Türkiye’de asgari ücretin artması ile önce Spotify sonra da Disney+ abonelik fiyatlarına zam yapmıştı. Bugün bir zam haberi de Exxen’den geldi. 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni zamlı fiyatlar sonrası basic yani başlangıç reklamlı aylık paket fiyatı 99 TL’den 129 TL’ye yükselecek. Reklamsız aylık paket ise 179 TL olacak. Exxenspor paketlerinde ise reklamlı aylık paket 222,50 TL‘den 289 TL‘ye reklamsız aylık paket ise 260,50 TL’den 339 TL‘ye çıkacak.

Asgari ücretin artmasından kaynaklanan işveren giderleri bu şekilde abonelik ve diğer fiyatlara yansımaya devam edecek gibi görünüyor. Bakalım Apple ve Netflix Türkiye’deki abonelik fiyatlarına ne zaman bir güncelleme getirecek? Bekleyip göreceğiz…