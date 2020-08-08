Haber
F1 2018, geçici bir süreliğine Humble Store’da elde etmesi ücretsiz oldu
Bugün itibariyle, 10 Ağustos 23:00’a kadar F1 2018, Humble Store üzerinde ücretsiz ve kalıcı olarak dağıtılıyor. Belirli dönemlerde kullanıcılara Steam key olarak ücretsiz olarak yapımlar sağlayan Humble Bundle yarış oyunları severleri sevindirecek bir fırsatı kısıtlı süreliğine sundu.
Aşağıda belirttiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra Steam üzerinde oyun anahtarını aktifleştirmeniz halinde, kalıcı olarak F1 2018’e sahip olabileceksiniz. Yapım Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonasının resmi video oyunu olarak biliniyor. Oyun takvimden yirmi bir devrenin tamamını, sezonda yarışan yirmi sürücüyü ve on takımı içeriyor. 24 Ağustos 2018’de piyasaya sürülen ve neredeyse yeni ibaresine sahip olan yapımı elde etmeniz için işte yapmanız gerekenler;
Nasıl elde edilir?
İlginizi çekebilir: Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-7
İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda Get the Game butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren Redeem Now butonuna tıklayın.
Açılan sayfada en alt kısma ulaşarak Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.
Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Bu adımları izlemenizden sonra F1 2018’e kalıcı olarak sahip olabileceksiniz. Son olarak kampanya süresinin 10 Ağustos 23:00’da sonlandığını da lütfen unutmayın.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, 120x dijital zoom ile geliyor!
Xiaomi, 11 Ağustos’ta 10.yılını etkinliklerle kutlayacak ve bununla birlikte iki adet amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon tanıtacak. Gerçekleşecek lansmanda şirketin kurucu ortağı Lei Jun özel bir konuşmanın ardından bu telefonları kullanıcılara sunacak.
İlginizi çekebilir: Kirin 1000, 5 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Xiaomi Mi 10 Ultra hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Söylentiye göre Xiaomi Mi 10 Ultra, oldukça yenilikçi bir kamera teknolojisine sahip olacak. Cihazın kamerası hakkında öne çıkan söylentilerden biri ekran altı ön kamera bulunacak olması. Telefon gerçekten gelişmiş bir ekran altı ön kamera ile gelebilir. Eğer bu sızıntı gerçek ise Mi 10 Ultra, ekran altı ön kamera kullanan ilk telefon olacak. Cihazın bir diğer sızıntısı ise depolama ve RAM seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görselde 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacağı görüntülenmişti.
Elimizdeki son sızıntı ise güvenilir bir kaynak olan Ross Young‘dan geliyor. Yapılan paylaşıma göre cihaz büyük ihtimalle bir konsept ürünü olacak. Ekran altı kamera ve oldukça yenilikçi arka kamerası bize Mi Mix Alpha isimli konsept telefonu hatırlatıyor. Sızdırılan bir Weibo görselinde, arka tarafın kamera dizilimini net bir şekilde görebiliyoruz. Cihazın arka tarafında dörtlü oldukça geniş bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumdaki en dikkat çekici şey ise 120x yazısı oluyor. Cihaz, dünyadaki ilk 120x dijital zooma sahip akıllı telefon olarak satışa çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Kirin 1000, 5 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Yeni nesil Kirin serisi yonga seti her zaman olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon yonga setinin hemen ardından Eylül ayında tanıtılacak. Huawei, Kirin 1000 ile birlikte Android dünyasının en güçlü yonga setini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni yonga setinin kullanılacağı ilk telefonlar ise Huawei Mate 40 serisine ait olacak.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı!
Kirin 1000 ne zaman ve nerede tanıtılacak?
Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen sürekli yeni teknolojiler ve ürünler ile karşımıza çıkıyor. Şirket, TSMC ile yaşadığı ABD kaynaklı sorunu şimdilik aşmış durumda. Önceden yeterince çip siparişi verildiği için bu sorun Mate 40 serisini etkilemeyecek ve Mate 40 ailesi zamanında çıkış yapacak. Ünlü muhabir @RODENT950‘ye göre Kirin 1000, 5 Eylül tarihinde tanıtılacak. Tanıtım, IFA 2020 sergisinin bir parçası olarak Berlin‘de gerçekleştirilecek. Ayrıca kaynağa göre bu yeni yonga seti 15 milyon adet yeni stoğa sahip. Yani şimdilik Huawei’nin elinde yeterince stok bulunuyor.
