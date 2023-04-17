Xiaomi’nin amiral gemisi telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 modellerini bu videoda kıyaslıyoruz. Özellikle amiral gemisi segmentinde birçok farklı marka ve model bulunuyor. Xiaomi’de ülkemize önem veren ve üst seviye telefonlarını getiren markalardan birisi. Geçen senenin amiral gemisi Xiaomi 12 Serisi, birçok farklı yenilikle gelmişti. Ancak işlemcisinin 8 Gen 1 olması sebebiyle bazı kesimlerce eleştirilmişti. Şimdi ise Xiaomi, kendini daha da geliştirerek önce Leica ile anlaştı, sonrasında Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile önceki nesil işlemciden hem daha iyi performans hem de daha iyi bir verimlilik sunan yonga setini Xiaomi 13 Serisiyle bir araya getirdi.

Peki bu iki amiral gemisinden fiyatlarını da düşünürsek hangisini almak daha mantıklı bir seçenek olur? Siz hangisini seçerdiniz? Yorumlar bölümünde kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Xiaomi 12 İncelemesi için; https://youtu.be/azwy3EJBbiw

Xiaomi 13 İncelemesi için; https://youtu.be/7wSPvh3Gizg

Xiaomi 12 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

Ağırlık: 179 gram

Ekran: 6,28 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hoparlör: Stereo (Harman Kardon)

Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.2, Kızılötesi

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

Xiaomi 13 Teknik Özellikleri;

Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm

Ağırlık: 185 gram

Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Grafik: Adreno 740

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 / 256 / 512 GB

Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt

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