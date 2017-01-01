ESET Smart Security Premium, Parola Yöneticisi özelliği sayesinde kullanıcıların internette her an güvende olmasını sağlıyor.

Parola yöneticisi yazılımlar, kullanıcıların en zayıf halka olma özelliğini ortadan kaldırabilmek için önemli bir adımdır. Bulunan güvenlik önlemlerini kullanmayarak mekanizmalardaki açıklardan faydalanılabilmesini mümkün kılan kullanıcıların en önemli sorunlarından bir tanesi de karmaşık parolaları ezberden girmenin zor olması ve değişik parolalar üretip kullanmanın bugün 15-20 farklı hesap kullanırken pek pratik olmaması. Tarayıcılarda keşfedilebilecek güvenlik açıkları nedeniyle tarayıcılara kaydedilen parolalar da pek güvende sayılmazlar.

Güvenli parola kullanmak zordur

İdeal parola hem karmaşık olmalı hem de yazılımsal olarak kaba kuvvet saldırılarına da dayanıklı olmalıdır. Bunun için isminiz, kullanıcı adınız, bunların varyasyonları üzerinden üretilmiş biçimleri şeklinde oluşmuş parolalar yeterince vakti olan saldırganlar tarafından bertaraf edilebilir. İdeal olarak belirlediğimiz parolanın 26 küçük, 26 büyük ve 18 tane de farklı karakter kombinasyonuyla rastgele 25 hane biçiminde oluşturulması halinde ise ortaya çıkan teorik gerekli deneme sayısı 13×1045’ten fazladır. Bu sayıyı 13 milyarı dört kere daha milyarla çarparak elde edebilirsiniz. Küsuratları kuralların izin verdiğinden çok daha fazla aşağı yuvarladığımızı, 25 haneye gelene kadar yapılacak denemelerin de bir evvelkinin onda biri kadar daha ekstra zamana mal olacağını ve kullanılabilecek karakter kümesinin 70’ten büyük olduğunu da ekleyelim.

Örnek parolalar ve güvenlik seviyeleri

123456 – yok artık!

hardwareplus – güvensiz

hardwareplus1234 – basit

H4rdwar3_p!us – kolay tahmin edilebilir

hArd!war3&pLu5twit – zor tahmin edilir

Cv=k9Ba/&23Nu.y<_q+Nnhs73 – ideal

Yukarıda bulunan parola örneklerine baktığınızda ideal olarak işaretlenmiş olan parolayı ezberden girmeniz mümkün değil. İnternet kullanıcılarının bir düzine hesaba sahip olduğunu düşünürsek her biri için güçlü ve tekil parolalar oluşturup kullanabilmek çok zor. Her yerde aynı parolayı kullanmak da en zayıf halkadaki parolanız ele geçirildiğinde hepsini teker teker değiştirmek zorunda kalacağınız anlamına gelir. Bu da tam bir işkence olacaktır.

Her internet hesabınız için ayrı ayrı karmaşık parolalar belirleyip kullanmanızın en güvenli yolunu size sunan ESET Smart Security Premium, favori tarayıcınıza entegre olarak tüm şifrelerini kendi üzerinde saklıyor. Giriş bilgilerinizi isteyen sitelerin güvenli ve ulaşılmaya çalışılan doğru sunucular olduklarını doğruladıktan sonra bu bilgilerin otomatik olarak girilmesini sağlıyor.

ESET Smart Security Premium sayesinde kullanıcılara sunulan Password Manager / Parola Yöneticisi özelliği tarayıcınızın zararlı siteler tarafından var olan güvenlik zafiyetlerinden faydalanılarak yapılacak saldırılara karşı en iyi korumayı sağlar; yalnızca tek bir parola hatırlamanız yeterli olur. Parolanızı tahmin etmek isteyenlere kolay gelsin!