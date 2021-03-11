Facebook, ABD hükumetinin davasını reddetmek için harekete geçti

Facebook, ABD hükumetinin antitröst davasını reddetmek için harekete geçti. Aynı zamanda eyaletler tarafından açılan davaları da reddediyor.

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Federal hükumet ve eyalet koalisyonu Facebook’a dava açtı. Facebook ise geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen iki önergede, çift kapsamlı rekabet davasını reddetmeye çağırdı.

Sherman Antitröst Yasası: Benjamin Harrison başkanlığındaki Kongre tarafından 1890′da kabul edilen ve teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki antitröst yasasıdır.

Facebook iki farklı davayla savaşıyor!

Geçtiğimiz Aralık ayında Federal Ticaret Komisyonu ve bir grup eyalet başsavcısı, Facebook’a iki farklı dava açtı. Bu davalar teknoloji devini, rekabete aykırı davranışlarda bulunmakla suçluyordu. Suçlamaların temelinde, Facebook’un iki uygulamanın oluşturduğu tehdidi, ortadan kaldırmak için bu iki uygulamayı satın alması vardı. Bu iki uygulama, bildiğimiz üzere Instagram ve Whatsapp. Aynı zamanda başsavcılar, Facebook’u rakip hizmetlerin büyümesini engellemek için pazar hakimiyetini kullanmakla suçladı. FTC‘nin davası, mahkemelerin Facebook’un Instagram ve WhatsApp satın almalarını ayrı şirketlere ayırmasını istiyor.

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Başsavcı Letitia James Çarşamba günü yaptığı açıklamada Facebook’un yasaya göre aykırı ve yanlış davrandığını söyledi. Aynı zamanda “Davamıza güveniyoruz. Bu yüzden ulustaki her eyalet Facebook’un yasadışı davranışını sona erdirmek için davamıza katıldı. Facebook’un yasadışı davranışından zarar gören milyonlarca tüketicinin ve birçok küçük işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Facebook, bir blog gönderisinde “Antitröst yasaları rekabeti teşvik etmeyi ve tüketicileri korumayı amaçlıyor. Bu şikayetler, davranışımızın da zarar gördüğünü iddia etmiyor.” dedi. Ayrıca Facebook, komisyonun bu kararı tersine çevirmek için yeterli gerekçeye sahip olmadığını savunuyor.

Facebook, federal hükümet, eyaletler ve Kongre tarafından başlatılan bir dizi antitröst soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz ay, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi 16 aylık bir soruşturma gerçekleştirdi. Bu soruşturma birçok şirketi kapsıyordu. Amazon, Apple, Facebook ve Google şirketleri için yapılan soruşturma, 16 ay sonra ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Bu soruşturma, Demokratların Facebook’un işine yapısal çareler çağrısında bulunan ve potansiyel olarak bir dağılmaya yol açan bir raporuna yol açtı. Gerçekleşen duruşma komitenin yaptığı çalışmanın son ayağını oluşturdu. ABD antitröst yasasının teknoloji şirketlerine uygulandığında nasıl reforme edileceğine dair ikinci bir duruşma dizisi yapılıyor.

Hem Meclis hem de Senato’daki komiteler bu hafta duruşmalar düzenlemeyi planlıyor. Yeni yasa baharın sonundan önce olacak. Bu yasa karşısında şirketlerin tutumu ise merak konusu.