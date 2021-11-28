MSI Pro DP21 B0A4 Mini PC kullanıcılarımızdan Levent Orgun evde bir hafta boyunca deneyimlediği mini pc modeli hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Medya cihazı ve bir bilgisayar olarak kullanmanın detayları, sunduğu avantajları Levent’in gözünden dinleyelim.

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Not: Ürünü satın aldığınızda kutudan sadece Mini PC çıkmaktadır. Monitör ve klavye-fare seti cihaza dahil değildir, video için ayrıca kullanılmıştır.

“Kim MSI Pro DP21 kullanmak ister?” katılım formu: https://forms.gle/1txxMZuYVwZNKG3e6

MSI Pro DP21 özellikleri

Boyutlar: 204 x 208 x 54,8 mm

Ağırlık: 1,27 kg

Hacim: 2,3 litre

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Intel Core i5-11400

Grafik Birimi: Intel UHD Graphics 730

Depolama: WD 256 GB M.2 SSD

Bellek: 8 GB DDR4 3200MHz

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1

Güç: 120 Watt