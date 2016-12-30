Facebook Aşık Olduğunuzu Gönderilerinizden Anlıyor Olabilir

Facebook tarafından yayınlanan bir blog gönderisi ile ortaya ilginç bir bilgi çıktı ve bu bilgiye göre aşık olduğunuz profilinizden anlaşılabiliyor.

Facebook’un veri bilimci ekibi sosyal medyada yapılan gönderi sayısının ilişkinin başlangıç aşamasıyla başladıktan sonraki evrede değişiklik gözlemlendiğini açıkladı. Ekibin elemanlarından biri olan Carlos Diuk iki kişinin flörtleşme döneminde sosyal medya paylaşımlarında artış olduğunu belirtti.

Çiftlerin birbirlerine resmen açıldıktan ve ilişki başladıktan sonraki dönemde ise sosyal medya paylaşımları ve özellikle birbirlerinin profil duvarında yaptıkları paylaşım gözle görülür derecede düşüyor çünkü artık sosyal medyada değil birlikte vakit geçirmeye başlıyorlar.

Bu paylaşım furyası ilişki başlamadan yaklaşık olarak 100 gün önce kendini belirtiyor. Paylaşımlarda yavaş ama sürekli bir artış gözlemleniyor. Bu sayılar hem kişilerin kendi profillerindeki paylaşımları hem de birbirlerinin duvarındaki paylaşımları kapsıyor.

İlişkinin başladığı günden itibaren paylaşımlar düşüyor. İlişkilerden 12 gün öncesine kadar günlük paylaşım sayısı günlük olarak 1.67 iken ilişkinin 85. gününde bu sayı 1.53’e geriliyor.