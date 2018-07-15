Evin her odasında kesintisiz internet: ASUS AiMesh nedir?

Kablosuz ağ performansını olumsuz etkileyen birçok faktör var. Oda düzeni, kalın duvarlar ve hatta mobilyalar bile evin her noktasında iyi bir Wi-Fi sinyali alabilmenize engel olabiliyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için geliştirilen ASUS AiMesh, birden fazla ASUS router’ı bağlayarak evin her noktasında güçlü bir kablosuz ağa ulaşabilmenizi sağlıyor.
AiMesh destekleyen ASUS router modellerinin birbirleri ile eşleştirilmesiyle kurulan sistem sayesinde, odalar arasında dolaşırken ağ değiştirmenize gerek kalmıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla bir odadan diğer odaya geçtiğinizde, AiMesh otomatik olarak cihazınıza ulaşan sinyal gücünü kontrol ederek değişimi yapıyor ve bu şekilde her zaman verimi bir internet bağlantısına sahip oluyorsunuz.
ASUS AiMesh destekleyen modeller
RT-AC66U B1*
RT-AC1750 B1*
AC1900
RT-AC68UF
RT-AC68R
RT-AC68W
RT-AC1900
RT-AC1900U
RT-AC68U_White
RT-AC68P
RT-AC1900P
RT-AC68U
AC2600 Blue Cave
AC2900 RT-AC86U
RT-AC2900 D
AC3100 RT-AC88U
RT-AC3100
AC5300 RT-AC5300
ROG Rapture GT-AC5300
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