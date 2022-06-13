Bitdefender, Android akıllı telefonların güvenliğine adanmış bir rapor yayınladı. Bitdefender, “Android cihazlar pazarın yaklaşık %70‘ini kaplıyor, ancak bu cihazların çoğu, Google artık onları desteklemediği için bir güvenlik riski oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

Birçok telefon hala Android’in eski sürümlerinde çalışıyor. Güvenlik yamalarından yoksun olan bu eski sürümler, bilgisayar korsanlarının tercih ettiği ağ geçitleridir. Rapora göre, çok fazla sayıda tüketici yamaların önemini gözden kaçırıyor ve savunmasız bir cihazı üretici tarafından demode olarak ilan edildikten yıllar sonra kullanmaya devam ediyor.

Ayrıca bkz: Avrupa, Kişisel Verilerin Toplanması Konusunda WhatsApp’a Baskı Yapıyor!

Android akıllı telefonların %20’si zaten savunmasız

Bitdefender, “On yıl önce piyasaya sürülen Android sürümlerini çalıştıran cihazları hala bulabiliriz ve bunlar düşündüğünüzden çok daha yaygındır” diyor. Şirket, iddialarını kanıtlamak için Bitdefender uygulamasını kullanan akıllı telefonları inceledi. Beklendiği gibi, Android 12 veya Android 11’e yükseltme yapmamış çok sayıda cihaz var.

Ayrıntılı olarak, Android 12, çalışmada dikkate alınan akıllı telefonların %36,47‘sini temsil ediyor. Android 11, cihazların %29,15‘inde yüklü. Android 10’un hala telefonların %15,03’ünü donattığını unutmayın. Bitdefender’ın belirttiği gibi, Android 13‘ün nihai ve kararlı sürümde dağıtılacağı Eylül 2022‘den itibaren Android’in bu sürümü artık Google tarafından desteklenmeyecek.

Fiili olarak, dünya çapında dolaşımdaki Android akıllı telefonların %35‘i, kapıyı bilgisayar korsanlarına açık bırakan güvenlik yamalarından yoksun kalacak. Android 10‘u hesaba katmadan, cihazların %20’sinin zaten savunmasız olduğunu biliniyor Bitdefender, “yeni bir cihaz satın alırken destek süresini dikkate almanızı” öneriyor. Firma, yetersiz yazılım desteğine sahip telefonlardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.