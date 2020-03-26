Eski iPhone modelleri için güncelleme sürprizi!

Son dönemde güncelleme politikasını değiştiren ve destek süresini kısaltan Apple, buna karşın iPhone kullanıcılarına küçük sürprizler sunmaya devam ediyor. Markanın iOS 12 sürümü için yayınladığı yeni güncelleme, iPhone 5S ve 6 gibi eski cihazları yeniden hatırlatacak!

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iPhone 5S ve 6 sahiplerini ilgilendiren sürpriz iOS 12 güncellemesi!

Ekonomik ömürlerini dolduran iPhone 5S, 6 ve 6 Plus modelleri; iOS 13 güncelleme programına dahil edilmeyerek bir anlamda emekliye ayrılmıştı. Yayınlanan son güncelleme ise telefonların güvenlik açıklarını kapatma amacı taşıyor. iOS 12.4.6 sürüm numarasına sahip olan güncelleme ile eski cihazlarda tespit edilen güncel açıkların ortadan kalktığı belirtiliyor. Bunun haricinde ise herhangi bir yeni özellik ya da arayüz değişikliği bulunmuyor.

En son işletim sistemi sürümü iOS 12 olan akıllı telefonlar haricinde iPadOS 12’ye sahip tabletler için de güncelleme yayınlanmış. iPad Air, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 cihazları için yayınlanan güncelleme, tıpkı iPhone modelleri gibi güvenlik açıklarını gideriyor. Ayrıca 6. nesil iPod Touch modelinde de benzer bir güvenlik güncellemesi bulunuyor.

Günümüzde giriş ve orta seviye pek çok Android cihazın neredeyse hiç güncelleme almadığını göz önünde bulundurursak, 8 yaşını deviren iPhone 5S’in güncelleme alması dikkate değer bir olay gibi gözüküyor. Özellikle eski bir işletim sistemi sürümü için güncelleme sunulması da bulunan güvenlik açığının kritik seviyede olabileceğini akıllara getiriyor.