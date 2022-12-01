30 Kasım 2022 Çarşamba günü Çin halkı için büyük önem arz eden eski başkan Jiang Zemin hayatını kaybetti. 1989-2002 yılları arası Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri, 1993-2003 arasında ise Çin Devlet Başkanı olarak görev yapan zemin 96 yaşındaydı. Çin devlet ajansı Xinhua, Zemin’in lösemiye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle Şanghay’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaydan hemen sonra Xiaomi, OPPO, OnePlus, Vivo, Realme, Huawei, Zte ve Asus gibi birçok teknoloji devi, yaslarını belli etmek için ana sayfalarını siyah beyaz temalarda değiştirdi.

İçindekiler Jiang Zemin Ölümü Adına Şirketlerden Toplu Mesaj

Jiang Zemin Ölümü Adına Şirketlerden Toplu Mesaj

Dün, Uluslararası ajanslarda yer alan son dakika bilgisine göre Çin’in eski lideri Jiang Zemin 96 yaşında hayatını kaybetti. Ülkenin devlet medyası, Jiang’ın ölüm nedeninin lösemi ve çoklu organ yetmezliği olduğunu duyurdu. Zemin, 1993-2003 yılları arasında Çin Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü. Aktif olarak da Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi’nde görev yürütmekteydi. Çoğu kişiye göre başkan, Çin’in büyük büyük endüstri gücünün oluşmasını sağlayan insanların başında geliyor.

Hükümet tarafından yayınlanan, Tüm Partiye, tüm orduya ve tüm etnik gruplardan Çin halkına hitaben bir ölüm mektubunda,

Jiang Zemin Yoldaşımızın lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden öldüğünü derin bir üzüntüyle bildirmek istiyoruz.”

ifadelerine yer verildi.

Genel duyurudan hemen sonra harekete geçen ülkenin önde gelen teknoloji devleri, üzüntülerini duyurmak için web sitelerini siyah beyaz temalara geçirdi. Xiaomi, OPPO, OnePlus, Vivo, Realme, Huawei, Zte ve Asus bu şirketlerin başında geliyor.

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