Facebook Dating yayınlandı!

Facebook, Dating uygulaması ile arkadaşlık hizmeti sunacağını açıkladı. Sosyal medya devi, Tinder ile rekabet etmeye hazırlanıyor. 20 ülkede hizmete giren uygulama, “Facebook’un sahip olduğu bilgileri kullanarak en uygun eşleşmeleri oluşturacağı” ifadesiyle tanıtıldı.

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Ürün geliştirme süreci boyunca gizlilik ve güvenlik uzmanlarıyla çalıştıklarını belirten Zuckerberg, kullanıcıların deneyim üzerinde söz sahibi olmasına odaklandıklarını da dile getirdi. Şimdilik 20 ülkede yayına alınan Facebook’un yeni Dating özelliğinin ilerleyen süreçte yeni ülkelere de açılması bekleniyor. Avrupa da bulunan kullanıcılara ise 2020’de sunulması planlanıyor.

Kullanıcılar Facebook Dating profillerinde Facebook ve Instagram hikayelerine yer verebilirken, Secret Crush özelliğiyle sayesinde hoşlandığınız, konuşmayı planladığınız kişileri özel listenize ekleyebileceksiniz.

18 yaşından büyük kişilerin kullanabildiği uygulama hikaye ve fotoğraf paylaşımına da imkan sağlıyor. Uygulama aynı etkinlikleri takip eden, aynı ilgi alanlarına sahip olan ve aynı sayfaları takip eden kişileri eşleştirme amacıyla çalışıyor.

Facebook Dating uygulaması size ortak arkadaşlar, ortak gruplar, ortak okullar ve başka değişkenlere dayanarak tavsiyelerde bulunuyor. Facebook, bu uygulamada kişileri ‘tercihlere, ilgi alanlarına ve Facebook’ta yapılan diğer şeylere’ göre eşleştireceğini söylerken Facebook Dating ürün yöneticisi olan Nathan Sharp, sistemin detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Facebook’un yeni uygulaması, sadece mesajlaşma ve GIF göndermeye izin verecek. Bunun için uygulama kişilerin buluşma konumlarını en güvendikleri kişilerle paylaşmasına olanak sağlayacak.

Tamamen ücretsiz olan uygulama, şu anda ABD dışında Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Laos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay ve Vietnam’da yayında.