EA ve Codemasters, Formula 1 yarış simülasyonu serilerinin bu yılki versiyonu hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı. F1 23 oyunu, 16 Haziran’da EA uygulaması, Steam ve Epic Games Store üzerinden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC’de satışa sunulacak! İşte F1 23’ten gelen son bilgiler!

F1 23 Tüm Zamanların En İyi Yarış Simülasyonu Olabilir!

Diğer birçok yenilik ve iyileştirmenin yanısıra oyun Braking Point hikaye modunun geri dönüşünü de içerecek. Braking Point ilk kez F1 2021’de yer almıştı ancak geçen yılki sürümde bulunmuyordu. Bu kez, Devon Butler ve Aiden Jackson, F1’in ağır toplarıyla mücadele etmek isteyen yeni kurulmuş bir yarış takımında takım arkadaşları olarak yer alacak isimler. Bu hikaye modunda yeni karakterler, zorluklar ve rekabetlerle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz.

Codemasters, F1 takımlarından gelen geri bildirimlere dayanarak araçların yol tutuşunu da güncellemiş. Araçların bu kez daha öngörülebilir davranışa sahip olduğu ve frenleme, hızlanma ve virajlarda gezinme sırasında daha fazla çekiş gücüne sahip olduğu söyleniyor.

EA, stüdyonun ayrıca motor hissini geliştirdiğini söylüyor. Daha fazla gerçekçilik için aerodinamik ve lastik tutuşu da dengelenmiş. Oyunu direksiyonla oynayan yarış severler için sürüş hissini bir üst seviyeye taşıyacağı söylenen Precision Drive teknolojisi de oyuna dahil edilecek.

Yeni Las Vegas Grand Prix’sinin sokak pisti ve Katar’ın Lusail Uluslararası Pisti de dahil olmak üzere F1’in gerçek hayattaki 2023 sezonundaki her takım, sürücü ve pist oyunda yer alıyor. Fransa’da bulunan Paul Ricard, Çin’de bulunan Şangay ve Portekiz’de bulunan Portimão pistleri gibi eski pistler de oyunda yer alacak.

Oyuncular yarış sürelerini gerçek hayattaki sürelerin yüzde 35’ine ayarlayabilecekler. Bu, standart uzunlukta bir Grand Prix için zamanı olmayanlara daha fazla esneklik sunacaktır. Tüm bunların yanında, EA’nın F1 yarışlarının önemli bir özelliği olan kırmızı bayrakları da seriye eklediğini görmek mükün.

Oyunun Steam fiyatı F1 23 Standart Edition için 1.200 TL, F1 23 Champions Edition için ise 1.600 TL olarak karşımıza çıkıyor. Champions Edition siparişi verenler 13 Haziran’da erken erişime de hak kazanacak.

Bizler de tüm zamanların en gerçekçi F1 simülasyonu olması beklenen F1 23 oyununu merakla bekliyoruz. 16 Haziran’da çıkış yapacak olan oyun, Xbox, Ubisoft ve diğer birçok popüler stüdyonun yeni oyunlarıyla aynı ay içerisinde yayınlanacak. Görünen o ki, Haziran ayında oyuncular bayram edecek.

İlginizi Çekebilir: Xbox Arayüzü Kökten Değişiyor! Microsoft Çıldırdı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce F1 23 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!