F1 2018, geçici bir süreliğine Humble Store’da elde etmesi ücretsiz oldu

Bugün itibariyle, 10 Ağustos 23:00’a kadar F1 2018, Humble Store üzerinde ücretsiz ve kalıcı olarak dağıtılıyor. Belirli dönemlerde kullanıcılara Steam key olarak ücretsiz olarak yapımlar sağlayan Humble Bundle yarış oyunları severleri sevindirecek bir fırsatı kısıtlı süreliğine sundu.

Aşağıda belirttiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra Steam üzerinde oyun anahtarını aktifleştirmeniz halinde, kalıcı olarak F1 2018’e sahip olabileceksiniz. Yapım Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonasının resmi video oyunu olarak biliniyor. Oyun takvimden yirmi bir devrenin tamamını, sezonda yarışan yirmi sürücüyü ve on takımı içeriyor. 24 Ağustos 2018’de piyasaya sürülen ve neredeyse yeni ibaresine sahip olan yapımı elde etmeniz için işte yapmanız gerekenler;

Nasıl elde edilir?



İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.

Karşınıza çıkan ekranda Get the Game butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren Redeem Now butonuna tıklayın.

Açılan sayfada en alt kısma ulaşarak Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.

Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Bu adımları izlemenizden sonra F1 2018’e kalıcı olarak sahip olabileceksiniz. Son olarak kampanya süresinin 10 Ağustos 23:00’da sonlandığını da lütfen unutmayın.