Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı kapattı!

Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı kapattı!

16 Kasım, 2018 Genel, HABER, Sosyal Medya 0 yorumlar

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En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook bu yıl, nisan ve eylül ayları arasında 2,1 milyar spam sildi ve 1,5 milyar sahte hesabı kapattı.

Topluluk Standartları Raporunu yayınlayan Facebook, şaşırtıcı bir istatistik paylaştı. Yayınlanan rapor Facebook’un, çıplaklık, nefret söylemi, terör propagandası, şiddet ve sahte hesaplar gibi konuları nasıl incelediğini ele alıyor. Facebook‘a göre sahte hesap kullanımı, siber saldırıların doğrudan sonucudur. Bu nedenle Facebook paylaşılan içerikleri sıkı denetliyor.

Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı kapattı!

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Facebook paylaşılan içerikleri denetliyor!

Facebook politikalarına uymayan içerikleri, kullanıcılar şikayet etmeden fark ederek gerekli önlemleri alması daha da geliştirilmiştir. Facebook’un yayınlamış olduğu rapora göre, ihlal edilen içeriğin %95,9‘u kullanıcıların şikayetinden önce ele alındı.

Facebook, sadece sahte hesapları değil sahte haber propagandası ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Siz bu dönemde Facebook’ta spam içerik görüyor musunuz?

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