Çok fazla PUBG oynayan erkek arkadaşına katana ile saldırdı!

İlişkilerde erkeğin çok fazla oyun oynaması bazen sorun olabiliyor. Ancak haberimize konu olan olayda, sorun olmanın da ötesine geçmiş bir durum ile karşı karşıyayız. Çünkü sevgilisi çok fazla PUBG oynadığı için kızan kadın, sevgilisine katana ile saldırdı.

Sevgilisine katana ile saldırdı!

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşanan olayda, Emily Javier isimli kadın sevgisili uykudayken katana ile saldırı gerçekleştirdi. Neredeyse sevgilisinin ellerini kaybetmesine neden olacak kadar kendini kaybeden kadın, daha sonra sakinleyip 911’i arayarak ambulans çağırmış ve polise teslim olmuş.

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Karakolda erkek arkadaşının çok fazla oyun oynadığını ve kendisine ilgi göstermediğini söyleyen kadın, bu nedenle kendini kaybettiğini belirtti. Kızın sevgilisi Alex Lovell, bir röportajda günde 12 saate kadar PUBG oynadığını söylüyor.

3 Mart itibarıyla yaşanan olay sonrası Alex Lovell, yaralarının iyileşmesi ve geçirdiği ameliyatlardan sonra hâlâ hastanede kalıyor.