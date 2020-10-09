Genel
Eylül 2020 Dünya çapında en çok indirilen uygulamalar listesi
Covid-19 salgılı ile geçen bir yılın son aylarında sosyal mesafeye iyice adapte olduk. Bu durum sosyal medyanın kullanımının artmasına sebep oldu. Gerek iş görüşmeleri gerek ailelerin büyükleriyle görüşmeler internet üzerinden yapılmaya başlandı. İstatistiklere göre 2020 eylül ayında en çok indirilen uygulamaları listeledik.
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Eylül 2020 hangi uygulamar açısından verimli oldu?
TikTok, Eylül 2020 istatistikleri 61,1 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama olmasına sebep oldu. Eylül 2019‘a göre % 2’lik bir artış gerçekleşti. Bu dönemde uygulamanın en çok yüklendiği ülkeler, toplam % 11 ile Brezilya oldu. %9 indirme ile Amerika Birleşik Devletler’ini geride bıraktı. Eylül 2020 indirmelerine göre dünya çapında oyun dışı uygulamaların en iyi 10 sıralamasına girdi. Uygulama indirme tahminleri, Sensor Tower’ın Store Intelligence platformunda sıralandı.
ZOOM, Eylül 2019‘daki indirmelerinin 21,4 katı olan 55 milyona yakın yükleme ile geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. En fazla ZOOM yüklemesi olan ülkeler % 23 ile Hindistan, ardından % 16 ile ABD oldu. Facebook, WhatsApp ve Google Meet, ay boyunca dünya çapında en çok yüklenen oyun dışı ilk beş uygulamayı tamamladı.
Store Intelligence , Sensor Tower platformundaki geçmiş performans ölçümlerine ek olarak yukarıdaki uygulamalar için uygulama indirme tahminlerini görebilirsiniz. Tahminlerimiz 1 Eylül 2019 ile 30 Eylül 2020 arasında App Store ve Google Play için dünya çapında yapılan indirmeleri içerir. Apple uygulamaları ve Google’ın önceden yüklenmiş uygulamaları hariçtir.
Genel
Huawei Watch GT2 Pro inceleme – Neler yeni?
Huawei Watch GT2 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş akıllı saatini detaylıca ele alıyoruz. Bakalım “Pro” olan versiyonda, hem tasarım hem de yetenekler anlamında neler sunuluyor?
Huawei Watch GT2 Pro inceleme – Tasarım ve genel bilgiler
Cihazın Sport ve Klasik olmak üzere iki farklı modeli var. Burada sadece kayış değişiyor, Sport modelinde Siyah Floro-elastomer kayış, klasikte ise gri deri kayış kullanılıyor. Cihaz ülkemizde 2299 TL‘lik tavsiye edilen satış fiyatıyla listeleniyor.
Model teknik olarak hem iOS hem de Android cihazlarla çalışabiliyor. Ancak burada işletim sistemi kısıtlamalarından dolayı belirtmemiz gereken bazı detaylar var. Örneğin uygulama desteğiyle sunulan farklı saat yüzleri ve saati deklanşör olarak kullanma gibi yetenekler iOS’ta desteklenmiyor. Ayrıca OneHop ile telefonunuzdaki bir görseli NFC ile saate aktarma özelliği de sadece EMUI 11 ve üzeri sürüm kullanan Huawei telefonlarda geçerli.
Huawei Watch GT2 Pro modelinin tasarımında önemli değişiklikler var. Cihazın ön yüzeyinde safir cam, gövdesinde titanyum ve arka yüzeyinde ise seramik malzeme kullanılmış. Ayrıca yan taraftaki iki fiziksel tuşta yapılan ince dokunuşlar da, tasarımsal açıdan ürünün oldukça premium olmasını sağlamış. Tasarım noktasında yine 5 ATM suya dayanıklılık özelliği öne çıkıyor.
Ekran
Huawei Watch GT2 Pro inceleme yazımıza ekran ile devam edelim. 1.39 inç boyutlu ekranıyla önceki modele göre daha büyük bir ekran sunan cihazda ayrıca 454 x 454 piksel daha yüksek bir çözünürlük tercih edilmiş. Modelde AMOLED panel kullanılıyor ve 200’den fazla saat yüzü desteği sunuluyor. Ayrıca ekran tabii ki dokunmatik.
