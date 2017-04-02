Günümüzde küçük jet motorlar artık üç boyutlu yazıcılarla bile yapılabiliyor ve durum böyle olunca Iron Man kıyafeti de geç kalmadı.

İngiliz Richard Browning biraz uğraşarak Iron Man kıyafetine benzer bir kıyafet yapmaya başardı. Kıyafetin üzerinde altı adet kerosen yakıtlı mikro jet motoru yer alıyor. Görüntüler her ne kadar tehlikeli olsa da aslında son derece eğlenceli gibi.

Her motor 22 kilogramlık bir itiş gücü sağlıyor. 6 motor böylelikle Bronwning’i yerden yükseltecek kadar güç oluşturabiliyor. Bu kıyafet 50.000 dolarlık bir maliyete sahip. Bu maliyetin bir kısmı ise Red Bull gibi sponsorlar ve partnerler tarafından karşılanmış.

gravityBrowning bu kıyafetin bir dağ bisikleti kadar tehlikeli olmadığını düşünse de Daedelus isimli kıyafeti çok çılgın. Kerosen jet yakıtı ise ufak bir kazada büyük sıkıntı çıkaracakmış duruyor. Browning kıyafetin tehlikelerini azaltmış. Kıyafet yürüme hızında ve yerden maksimum üç metre yükselecek şekilde tasarlanmış.