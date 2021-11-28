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Evde Mini PC Kullanmak | Kim MSI Pro DP21 Mini PC Kullanmak İster? (Levent Orgun)
MSI Pro DP21 B0A4 Mini PC kullanıcılarımızdan Levent Orgun evde bir hafta boyunca deneyimlediği mini pc modeli hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Medya cihazı ve bir bilgisayar olarak kullanmanın detayları, sunduğu avantajları Levent’in gözünden dinleyelim.
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Evde Mini PC Kullanmak | Kim MSI Pro DP21 Mini PC Kullanmak İster? (Levent Orgun)
Not: Ürünü satın aldığınızda kutudan sadece Mini PC çıkmaktadır. Monitör ve klavye-fare seti cihaza dahil değildir, video için ayrıca kullanılmıştır.
“Kim MSI Pro DP21 kullanmak ister?” katılım formu: https://forms.gle/1txxMZuYVwZNKG3e6
MSI Pro DP21 özellikleri
Boyutlar: 204 x 208 x 54,8 mm
Ağırlık: 1,27 kg
Hacim: 2,3 litre
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
İşlemci: Intel Core i5-11400
Grafik Birimi: Intel UHD Graphics 730
Depolama: WD 256 GB M.2 SSD
Bellek: 8 GB DDR4 3200MHz
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1
Güç: 120 Watt
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