Ekranda otomatik parlaklık desteği yer alırken, dilerseniz 5 farklı parlaklık kademesinden birini seçebiliyorsunuz. Ayrıca her zaman açık ekran özelliği de bu sefer saatte yer alıyor.
Yetenekler – Spor ve sağlık özellikleri
Huawei Watch GT2 Pro‘nun yeteneklerini sağlık, spor ve akıllı telefon destekçisi olarak üçe ayırmamız gerekiyor. Dilerseniz ilk olarak sağlık ve spor özellikleriyle başlayalım.
Cihazda 24 saat otomatik kalp atışı izleme özelliği bulunuyor. Huawei burada yapay zeka destekli bir nabız izleme özelliği ile GT2‘ye göre daha doğru ölçüm yapacak şekilde bu özelliğin iyileştirildiğini söylüyor. Ayrıca spO2 yani kandaki oksijen oranını ölçümleme özelliği cihazda yer alıyor. Bununla beraber TruSleep 2.0, yani uyku verilerinizi de takip edebiliyorsunuz. Bu konuda sunulan detaylı veriler anlamında rakiplere göre Huawei‘nin oldukça iyi bir iş çıkardığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca Watch GT2 ile tanıştığımız stres ölçümü de Pro modelde unutulmamış. Yenilik anlamında kadınlar için oldukça önemli bir özellik olan döngü takibi Watch GT2 Pro modelinde yer alıyor. Bu sayede kadınlar regl dönemlerini takip edebiliyor, ağrı durumlarını sisteme girerek detaylı bir regl takibi ve regl günlüğü tutabiliyor.
Spor konusunda ise 100’den fazla egzersiz modu var. Burada golfe kadar pek çok farklı seçenek sunulması, neredeyse tüm spor yapan insanlara hitap edebilmek açısından hayli önemli. Ayrıca otomatik egzersiz tanıma ve GPS ile GPS izleme özellikleri de cihazda yer alıyor.
Gündelik hayatta ne fayda sağlıyor?
Huawei Watch GT2 Pro inceleme yazımıza gündelik hayat faydaları ile devam edelim. Cihazın üzerindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde, telefon görüşmelerinizi direkt saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.
Tabii ki yine WhatsApp, e-mail, SMS ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri saat üzerinden görüntüleyebilmek mümkün. Bunu Sağlık uygulaması üzerinden kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Müzik kontrolünde Spotify ve Apple Music gibi uygulamalarda, şarkıları saat üzerinden değiştirme veya sesi kontrol etme özellikleri bulunuyor. Ayrıca dahili depolama birimine müzik yükleyerek, telefondan bağımsız olarak da müzik dinlenebiliyor.
Son olarak pil ömründen söz edecek olursak, şirketin 14 günlük başarılı pil ömrü bu modelde de yer alıyor. Tabii ki her zaman açık ekran ve parlaklık kullanım tercihleri, bu pil ömründe farklılıklara sebep olabilir.
Sonuç
Sonuç olarak Watch GT2 Pro, hem çok daha iyi materyallerle donatılan tasarımı hem de spor ve sağlık konusundaki sunduğu destekleriyle oldukça başarılı bir akıllı saat olmuş. Cihazda gördüğümüz tek eksi, üçüncü parti uygulama desteğinin olmayışı. Cihaz sunduğu özelliklerle bizden tasarım ve editörün seçimi ödüllerini almayı başardı.
Akıllı Telefon
Huawei FreeBuds Pro inceleme – Android tarafının en iyisi olabilir!
Huawei FreeBuds Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş tam kablosuz kulaklığını inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei FreeBuds Pro inceleme
İlk olarak tasarım tarafıyla başlayalım. Ürünün seramik beyazı, soğuk gümüş ve karbon siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Özellikle bizim de inceleme konuğumuz olan soğuk gümüş rengi gerçekten çok beğendik. Zira hem kutunun hem de kulaklıkların kendisi bu renk ile oldukça karizmatik görünüyor. Tasarım tarafında asıl konuşmamız gereken konu cihazın yapısı. Zira bu sefer kulakiçi silikonlu bir tasarıma geçildi. Bunun temelde iki avantajı var. Birincisi açık tasarıma göre daha iyi izole olan ses ve pasif gürültü engellemenin iyileşmesi. Bir diğeri ise son sesle müzik dinlerken, kulaklığın dışarıya çok az ses kaçırıyor olması.
