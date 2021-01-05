Exxen üyelik iptal etme seçeneği nihayet geldi: Nasıl yapılır?

Exxen, üyelik iptal etme seçeneğini nihayet bugün itibarıyla kullanıcıların hizmetine sunmaya başladı. Artık Exxen üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız, doğrudan “Hesap ve Ayarlar” kısmından yapabileceksiniz.

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Dijital yayın platformu Exxen, yayın hayatına başladı başlamasına ama beraberinde bir sürü handikaplar getirdi. Sunucu hatası, dizi/filmlerin açılmaması bu handikapların başında geliyor. Fakat Exxen’deki en önemli problem, üyelik iptal etme seçeneğinin olmamasıydı. Bu sebepten dolayı Ekşi Sözlük başta olmak üzere internet alemindeki bütün Exxen kullanıcıları adeta isyan bayrağı çekmektelerdi. Neyse ki bugün itibarıyla problem düzeldi.

Exxen’de üyelik iptal etme seçeneği, bugünden itibaren olması gerektiği şekliyle platforma eklendi. Neden 5 gün boyunca insanları beklettiler, neden ilk başta yapmaları gereken bir şeyi sona bıraktılar bilmiyoruz. Ama ücretli bir yayın platformuna, üzerine düşen vazifeyi yaptığı için de teşekkür mesajları gönderecek değiliz.

Peki Exxen üyelik iptali nasıl yapılır? Gelin isterseniz bu sorunun cevabına bir göz atalım.

Exxen üyelik iptal etme nasıl yapılır?

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan öncelikle Exxen’in web sitesine girin. Exxen hesabınız ile giriş yapın. “Hesap ve Ayarlar” bölümüne girin. “Abonelik Bilgilerim” başlığı altındaki “Abonelik Durumu”nun hemen yanında “Üyeliğimi İptal Et” butonuna tıklayın. İşlem bu kadar.

Exxen üyelik ücreti ne kadar? (Aylık ve yıllık)

Exxen, tıpkı Netflix gibi kullanıcılara birden fazla üyelik ve fiyat seçeneği sunuyor. Bu noktada tek fark, Exxen’in reklamlı bir sürümü de olacak. Yani kullanıcılar reklamlı sürümünü aldıkları zaman, içeriklerde reklam da bulunacak. Tabii ki reklamlı sürümün fiyatı, reklamsız sürümün fiyatına göre daha ucuz. Tüm fiyat bilgilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

Reklamlı versiyonu olan Exxen: Aylık 9,90 TL (indirme özelliği yok)

Reklamsız versiyonu olan Exxen: Aylık 19,90 TL (indirme özelliği var)

Bunlarla birlikte Exxen’in yıllık üyelik alabileceğiniz bir versiyonu da bulunuyor. Yıllık versiyonun fiyatları ise şu şekilde: