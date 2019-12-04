Güvenlik
ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü
Bilgisayarlar için güvenlik yazılımları üreten ESET, özel olanın özel kalması için yeni güvenlik sorunlarına odaklanmış 2020 model yazılımlarını piyasaya sürdü.
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İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra Internet Security ve Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetleri koruyor. Ayrıca oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek için tasarlandı.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkarken, her 4 saniyede bir ESET yazılımları bir tehtidle karşılaşıyor. Yeni sürümlerle birlikte, 13 ana koruma modülü oluşturulmuş durumda. Bu 13 modülün yanı sıra Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmaya çalışanlara karşı koyuyor.
Gizliliğe yönelik yapılan yeni sürüm yükseltmelerinde, makine öğrenmesi ile birçok farklı algoritma çalışıyor. Ayrıca ESET tarafından sunulan Tam Disk Şifrelemesi özelliği ile ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor.
Basın Bülteni
Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde yapay zeka ile sanatın buluşması!
Star of Bosphorus Veri Merkezi açılışını gerçekleştiren NGN, bu açılışı yapay zeka destekli özel bir şovla yaparak dikkat çekti.
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Yapay zekayı kullanan, Türkiye’nin ilk görsel ve işitsel sahne performansı olarak tanınan Under One Minute, Star of Bosphorus açılışında merkezdeki sismik izolatör alanında gerçekleştirdikleri şov ile merkezin fiziksel güvenliğine dikkat çekerek ileri teknolojiyi sanatla buluşturdu.
‘’Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale’’ olarak adlandırılan SoB Veri Merkezi, Türkiye’deki ve bölgedeki şirketlerin siber güvenliğin yanı sıra fiziksel güvenliğe de son derece önem veren bir iş ortağı olacak. Deprem etkisini en aza indiren, yapısal sismik izolasyonu sayesinde kesintisiz çalışma ve yüksek standartlarda veri güvenliği bulunan merkez, bu özellikleriyle dünyadaki en önemli merkezlerden biri.
138 adet sismik izolatör üzerinde inşa edilen ve depremde operasyonun devamlılığı için tasarlanan veri merkezi, Türkiye’de de bir ilki başardı. Projenin yaratıcılarından Mehmet Ünal ve Hakan Yılmaz, ‘’Seismic Waves’’ olarak adlandırıldıklarını performansın ilhamını 1993 ile 2013 arasında dünyadaki büyük depremlerden aldıklarını ifade ettiler. Işık sanatçısı Sadık Avcı işbirliği ile gerçekleşen özel performans, depremlerin görselleştirilmesiyle ve seslendirilmesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.
Güvenlik
Hava savunma sistemi S400 özellikleri, menzili ve sahip olduğu teknolojiler
Bu makalede Rusya‘nın geliştirmiş olduğu en yeni hava savunma sistemi S400 ‘ün özelliklerine ve içerisinde barındırdığı teknolojilere bakıyoruz.
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Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde bulunan Almaz Merkez Denizcilik Tasarım Bürosu 1949 yılından beri savaş gemileri ve çeşitli hava savunma sistemleri geliştiriyor. S300P ve S200 sistemlerinden sonra üretilen ve Türkiye’nin de satın aldığı S400 hava savunma sistemi halihazırda geliştirilmeye devam ediliyor. İlk olarak Nisan 2017’de hizmete giren askeri teknoloji Ağustos 2017 tarihinde konuşlandırıldı. Rusya, Moskova bölge temelli olarak ülkesinin hava sahasını korumak için Kaliningrad ve Doğu Askeri Bölgesi’nde dört adet S400 alayı kurdu. NATO tarafından SA-21 Growler olarak adlandırılan savunma sistemi tabur sayısının, Rusya tarafından 2020 yılına kadar 56’ya çıkarılması planlanılıyor.
