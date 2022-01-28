Et İşareti Nedir? Nasıl yapılır?

Et yani “@“ işareti e-posta adreslerinde kullanılan ve çevresinde kıvrılan dairenin yer aldığı “küçük a” harfidir. Ülkemizde “et” olarak bilinse de bu sembol İngilizce’de “at” olarak isimlendirilir. Söz konusu işaret için resmi olarak kabul edilmiş evrensel bir isim olmamakla birlikte “@“ sembolünü tanımlamak için birçok farklı terim kullanılır.

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Günümüzde e-mail adreslerinin vazgeçilmez bir parçası olan “@“ işareti e-mail adreslerinin standart sembolü haline gelmeden önce bir şeyin maliyetini ya da ağırlığını temsil etme amacıyla kullanılırdı. E-postanın tanıtılması ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte popüler hale gelmiştir. Bu sembol kullanıcıların çevrim içi kullanıcı adını posta sunucusu adresinden ayırmaktadır.

Sembolün internette yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması sonucunda bu simgeyi daha önce görmemiş ya da kullanmamış olan ülkelerdeki klavyelere de koyulması zorunlu hale gelmiştir. Rivayete göre bu sembolün ortaya çıkışı Ortaçağ’da matbaanın yaygınlaşmasında önce kitapların her bir kopyasının tek tek elle yazıldığı döneme dayanır. Bu görevi yerine getiren kişiler işlerini kısaltmak ve kolaylaştırmak için dönem metinlerinde sıklıkla kullandıkları at kelimesine karşılık gelecek şekilde a’nın çevresinde t’yi döndürüp iki kalem vuruşu yerine bir daire haline getirdiler. Diğer bir rivayet ise amphora sözcüğünün kısaltması olarak “@“ işaretinin kullanıldığı yönündedir.

Yazı dilinde işaretler bir olayı, bir durumu açıklarken kullanılan semboller bütünü olma görevini üstlenirler. Bilgisayarın ve internetin gelişip yaygınlaşması sonucunda en çok kullanılan işaretlerin başında ise “@“ işareti gelir. Kuyruklu a şeklinde olan bu işaret et olarak telaffuz edilir. 1971’ten bu yana bilgisayar ortamında kullanılmakta olan sembol e-mail adresi oluşturma işlemi sırasında sunucuya hangi adla bağlanılacağının bildirilmesi için kullanılır. En çok kullanılan bilgisayar sembollerinden biri olan “@“ işareti programlama dillerinin satırlarında ve komut pencereleri içerisinde de kullanılır. Sosyal medya platformlarında herhangi bir kişinin ya da kurumun etiketlenmesi için de bu sembolden yararlanılır. Bazı kullanıcılar oyunlardaki nick denilen takma adlarında a harfi yerine ya da farklı sembollerle birlikte “@“ sembolünü kullanabilirler. WhatsApp gruplarında bir kişiyi ilgilendiren bir mesaj atıldığında, atılan mesajın uzun yazışmalar arasında kaybolmasının önlenmesi ve kişinin kendisine atılan mesajı görmesinin sağlanması için söz konusu sembol kullanılabilir. Yine Twitter kullanıcıları tweet atarken bir kişiden ya da kurumdan bahsetmek istediklerini bu işareti kullanırlar.

Et İşareti Yapmanın Yolları Nelerdir?

“@“ işareti klavyede “Q” harfinin üzerinde bulunur. Bu işaretin yapılabilmesi için iki ya da üç tuş kullanılmasının gerekliliği bilgisayar kullanıcıları açısından zorlayıcı bir durum haline gelebilir. Bu işaret birçok farklı yöntemle yapılabilmektedir. Kullanıcılar bu yöntemlerden herhangi birini öğrendikleri takdirde söz konusu sembolü kolaylıkla yapabilirler.

Windows İçin Et İşareti Nasıl Yapılır?

Et işareti birçok farklı kombinasyon kullanılarak yapılabilir. Ancak Windows ve Mac bilgisayarlarda bu işaretin yapılabilmesi için farklı yöntemler vardır. Windows’ta @ işareti yapılması için “CTRL+ALT+Q” tuşuna aynı anda basılır. Buna ek olarak “ALT GR+Q” tuşuna aynı anda basılarak da @ işareti yapmak mümkündür.

Bununla birlikte hangi kombinasyonların nerede kullanıldığı konusunda dikkatli olunmalıdır. CTRL+ALT+Q kombinasyonları tüm internet tarayıcıları üzerinde çalışmaktadır. Word üzerinde bu kombinasyonlar kullanılarak @ işareti yapılamaz. Ancak ALT GR+Q kombinasyonu kullanılarak hem bütün tarayıcılar üzerinde hem de Word kelime işlemcide @ işaretini yapılması mümkün olabilir.

Kopyala Yapıştır Yöntemiyle Et İşareti Nasıl Yapılır?

