakkında gelişmeler bilgi veren oturumlar düzenlendi. Her oturumda bazı değerli dersler, notlar ve önemli araçlarla ilgili hatırlatıcılar özetlendi. Facebook’da sık sık video yayınlıyorsanız hepsine göz atmakta fayda var.
Bazı önemlere noktalar ise şu şekilde; Video Ayrıntıları Gezgini, Facebook’ta yayınladığınız herhangi bir video hakkında kapsamlı bilgiler sağlıyor. Bu seçenek, belirtildiği gibi, İçerik Stüdyosu’nda mevcuttur – İçerik Kitaplığınızdaki bir video küçük resmine tıkladığınızda, bu yükleme için bir dizi temel analiz özelliği içeren belirli içgörüler ekranına yönlendirilirsiniz.
Bu tablodan yüklemeden sonraki ilk 48 saat için videonuzun saate göre nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz; bu notlar da izleyici tepkisine göre gelecekteki yüklemeler için planlamanıza yardımcı olabilir.Video Ayrıntıları Gezgini ayrıca ortalama görüntüleme süresini, bir dakikalık görüntülemeleri, tepkileri, yorumları ve paylaşımları tek bir özet halinde görüntüleyen bir performans özeti içeriyor.
Video Ayrıntıları Gezgini‘nin özellikle yararlı bir özelliği de, video oynatma sırasında kitleyi elde tutma istatistiklerinizi görüntüleme yeteneğidir, böylece videonuza göz atabilir ve görüntüleme çizelgesine göre izleyicilerin tam olarak nerede ayrıldığını görebilirsiniz. Ayrıca, ‘Yaş ve Cinsiyet’ istatistiklerinin yanı sıra konumlar da dahil olmak üzere demografik bilgilerden oluşan bir mevcut.
Bu yeni özelliklerin çoğu artık Video Ayrıntıları Gezgini’ne dahil ediliyor. Dolayısıyla, Facebook video stratejiniz hakkında tam bilgi sahibi olduğunuzdan emin olmak istiyorsanız ve video içeriğinizi en üst düzeye çıkarıyorsanız, bu özellik tam size göre.
Facebook, Video Insights‘ın şu anda çoğu Creator Studio kullanıcısının mevcut olduğunu ve yakında herkesin kullanımına sunulacağını söylüyor.
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Facebook, telif hakkıyla korunan görsellerin takibi için Rights Manager’ı Genişletiyor
Facebook, artık hem Facebook hem de Instagram’da hak talebinde bulunulan içerik için görsel telif hakkı ihlallerini otomatik olarak algılayacak olan Rights Manager aracının genişletildiğini duyurdu.
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Facebook’dan gelen açıklama ne doğrultuda?
“İçerik oluşturucuların ve yayıncıların görüntü içeriklerini geniş ölçekte korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için görüntü eşleştirme teknolojisini kullanan Rights Manager‘ın yeni bir sürümü olan Rights Manager for Images’ı sunuyoruz. Sayfa yöneticileri oluşturdukları ve istedikleri içerik için bir uygulama gönderebilirve Rights Manager daha sonra Facebook ve Instagram’da eşleşen içeriği bulacaktır.”
Bu, Facebook’un bir süredir yürürlükte olan Instagram’daki IP ihlalleri raporları sürecini ve Facebook’un 2018′de geri eklediği video içeriği için Right Manager araçlarını genişletiyor. Rights Manager, yüklediğiniz görsel içeriğinizi Facebook platformlarındaki diğer kullanıcı yüklemelerine karşı çapraz referans vererek ve içerik sahiplerini olası ihlallere karşı uyararak çalışıyor. Rights Manager korumasını uygulamak için kullanıcıların bir form doldurması, içeriğin haklarını beyan etmesi ve ardından korunmasını istedikleri videoyu veya görüntü öğesini yüklemeleri gerekiyor. Onaylandıktan sonra Facebook, olası yeniden kullanımı tespit etmek için eşleştirme sistemini temel içeriğe uygulayacak.
Yeni süreç, daha fazla içerik türünü kapsayan bu cephede daha fazla kapasite sağlıyor ve bu da hak sahiplerinin Facebook platformlarında IP’lerini daha iyi korumalarına yardımcı olacak. Facebook da bu yılın başlarında müzik video paylaşımı için benzer bir işlem uyguladı. Bu yılın başlarında, bir ABD mahkemesi, Mashable’ı, Instagram’da yayınlanan bir fotoğrafının yerleştirilmesi nedeniyle Mashable’a dava açmaya çalışan fotoğrafçı Stephanie Sinclair aleyhine karar verdi.Mahkeme, Instagram’ın halka açık bir platform olması nedeniyle, Mashable’ın gönderiyi yeniden kullanma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Dava, bazı hukuk alanlarının hala yetişmekte olduğu yeni medya dünyasının zorluklarından yalnızca birini vurguluyor. Ve bu yeni güncelleme böyle bir durumu çözmese de, hak sahiplerine içeriklerinin çevrimiçi kullanımını esasen kontrol etmeleri için daha fazla yol sunmaya devam ediyor ve bu da birçok dijital içerik oluşturucu için büyük bir yardımcı olabilir.