S400 hava savunma sistemi özellikleri
S400 hava savunma sistemi içerisinde barındırdığı teknolojik ekipmanlar ile entegre olarak çalışabilmekte. Sistem çok fonksiyonlu radar, otonom tarama ve takip sistemi, uçak-savar füze teknolojisi, taban rampası, kumanda ve kontrol merkezine sahiptir. Hedeflerin yapısal özelliklerine göre ise hava savunma sisteminden üç farklı füze ateşlenebilmektedir. Gelişmiş teknoloji ile birlikte 30 km ve 400 km menzildeki her türlü hava aracı (uçak, insansız hava aracı …) tespit edilebilir ve imha edilebilmektedir. Sistem eş zamanlı olarak 36 hedefe bağlanabilmektedir. Rusya geliştirdiği savunma sisteminin bir önceki model olan S300P’ye göre iki kat daha efektif olduğunu belirtti. 5 dakika içerisinde tekrar kullanıma hazır olan sistem mevcut ve gelecekteki kara ve hava sistemlerine entegre olabilmekte.
S400 füzeleri
Farklı hedefleri imha edebilmek için hava savunma teknolojisi S300PMU sistemine göre 4 yeni füze ile uyumlu. Bu füzelerin ilki 48N6DM (48N6E3) olarak bilinmekte. 48N6M füzesinin gelişmiş versiyonu olarak bilinen hava silahı güçlü itim sistemine sahiptir. Bu füze 250 km uzakta bulunan hava hedeflerini imha edebilmektedir. Bir diğer S400 füzesi ise 40N6 ‘dır. Bu füze diğer hava silahlarına göre uzun menzili hedeflemektedir. 400 km’de bulunan hava hedeflerini imha edebilen sistem aktif radar güdümünü kullanıyor. AWACS, J-STARS, EA-6B anti-parazit sistemleri ile güçlendirilen füze sınıfının gelişmiş modellerinden birisidir. Hava savunma füzesinin orta mesafe füzesi ise 9M96E ve 9M96E2 modelleridir. Savaş uçakları gibi hızlı hedeflere direk etki ve yüksek isabet oranı sağlayan füzelerden 9M96E 120 kilometredeki hedefleri imha edebilmektedir.
Kumanda ve kontrol merkezi
S400 hava savunma sistemi 55K6E kontrol merkezinden yönetilmektedir. Ural-532301 tabanlı mobil kontrol aracına yerleştirilmiş sistemin LCD konsolu ile hava sahası denetlenebilmekte füzeler ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Bu sistem ayrıca serinin diğer hava savunma sistemleri olan SA-12, SA-23, S-300 ile veri alışverişi yapabilmekte.
Radarlar
S400 hava savunma sisteminin ateş kontrol ve hedef takip sistem radarı 92N6E’dir. Bu radar sistemi NATO tarafından Gravestone (mezar taşı) olarak adlandırılmaktadır. Radar sistemi MZKT-7930 8×8 araç üzerine inşa edilmiştir. Opsiyonel olarak ise Cheese Board 3D takip radarı aynı araçta sisteme entegre edilebilmektedir. Bu radar sistemi ile birlikte 600 km menzildeki tüm hava araçları tespit edilebilmekte eş zamanlı olarak 300 hedefte veri akışı sağlanılabilmektedir.
Fırlatma rampası
Sistemin SP85TE2 fırlatma rampası BAZ-64022 6×6 araç veya MAZ-79100 serisi TEL aracı üzerine konumlandırılabilmektedir. TEL aracı ile S400 sistemine ait dört füze bataryası aynı anda taşınabilir.
Güvenlik
Star of Bosphorus veri merkezi açıldı
Star of Bosphorus veri merkezi, “milli ve yerli verinin koruyucusu” mottosuyla açıldı. 5 Temmuz Cuma, Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine; başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere iş, ekonomi ve teknoloji dünyasından önemli isimler katıldı.
Star of Bosphorus veri merkezi neler yapacak?
Dijital verilerin her geçen saniye durmaksızın üretildiği bir dönemde; kritik bilgilerin yönetilmesi, depolanması ve yedeklenmesi hayati önem taşıyor. Bu noktada da veri merkezlerine görev düşüyor. Dünya, veri merkezleri konusunda çok önemli adımlar atarken NGN de Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni hayata geçirerek Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sundu. Veri merkezi güvenilirlik ve kesintisiz çalışma süresini birincil önceliği yapan kurumsal müşteriler için eşsiz bir tesis olmasının yanı sıra teknolojisi, deneyimli ekibi ve uluslararası sertifikasyonlarıyla standartların ötesinde yeni nesil çözümler sunuyor.
Yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin bu alandaki en büyük yatırımlarından biri olan Star of Bosphorus, bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan istihdama da önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye’deki şirketlerin verilerini bir Türk girişiminde koruyup kullanmalarını sağlayan Star of Bosphorus Veri Merkezi, ayrıca yurt dışından da dataların konumlandırılacağı bir merkez olacak. Bu yatırım ile 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunmayı hedefleyen NGN ailesi; ülkemizin ihracat hedeflerine paralel olarak yurtdışına veri hizmeti ihraç etmeye başladıklarını ve şimdiden 3 yabancı ülkenin veri merkezimizden hizmet aldığını belirtiyor. Kısa vadede ise hedefleri 30’un üzerinde ülkeye veri hizmetlerimizi yaymak.
Yaklaşık yüzde 50’si genç olan 80 milyonluk nüfusun ciddi bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli Star of Bosphorus ile harekete geçirmek istediklerini ifade eden NGN, veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında 1000 kişinin üzerinde bir istihdam sağlayacağını öngörüyor.
Güvenlik ön planda
Yeni veri merkezi şirketlere danışmanlık, bulut uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iș sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma olmak üzere geniș bir yelpazede, uluslararası standartlarda veri merkezi hizmetleri sunuyor. Başta bankacılık ve finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere tüm sektör liderlerinin güvenilir teknoloji iş ortağı konumunda olan NGN, böylece sektöre yeni standartlar getiriyor.
Uptime Institute Tier III tasarım ve tesis sertifikasına sahip veri merkezi Star of Bosphorus, 16 MW toplam elektrik gücü ile yaklaşık 24.000 metrekare kapalı alanda konumlanıyor. 5.000 metrekare beyaz alanda 2.000’in üzerinde standart kabinet barındırma kapasitesine sahip veri merkezi, tasarım ve tesis yetkinlikleri ile benzersiz bir servis seviyesini garanti ediyor.
Veri merkezi, dünyada sayılı deprem etkisini en aza indirmeye yönelik olarak tasarlanmış yapısal sismik izolasyonu ile kesintisiz çalışma ve yüksek standartlarda veri güvenliği bulunuyor. 138 adet sismik izolatör üzerinde inşa edilen Star of Bosphorus, dünyada kabul görmüş FEMA standartları doğrultusunda inşa edildi. Son 2.500 yıl içindeki sismik olayların korelasyonu dikkate alınarak depremde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan Star of Bosphorus ile Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atıldı. Star of Bosphorus, deprem anında binanın tamamının korunmasını sağlayacak ve yaşanabilecek kesintileri ortadan kaldıracak. Akademik denetleme sürecinden de geçen veri merkezi, bağımsız denetim için dünyanın sayılı yetkin kurumlarından ARUP ile çalıştı. Dolayısıyla Star of Bosphorus’un tam deprem korumasına sahip olduğunu gönül rahatlığıyla ve bilimsel dayanaklarıyla ifade ediliyor.
En gelişmiş soğutma ve güç dağıtım teknolojilerini kullanan Star of Bosphorus Veri Merkezi; ortalama yıllık 1.30 veya daha az PUE sağlayacak şekilde tasarlandı. Star of Bosphorus Veri Merkezi iki ayrı binada yer alan 4 adet veri merkezi modülü ile ölçeklenebilir bir tasarıma sahip. Her bir modül 2 adet veri holü içeriyor ve her modül; güç, soğutma, yangın önleme ve fiziki güvenlik sistemleri ile kendi altyapısı dahilinde faaliyet gösteriyor. Bu modüler yapı sayesinde her bir modülün kendi içinde etkin bir şekilde çalışması sağlanıyor ve sınıfının en iyisi donanımların entegre şekilde kullanımı ile maksimum verimlilik garanti ediliyor.