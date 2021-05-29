Ethereum işlem ücretleri ocak ayından beri en düşük seviyede!

Ethereum işlem ücretleri yüksekliği Ethereum ağının en büyük sorunlarından biri. Ethereum fiyatının rekor kırdığı birkaç hafta önce, Ethereum ağındaki işlem ücretleri de rekor üzerine rekor kırmıştı. Ancak piyasada yaşanan sert düşüş ile beraber ağdaki aktivitelerin de azalmış olduğu düşünülüyor ve Ethereum işlem ücretlerinde ocak ayından beri en düşük seviye kaydediliyor.

Kripto para piyasasındaki veri ölçümlerini yapan BitInfoCharts’a göre Ethereum ağındaki ortalama işlem ücretleri, ocak ayından beri ilk kez en düşük seviye olan 7,37 doları gördü.

Ethereum blok zincirinde işlem yapan madencilere Ethereum işlem ücreti ödeniyor. İşlemlerin çok ve trafiğin yoğun olduğu dönemlerde artış gösteren işlem ücretleri, ağdaki yoğunluğun azalması ile beraber düşüyor. İşlem ücretlerini madenci arzı ve tüccar talebi belirliyor. Talepler arzı geçtiği zaman madencilerin isteyeceği işlem ücreti miktarı artıyor.

Ethereum fiyatının 4.363 dolara çıktığı ve ATH elde ettiği zaman olan 12 Mayıs’ta, madenciler bunu yaptı. 12 Mayıs günü ağdaki işlem ücretleri 69 dolara kadar ulaştı. Ardından Bitcoin öncülüğünde başlayan piyasa çöküşü ile birlikte blok zincir üzerindeki aktiviteler de azalmaya başladı ve işlem ücretleri düşüşe geçti.

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Ethereum işlem ücretlerinin 7,37 dolar seviyesine düşmüş olması nispeten iyi gibi görünse de, diğer kripto paralara kıyasla hala oldukça yüksek. Bitcoin’in ortalama 11 dolarlık işlem ücretine göre daha az olan ETH işlem ücreti, Litecoin’in ortalama 0,02 dolarlık işlem ücretine göre bir hayli yüksek. Bu yıl adını sıkça duyduğumuz ve Elon Musk’ın gözdesi Dogecoin’in de 0,8 dolar gibi bir işlem ücreti bulunuyor.

Beklenen Ethereum yükseltmeleri

Ethereum işlem ücretleri sorunu Ethereum ağının en büyük problemlerinden biri. Önümüzdeki süreçte gelmesi beklenen yükseltmeler ile bu problemin büyük ölçüde aşılması bekleniyor. Gelecek olan yükseltmelerin ilki EIP-1559 yükseltmesi. EIP-1559 yükseltmesi ile birlikte işlem ücretlerinin madencilere verilmesi yerine yakma işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. 14 Temmuz’da başlatılması beklenen yükseltme ile ağ maliyetlerinin azalması ve Ethereum işlem ücretleri sorununun ortadan kalkması bekleniyor.

Ağa gelecek ikinci ve en önemli yükseltme ise Ethereum 2.0’a geçiş. Ethereum 2.0 ile birlikte Proof of Work (PoW) olarak adlandırılan iş kanıtı sisteminden Proof of Stake (PoS) hisse kanıtı sistemine geçilecek. Ethereum 2.0, ETH için çığır açıcı bir yükseltme olarak tanımlanıyor.