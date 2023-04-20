Samsung’un Galaxy S24 serisine güç sağlayabilecek yeni bir Exynos 2400 yongası geliştirdiği bildiriliyor. Samsung, bu yıl Galaxy S23 için kendi Exynos yongaları yerine Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini tercih etse de gelecek yıl aynı kararı almayabilir. Exynos 2400 yongasının, 3,1 GHz’de çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği, 2,9 GHz’de çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği ve 2,6 GHz’de çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1,8 GHz’de çalışan dört Cortex-A520 çekirdeği dahil olmak üzere bir dizi çekirdeğe sahip on çekirdekli bir yonga olması bekleniyor.

Son raporlara göre Exynos 2400 yongasının 2024 yılında seri üretime başlaması bekleniyor ve Galaxy S24 serisinin bazı modellerine güç sağlayabilir. Ancak Galaxy S24’ün Exynos 2400 destekli varyantlarını hangi bölgelerin alacağı henüz bilinmiyor.

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Exynos yonga setlerinin performansı ve verimliliği uzun süredir tartışılıyor ancak Exynos 2400 yongası farklı olabilir. En son gelişme, bir ihbarcının Exynos çipinin 6 WGP’li yeni bir RDNA2 tabanlı grafik birimi alacağını iddia ettiğini öne sürüyor. Exynos 2400’ün on çekirdeğe sahip olması bekleniyor ve Twitter’daki Revengus’a göre çip, AMD’nin RDNA2 tabanlı GPU’sunu kullanacak, ancak Exynos 2200 için Xclipse 920’nin üç işlem birimi yerine 12 işlem birimi olacak. AMD’nin RDNA mimarisinin bir parçası olan ve “Çalışma Grubu İşlemcisi” anlamına gelen 6 WGP’ye sahip olduğu söyleniyor.

Genel olarak, Samsung, kağıt üzerinde oldukça güçlü görünen yeni Exynos 2400 yongasıyla Qualcomm’un Snapdragon yongalarını almaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Ancak, sonunda piyasaya sürüldüğünde gerçek dünya senaryolarında nasıl performans gösterdiğini bekleyip görmemiz gerekecek.