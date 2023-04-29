Acun Ilıcalı’nın dijital medya platformu olan EXXEN yeni yıla zam ile başlamıştı. Asgari ücrete zam gelmesi ve enflasyonun artması ile EXXEN’in fiyatlarının artması kaçınılmaz bir olaydı. Şimdiyse artan döviz kurları ve diğer abonelik servislerinin fiyat güncellemesi yapması EXXEN’i de harekete geçirmiş gibi görünüyor. Öyle ki, 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere EXXEN’e okkalı bir zam geldi!

İşte Yeni EXXEN Abonelik Fiyatları!

Yapılan bu zam sonrası reklamlı aylık paket fiyat 64.90 TL oldu. Reklamsız paket ise 89.90 TL’den satılacak. Spor paketi fiyatları ise reklamlı aylık 144.90 TL ve reklamsız aylık 169.90 TL olarak güncellendi. Eğer dizi ve film izlemek için EXXEN alıyorsanız, paketi yıllık olarak satın aldığınızda aylık bazda bir indirim söz konusu. Yeni EXXEN fiyatları şu şekilde:

Reklamlı yıllık paket abonelik fiyatı: 648 TL (Aylık 54.00 TL x 12 ay)

Reklamsız yıllık abonelik fiyatı: 898.80 TL (Aylık 74.90 TL x 12 ay)

Reklamlı aylık paket abonelik fiyatı: 64.90 TL

Reklamsız aylık paket abonelik fiyatı: 89.90 TL

Spor paketinde de sezonluk bir indirim olduğunu görüyoruz. Eğer sezonluk olarak EXXENSPOR’a üye olursanız fiyatlar aylık bazda biraz daha geriliyor. EXXENSPOR fiyatları ise şu şekilde:

Reklamlı sezonluk paket abonelik fiyatı: 595 TL (Aylık 119.00 TL x 5 ay)

Reklamsız sezonluk abonelik fiyatı: 695 TL (Aylık 139.00 TL x 5 ay)

Reklamlı aylık paket abonelik fiyatı: 144.90 TL

Reklamsız aylık paket abonelik fiyatı: 169.90 TL

Peki, siz bu fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlı fiyatlar sonrasında aboneliklerinizi gözden geçirecek misiniz?

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