Oldukça hafif bir kulaklık olan FreeBuds Pro‘da kulaklıkların kendisi 6.1 gram, kutunun kendisi ise 60 gram. Ayrıca modelde IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı bir suya dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtelim. Cihaz kontrollerinin pek çoğu, bu sefer kulaklığı sıkma hareketiyle gerçekleştiriliyor. Başta buna alışması biraz zor oluyor, ancak yerini ve hareketin kendisini öğrendikten sonra problem ortadan kalkıyor. Sesi açma ve kısma için ise dokunmatik panel üzerinden yukarı aşağı hareketi yapmamız yeterli oluyor.
Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelen kulaklık, çift Bluetooth antenli dünyanın ilk TWS kulaklığı. Bu sayede hem hızlı hem de verimli bir bağlantı sağlanıyor. Ayrıca cihazda aynı anda iki cihaz desteği var. Yani bir yandan dizüstü bilgisayarınızı bir yandan da telefonunuzu eşleşeyebiliyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayarınızda oyun oynarken, telefonunuza çağrı geldiğinde tekrar bağlantı yapmaya gerek kalmıyor. Modelin üzerinde iki adet dış, bir adet iç olmak üzere üç mikrofon yer alıyor. Mikrofon ile aldığımız görüşme kaydını videomuzdan dinleyebilirsiniz.
Huawei FreeBuds Pro inceleme yazımıza ses performansıyla devam edelim. Cihaz 11 mm dinamik sürücüleriyle gerçekten yüksek ve kaliteli ses sunmak açısından TWS kulaklıklar arasında çok iyi bir yerde bulunuyor. Tabii ki bass’lar bir kulaküstü kulaklık gibi değil, ancak TWS kulaklıklara göre çok doygun ve temiz. Bu arada oyun oynarken veya müzik dinlerken herhangi bir gecikme/senkronizasyon sorunu olmadığını söyleyelim. Son olarak pil konusundan söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ise ANC açıkken 4.5 saat, ANC kapalı modda ise 7 saate varan bir kesintisiz müzik performansı bulunuyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise sırasıyla 20 saat ve 30 saat olarak bu süreleri görebiliyoruz. Kulaklıkların şarj olması yaklaşık 40 dakika, kutunun şarj olması ise 60 dakika sürüyor. Ayrıca kulaklıkları, tersine kablosuz şarj desteğiyle akıllı telefonlarla da şarj edebiliyoruz.
Sonuç
Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro, tavsiye edilen satış fiyatıyla 1499 TL‘ye listeleniyor. Üst düzey diğer kulaklıkları da kullanmış bir ekip olarak, Freebuds Pro’nun şu anda Android için en iyilerden bir tanesi olduğu su götürmez bir gerçek. Bu özellikler nedeniyle cihaza Editör’ün Seçimi ve Tasarım ödüllerini layık gördük.
Genel
CoD: Black Ops Cold War PC’leri çok zorlamayacak
Önümüzdeki ay beta sürümüyle çıkış yapacak olan CoD: Black Ops Cold War PC’leri pek zorlamayacak. Oldukça makul sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan oyunun beta sürümünün boyutu 45 GB civarında olacak.
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Merakla beklenen CoD: Black Ops Cold War önümüzdeki ay beta sürümüyle çıkış yapacak. Oyun, beta sürümüyle dahi diskinizde büyük yer tutacak ancak diğer donanımlar konusunda acımasız olmayacak. Oyunun betası için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1803 or later)
İşlemci: Intel Core i5 2500k veya dengi AMD işlemci
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB or AMD Radeon HD 7950
Ram: 8GB RAM
HDD: 45GB disk alanı
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)
İşlemci: Intel Core i7 4770k veya dengi AMD işlemci
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
Ram: 16GB RAM
HDD: 45GB disk alanı
Beta sürüm ne zaman oynanabilecek?
Oyunun beta sürümü, ilk beta hafta sonunda, 8 Ekim‘den itibaren erken erişim hakkına sahip PS4 kullanıcılarına sunulacak. Oyunun 2. beta hafta sonunda ise oyunun beta sürümü hem tüm PS4 kullanıcılarına, hem de Xbox ve PC kullanıcılarına sunulacak.