ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü

Bu makalede Rusya‘nın geliştirmiş olduğu en yeni hava savunma sistemi S400 ‘ün özelliklerine ve içerisinde barındırdığı teknolojilere bakıyoruz.

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Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde bulunan Almaz Merkez Denizcilik Tasarım Bürosu 1949 yılından beri savaş gemileri ve çeşitli hava savunma sistemleri geliştiriyor. S300P ve S200 sistemlerinden sonra üretilen ve Türkiye’nin de satın aldığı S400 hava savunma sistemi halihazırda geliştirilmeye devam ediliyor. İlk olarak Nisan 2017’de hizmete giren askeri teknoloji Ağustos 2017 tarihinde konuşlandırıldı. Rusya, Moskova bölge temelli olarak ülkesinin hava sahasını korumak için Kaliningrad ve Doğu Askeri Bölgesi’nde dört adet S400 alayı kurdu. NATO tarafından SA-21 Growler olarak adlandırılan savunma sistemi tabur sayısının, Rusya tarafından 2020 yılına kadar 56’ya çıkarılması planlanılıyor.

S400 hava savunma sistemi özellikleri

S400 hava savunma sistemi içerisinde barındırdığı teknolojik ekipmanlar ile entegre olarak çalışabilmekte. Sistem çok fonksiyonlu radar, otonom tarama ve takip sistemi, uçak-savar füze teknolojisi, taban rampası, kumanda ve kontrol merkezine sahiptir. Hedeflerin yapısal özelliklerine göre ise hava savunma sisteminden üç farklı füze ateşlenebilmektedir. Gelişmiş teknoloji ile birlikte 30 km ve 400 km menzildeki her türlü hava aracı (uçak, insansız hava aracı …) tespit edilebilir ve imha edilebilmektedir. Sistem eş zamanlı olarak 36 hedefe bağlanabilmektedir. Rusya geliştirdiği savunma sisteminin bir önceki model olan S300P’ye göre iki kat daha efektif olduğunu belirtti. 5 dakika içerisinde tekrar kullanıma hazır olan sistem mevcut ve gelecekteki kara ve hava sistemlerine entegre olabilmekte.

S400 füzeleri

Farklı hedefleri imha edebilmek için hava savunma teknolojisi S300PMU sistemine göre 4 yeni füze ile uyumlu. Bu füzelerin ilki 48N6DM (48N6E3) olarak bilinmekte. 48N6M füzesinin gelişmiş versiyonu olarak bilinen hava silahı güçlü itim sistemine sahiptir. Bu füze 250 km uzakta bulunan hava hedeflerini imha edebilmektedir. Bir diğer S400 füzesi ise 40N6 ‘dır. Bu füze diğer hava silahlarına göre uzun menzili hedeflemektedir. 400 km’de bulunan hava hedeflerini imha edebilen sistem aktif radar güdümünü kullanıyor. AWACS, J-STARS, EA-6B anti-parazit sistemleri ile güçlendirilen füze sınıfının gelişmiş modellerinden birisidir. Hava savunma füzesinin orta mesafe füzesi ise 9M96E ve 9M96E2 modelleridir. Savaş uçakları gibi hızlı hedeflere direk etki ve yüksek isabet oranı sağlayan füzelerden 9M96E 120 kilometredeki hedefleri imha edebilmektedir.

Kumanda ve kontrol merkezi

S400 hava savunma sistemi 55K6E kontrol merkezinden yönetilmektedir. Ural-532301 tabanlı mobil kontrol aracına yerleştirilmiş sistemin LCD konsolu ile hava sahası denetlenebilmekte füzeler ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Bu sistem ayrıca serinin diğer hava savunma sistemleri olan SA-12, SA-23, S-300 ile veri alışverişi yapabilmekte.

Radarlar

S400 hava savunma sisteminin ateş kontrol ve hedef takip sistem radarı 92N6E’dir. Bu radar sistemi NATO tarafından Gravestone (mezar taşı) olarak adlandırılmaktadır. Radar sistemi MZKT-7930 8×8 araç üzerine inşa edilmiştir. Opsiyonel olarak ise Cheese Board 3D takip radarı aynı araçta sisteme entegre edilebilmektedir. Bu radar sistemi ile birlikte 600 km menzildeki tüm hava araçları tespit edilebilmekte eş zamanlı olarak 300 hedefte veri akışı sağlanılabilmektedir.

Fırlatma rampası

Sistemin SP85TE2 fırlatma rampası BAZ-64022 6×6 araç veya MAZ-79100 serisi TEL aracı üzerine konumlandırılabilmektedir. TEL aracı ile S400 sistemine ait dört füze bataryası aynı anda taşınabilir.