Facebook’un gençler arasında popülaritesi azalmış olsa da, platform ölmekten çok uzak. WhatsApp, Instagram, Messenger ve şimdi de Threads’i içeren Meta’nın tüm uygulama ailesinde aylık 3,88 milyar aktif kullanıcı vardı. Bu, dünya nüfusunun neredeyse yarısı.

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Kilometre taşları eğlencelidir, ancak Meta ve yatırımcıları için belki daha da önemlisi, günlük aktif kullanıcıların da büyümeye devam etmesidir. Facebook’un geçen çeyrekte 2.037 milyar olan günlük aktif kullanıcı sayısı 2.064 milyara yükseldi. Bu büyüme çok önemli, çünkü 2021’in son çeyreğinde Facebook, günlük aktif kullanıcı sayısındaki ilk üç aylık düşüşü bildirdi.

Bu büyüme kısmen, Meta’nın Instagram ve Facebook’ta yoğun bir şekilde öne sürdüğü TikTok taklitçi özelliği Reels tarafından yönlendirilebilir. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e göre Reels, uygulama ailesinde günde 200 milyar kez oynanıyor.

Zuckerberg’in yorumlarına göre, Instagram ile bağlantılı yeni, metin tabanlı sosyal platform Threads de oldukça iyi gidiyor. İlginizi çekebilir: AI Facebook ve Instagram’da Gördüklerimizi Nasıl Etkiliyor? Meta gelir düşüşleriyle ilgili yayınladığında Zuckerberg, “Uzun zamandır gördüğüm en heyecan verici yol haritasına sahibiz,” dedi ve son zamanlarda yapılan bazı kazanç görüşmelerinde olduğundan çok daha neşeli görünüyordu. “Gelecekte eşi görülmemiş bir büyüme gördük ve daha da önemlisi, her gün beklediğimden daha fazla insanın geri geldiğini görüyoruz.” Threads beş gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Doğal olarak, bu insanların hepsi özel Thredas posterleri olmayacak. Ancak geçen hafta Zuckerberg, ” her gün 10 milyonlarca insanın geri geldiğini ” ve bu oldukça etkileyici.