ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü

Star of Bosphorus veri merkezi, “milli ve yerli verinin koruyucusu” mottosuyla açıldı. 5 Temmuz Cuma, Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine; başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere iş, ekonomi ve teknoloji dünyasından önemli isimler katıldı.

Star of Bosphorus veri merkezi neler yapacak?

Dijital verilerin her geçen saniye durmaksızın üretildiği bir dönemde; kritik bilgilerin yönetilmesi, depolanması ve yedeklenmesi hayati önem taşıyor. Bu noktada da veri merkezlerine görev düşüyor. Dünya, veri merkezleri konusunda çok önemli adımlar atarken NGN de Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni hayata geçirerek Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sundu. Veri merkezi güvenilirlik ve kesintisiz çalışma süresini birincil önceliği yapan kurumsal müşteriler için eşsiz bir tesis olmasının yanı sıra teknolojisi, deneyimli ekibi ve uluslararası sertifikasyonlarıyla standartların ötesinde yeni nesil çözümler sunuyor.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin bu alandaki en büyük yatırımlarından biri olan Star of Bosphorus, bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan istihdama da önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye’deki şirketlerin verilerini bir Türk girişiminde koruyup kullanmalarını sağlayan Star of Bosphorus Veri Merkezi, ayrıca yurt dışından da dataların konumlandırılacağı bir merkez olacak. Bu yatırım ile 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunmayı hedefleyen NGN ailesi; ülkemizin ihracat hedeflerine paralel olarak yurtdışına veri hizmeti ihraç etmeye başladıklarını ve şimdiden 3 yabancı ülkenin veri merkezimizden hizmet aldığını belirtiyor. Kısa vadede ise hedefleri 30’un üzerinde ülkeye veri hizmetlerimizi yaymak.

Yaklaşık yüzde 50’si genç olan 80 milyonluk nüfusun ciddi bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli Star of Bosphorus ile harekete geçirmek istediklerini ifade eden NGN, veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında 1000 kişinin üzerinde bir istihdam sağlayacağını öngörüyor.

Güvenlik ön planda

Yeni veri merkezi şirketlere danışmanlık, bulut uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iș sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma olmak üzere geniș bir yelpazede, uluslararası standartlarda veri merkezi hizmetleri sunuyor. Başta bankacılık ve finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere tüm sektör liderlerinin güvenilir teknoloji iş ortağı konumunda olan NGN, böylece sektöre yeni standartlar getiriyor.

Uptime Institute Tier III tasarım ve tesis sertifikasına sahip veri merkezi Star of Bosphorus, 16 MW toplam elektrik gücü ile yaklaşık 24.000 metrekare kapalı alanda konumlanıyor. 5.000 metrekare beyaz alanda 2.000’in üzerinde standart kabinet barındırma kapasitesine sahip veri merkezi, tasarım ve tesis yetkinlikleri ile benzersiz bir servis seviyesini garanti ediyor.

Veri merkezi, dünyada sayılı deprem etkisini en aza indirmeye yönelik olarak tasarlanmış yapısal sismik izolasyonu ile kesintisiz çalışma ve yüksek standartlarda veri güvenliği bulunuyor. 138 adet sismik izolatör üzerinde inşa edilen Star of Bosphorus, dünyada kabul görmüş FEMA standartları doğrultusunda inşa edildi. Son 2.500 yıl içindeki sismik olayların korelasyonu dikkate alınarak depremde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan Star of Bosphorus ile Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atıldı. Star of Bosphorus, deprem anında binanın tamamının korunmasını sağlayacak ve yaşanabilecek kesintileri ortadan kaldıracak. Akademik denetleme sürecinden de geçen veri merkezi, bağımsız denetim için dünyanın sayılı yetkin kurumlarından ARUP ile çalıştı. Dolayısıyla Star of Bosphorus’un tam deprem korumasına sahip olduğunu gönül rahatlığıyla ve bilimsel dayanaklarıyla ifade ediliyor.

En gelişmiş soğutma ve güç dağıtım teknolojilerini kullanan Star of Bosphorus Veri Merkezi; ortalama yıllık 1.30 veya daha az PUE sağlayacak şekilde tasarlandı. Star of Bosphorus Veri Merkezi iki ayrı binada yer alan 4 adet veri merkezi modülü ile ölçeklenebilir bir tasarıma sahip. Her bir modül 2 adet veri holü içeriyor ve her modül; güç, soğutma, yangın önleme ve fiziki güvenlik sistemleri ile kendi altyapısı dahilinde faaliyet gösteriyor. Bu modüler yapı sayesinde her bir modülün kendi içinde etkin bir şekilde çalışması sağlanıyor ve sınıfının en iyisi donanımların entegre şekilde kullanımı ile maksimum verimlilik garanti ediliyor.