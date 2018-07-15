Evin her odasında kesintisiz internet: ASUS AiMesh nedir?

Kablosuz ağ performansını olumsuz etkileyen birçok faktör var. Oda düzeni, kalın duvarlar ve hatta mobilyalar bile evin her noktasında iyi bir Wi-Fi sinyali alabilmenize engel olabiliyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için geliştirilen ASUS AiMesh, birden fazla ASUS router’ı bağlayarak evin her noktasında güçlü bir kablosuz ağa ulaşabilmenizi sağlıyor.

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AiMesh destekleyen ASUS router modellerinin birbirleri ile eşleştirilmesiyle kurulan sistem sayesinde, odalar arasında dolaşırken ağ değiştirmenize gerek kalmıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla bir odadan diğer odaya geçtiğinizde, AiMesh otomatik olarak cihazınıza ulaşan sinyal gücünü kontrol ederek değişimi yapıyor ve bu şekilde her zaman verimi bir internet bağlantısına sahip oluyorsunuz.

ASUS AiMesh destekleyen modeller

RT-AC66U B1*

RT-AC1750 B1*

AC1900

RT-AC68UF

RT-AC68R

RT-AC68W

RT-AC1900

RT-AC1900U

RT-AC68U_White

RT-AC68P

RT-AC1900P

RT-AC68U

AC2600 Blue Cave

AC2900 RT-AC86U

RT-AC2900 D

AC3100 RT-AC88U

RT-AC3100

AC5300 RT-AC5300

ROG Rapture GT-AC5300