Tuş kombinasyonları kullanılmasına göre daha amatör bir yöntem gibi gözükmekle birlikte kopyala yapıştır yöntemiyle de @ işareti yapılabilir. Bunun yapılabilmesi için internet üzerinde @ sembolünün kullanıldığı bir yazı bulunmalıdır. Kullanıcılar e-mail adreslerinin yazılı olduğu bir sayfaya ulaşarak buradaki @ işaretini kopyala yapıştır yaparak istedikleri yerde kullanma imkanını elde edebilirler.

Word Kelime İşlemci Kullanılarak Et İşareti Nasıl Yapılır?

Bu yöntemle @ işaretinin yapılması için ilk olarak Word Kelime İşlemci açılır. Daha sonra üst kısımda bulunan Ekle menüsüne tıklanır. Buradaki menüler arasında en sağda yer alan Simge yazısına tıklanır. Açılan pencerede @ işaretinin olmaması durumunda Tüm Simgeler bölümüne basılır. Buradan @ işareti bulunduktan sonra Ekle’ye tıklanır. Eklenen @ işareti kopyalandıktan sonra istenilen yere @ işareti yapıştırılır.

Mac Bilgisayarda Et İşareti Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar bilgisayarı ne kadar iyi kullanıyor olursa olsun farklı klavyelerde bazı sembollerin bulunması her zaman için zorlayıcı olmuştur. Windows bilgisayardan Mac bilgisayara geçen kullanıcılar açısından ilk başlarda @ işaretini yapmak soruna yol açabilir. Windows’ta ALT GR+Q kombinasyonlarının Mac bilgisayarlarda karşılığı ALT OPTION+Q tuşları ile yapılmaktadır. Ayrıca ALT OPTION+2 tuşları kullanılarak da Mac bilgisayarlarda bu işaretin yapılması mümkündür.

Android İşletim Sistemine Sahip Telefonlarda Et İşareti Nasıl Yapılır?

Cep telefonlarından @ sembolü yapılmasının ilk yolu klavyenin açık olmasıdır. Hangi işletim sistemine sahip olduğundan bağımsız olarak akıllı cihazların tümünün klavyelerinde harflerden sembollere geçiş yapmayı sağlayacak bir sekme yer alır. Rakamların ve soru işaretinin bulunduğu sembole tıklanması durumunda yeni bir bölüm açılır. Bu bölümdeki noktalama işaretlerinin yanında @ işareti bulunmakta olup e-mail yazılırken en sık kullanılan sembollerden biri olduğu için söz konusu sembol ilgili sekmede ön plana çıkmaktadır.

İOS İşletim Sistemine Sahip Telefonlarda Et İşareti Nasıl Yapılır?

iOS işletim sistemine sahip olan telefonların klavyelerinde de tıpkı Android telefonların klavyelerinde olduğu gibi harfler ve semboller arasında geçiş yapılan bir sekme bulunur. Bu sekme açıldığında da Android telefonlardaki [email protected] sembolü ön plana çıkar.

Q Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır?

Q klavyeye sahip olan bilgisayarlarda @ işaretinin yapılabilmesi için ‘Alt Gr’ tuşuna ve Q harfine basılması gerekir. Ayrıca Ctrl + Alt + Q tuşlarına sırasıyla basarak da @ işareti elde etmek mümkündür.

Q klavyede Q düğmesinin altında bir de @ işareti vardır. Bu işareti yapabilmek için Q tuşuyla birlikte Alt Gr tuşuna basılmalıdır. Bu iki tuşa birlikte basıldığında ekrana @ işareti gelir. Bağlayıcı tuş olarak Numpad alanında bulunan rakamlarla da @ sembolü yapılabilir. “Alt” tuşuna basılı tutulup 64 rakamlarına tıklanırsa yine @ işareti ekranda oluşacaktır.

F Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır?

F klavyeye sahip olan bilgisayarlarda @ işaretinin yapılabilmesi için F harfi kullanılır. Alt Gr + F, Alt + 64, Ctrl + Alt + F tuş kombinasyonları kullanılarak @ işareti elde edilebilir.

İngilizce Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır?

İngilizce klavye kullanan bilgisayar kullanıcıları @ işareti yapmak için “shift” tuşuna basılıp 2 rakamına tıklanır. Türkçe klavyelerde ise Alt Gr+Q tuş kombinasyonuna basılması gerekir.

Windows Klavye Kullanılarak Diğer Özel İşaretler Nasıl Yapılır?

Windows klavyede USD ve EUR işaretleri de sık bir şekilde kullanılır. ’$’ işareti yapmak için ALT GR+4 tuşlarına basılması yeterlidir. ’€’ işareti için ise ALT GR+E tuşlarına basılması gerekir.

Sayıların birbirinden küçüklüğünü ifade etmek için “<” sembolü kullanılır. Bu işaret solundaki sayının işaretin sağındaki sayıya göre daha küçük olduğu anlamına gelir. Bazı bilgisayarlarda “Z” harfinin yanında bulunan “<” sembolünün elde edilmesi için bu tuşa basılması yeterli olur. Klavye üzerinde bu tuşun bulunmadığı durumlarda öncelikle “Alt” tuşuna basılı tutulur. Numpad alanından da 060 rakamları tıklanır.