Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yine bir ceza haberi ile karşımızda. Son zamanlarda birçok şikayet alan telekom şirketleri ve internet servis sağlayıcılarına BTK toplamda 40 milyon 38 bin TL idari para cezası kesti. Cezalar, abonelik fesih işlemleri, nakil işlemleri, yanlış belge ve bilgiler, hizmetin dönem dışında açılması, borç ve alacak sorgusu ve iade işlemlerindeki ihlaller nedeniyle verildi. Bu cezalar kapsamında sayısız büyük firma cezalandırıldı. İşte ceza alan firmalar ve ceza gerekçeleri.

BTK’dan Rekor Para Cezası: Telekom Operatörlerine ve İSS’lere 40 Milyon TL Ceza

BTK şirketlerin müşteriler ile doğru iletişim kurması ve yanıltmaması için ciddi adımlar atıyor. BTK’nın 25 Mayıs 2024 tarihinde yayımladığı beş farklı kurul kararına göre, cezalar Turkcell, Superonline, Vodafone, VodafoneNet, Türksat, Millenicom, İşnet, Digiturk ve D-Smart gibi firmalara uygulandı.

İşte bazı firmalara kesilen cezalar ve gerekçeleri:

Şirket Adı Neden Ceza Aldı? Para Cezası Miktarı D-Smart Süresinde yapılmayan Nakiller ₺232.055,76 Digiturk Süresinde yapılmayan Nakiller ₺290.114,51 İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺32.982,26 İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺659,65 İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.524,22 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺26.702,97 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺5.340,59 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺53.405,94 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺80.108,91 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.676,89 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺53.405,94 Millenicom Süresinde yapılmayan Nakiller ₺13.351,48 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺68.650,92 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺27.460,37 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺137.301,85 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺13.730,18 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺13.730,18 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺274.603,69 Superonline Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺194.796,00 Superonline Süresinde yapılmayan Nakiller ₺2.059.527,70 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.083.928,17 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺416.785,63 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.250.356,90 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.083.928,17 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺4.167,86 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺833.571,27 Türksat Süresinde yapılmayan nakiller ₺41.239,84 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.744.353,90 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.744.353,90 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺96.052,39 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺41.165,31 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺411.653,08 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺274.435,39 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.880.598,03 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺376.119,61 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.880.598,03 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺225.671,76 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺564.179,41 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺188.059,80 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺75.223,92 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺75.223,92 VodafoneNET Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺505.787,95 VodafoneNET Süresinde yapılmayan Nakiller ₺2.023.151,79

BTK cephesinin burada birçok farklı şirkete ceza kestiğini görüyoruz. Gelecekte şirketler bu konuda daha dikkatli davranacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce düzenleyici kurumların bu tarz cezalar kesmesi tüketici için iyi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!