Kirin 1000, 5 nm teknolojisine sahip ilk resmi mobil çip olacak. Yonga setinin mimarisi, Kirin 990’a göre yüksek bir performans artışı sağlayacak. Bu mimari Cortex-A78 çekirdeklerini içerecek. Yeni yonga setinin boyutunun ve maliyetinin Apple’ın A14 Bionic yonga setinden yüksek olacağı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 40 serisinin dört telefondan oluşacağı ile ilgili söylentiler ortaya çıktı. Cihazlar, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 Porsche Design olarak sıralanıyor. Umuyoruz ki bütün Mate 40 serisi telefonlarda Kirin 1000 yonga seti kullanılır.
Haber
Amazon Prime, Ekim’de Türkiye’ye açılıyor
Amazon Prime servisi, Ekim ayından itibaren Türkiye’deki kullanıcılara sunulmaya başlanacak.
İlginizi çekebilir: Amazon Türkiye iade süresini uzattı!
Popüler e-ticaret platformu Amazon, 2018’in Eylül ayında Türkiye pazarına sadece kargo hizmetiyle gelmişti ve hala öyle devam ediyor. Şu haliyle kendisini Türkiye‘deki rakiplerinden ayıran bir tarafı yok, zira Amazon’u Amazon yapan en önemli özelliklerini 2 yıldır ülkemizde sunmuyordu.
Artık şirket tam anlamıyla, Prime dahil sunduğu bütün hizmetlerini Türkiye‘ye Ekim ayından itibaren açacak.
Bilindiği üzere Amazon, bir e-ticaret sitesinden çok daha fazlası. Zaten kendisini tüm dünyada popülerleştiren faktör, e-ticaretin yanı sıra kullanıcılara sunduğu özellikler. Artık Türkiye’de de kullanabileceğimiz bu özelliklerden kısaca bahsedelim:
Amazon Prime
Ekim ayından itibaren açılacak olan ve açıkçası en çok heyecan veren servis, tartışmasız Amazon Prime. Aslında Prime, tek başına bir servis değil; bünyesinde barındırdığı bir sürü ek servis ile birlikte kendisine farklı alanlarda albeniler kazandırıyor.
Amazon Prime, kullanıcılara neler sunuyor?
Prime basitçe, müşterilerin aylık ya da yıllık olarak ödediği ücret karşılığında, aldığı bir ürüne çoğunlukla aynı gün olmak suretiyle normalden daha hızlı sahip olmalarını sağlayan bir servis. Ayrıca Prime müşterileri, kendileri için zaman zaman yapılan özel indirimler ve kampanyalarla da oldukça avantaja sahip oluyorlar.
Amazon Prime’ı sadece e-ticaret sektöründe değil, eğlence sektöründe de görüyoruz. Bu noktada sunduğu ek servisleri de artık Türkiye’de göreceğiz. Peki bunlar neler?
Prime Video
Prime’ı meşhur yapan en önemli özelliğin Video servisi olduğunu söylemek mümkün. Bu servis, tıpkı Netflix gibi, kullanıcılara tek ücretle sınırsız dizi ve film kataloğu sunuyor. Ayrıca özel yapılmış, ünlü oyuncuların yer aldığı çok kaliteli yapımlar da yine Prime Video’da yer alıyor.
Bu servisin Türkiye’ye resmî olarak açılacak olması, ülkemizde tekel olan Netflix ile rekabetin yoğunlaşacağı anlamına da geliyor. Elbette ki içeriklerin kalitesinin artacağı düşünüldüğünde, bu durumun güzel bir gelişme olduğu söylenebilir.
Prime Müzik
Bir başka servis ise Prime Müzik. Bu servis de tahmin edileceği üzere Spotify ve Apple Müzik gibi, kullanıcılara sınırsız müzik dinleme imkanı sunan güzel bir Prime hizmeti olarak karşımıza çıkacak.
Bunlara ek olarak Prime, kullanıcılara Amazon arşivindeki bütün e-kitap ve e-dergileri de ücretsiz olarak veriyor. Ayrıca tıpkı Google Drive ve iCloud gibi bulut depolama işlevi de sunan Prime, görüldüğü üzere dolu dolu bir platform olarak Ekim ayından itibaren ülkemizde açılacak.
Bir başka Amazon servisi olan akıllı asistan Alexa’nın ise Türkiye pazarında açılacağı kesin değil.
Amazon Prime Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Prime servisinin Türkiye fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor. ABD’de aylık $12.99 fiyatla bu servisi sunan Amazon, muhtemelen Türkiye’ye özel bir fiyatlandırma politikası izleyecek.