Donanım
Ergonomik Tasarlandı | Lenovo Yoga Presenter Mouse!
Bir mouse ne kadar kreatif ve ne kadar fonksiyonlu olabilir? Lenovo Yoga Presenter Mouse tüm bilek konforundan tutun da , sunum yaparken mouse’nin size yük olmamasına kadar düşünmüş.
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Özellikle 180 derece döndürülebileceğiniz fonksiyona sahip olan fare kıvrıltmış modda kullandığında bileğinizi yormayacak bir ergonomi sunacak. Kıvırmadan düz kullanma seçeneği de özellikle sunum yaparken bir kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca minimal boyutlara sahip olması da sunumunuz esnasında fareyi cebinizde taşıma olasığı sağlayacak. Özellikle bu detay profesyonel düşünülerek tasarlandığını görüyoruz. Kullanım formundan bahsetmişken altını çizmemiz geren bir nokta ise, imleç kullanımı. Ayrıca web de sayfaları tıkır tıkır inerken dokunmatik fonksiyona sahip Mouse ile parmağınızı çok minimal hareket ettirerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle tüm bu detaylar kullanıcılar için ciddi artı sağlıyor. Bluetooth ve USB modlarında çalışabilen farenin yalnızca 2 saat şarj ile 2 aya varan kullanım ömrü mevcut.
Lenovo Yoga Presenter Mouse Özellikleri;
- 63 gr ve üstü ağırlığında
- 111mm x 57,1mm x 14mm boyutlar.
- IEC60825 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer Sınıflandırması
- Optik algılayıcı
- Havada DPI ayarlaması (1600/1200/800)
- Fiziksel açma/kapama düğmesi
- USB-C Şarj Yuvası
İyi Seyirler…
Donanım
RedmiBook Pro 14 ve 15, Çin’de piyasaya çıktı
Xiaomi, dün RedmiBook Pro serisi dizüstü bilgisayarlarının 14 ve 15 inç versiyonlarını piyasaya sürdü. Her iki versiyonun da 3 ayrı alternatifi var. Cihazlar Intel’in 11. nesil Tiger Lake işlemcileri ile çalışıyor. Bunun yanında, bilgisayarlar Intel Xe (dahili) veya Nvidia GeForce MX450 grafik işlemcilerini barındırıyor.
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RedmiBook Pro 14 ve 15’in teknik özellikleri:
RedmiBook Pro 14
- İşlemci: Intel 11. nesil Core i5-1135G7 / Core i7-1165G7
- Ekran: 2560 × 1440 piksel çözünürlük, 14 inç, % 88,2’lik ekran-gövde oranı, 16:10 en-boy oranı, % 100 sRGB renk gamı, DC karartma, 178 ° görüş açısı, 300 nit maksimum parlaklık
- GPU: Intel Xe (dahili) / Nvidia GeForce MX450
- RAM + Depolama: 16GB DDR4 3200MHz RAM + 512GB PCIe SSD
- Bağlantı: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4, 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses jakı, 1xHDMI
- Pil: 56 WHr pil, 65 W USB-C adaptörü
- Diğer özellikler: DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye
- Boyut: 315,6 × 220,4 × 17,25 mm
- Ağırlık: 1,46 kg
RedmiBook Pro 15
- İşlemci: Intel 11. Nesil Core i5-11300H ve Core i7-11370H
- Ekran: 3200 × 2000 piksel çözünürlük, 15 inç, % 89,1’lik ekran-gövde oranı, 16:10 en-boy oranı, % 100 sRGB renk gamı, DC karartma, 178 derecelik bir görüş açısı, 90Hz yenileme hızı
- GPU: Intel Xe (dahili) / Nvidia GeForce MX450
- RAM + Depolama: 16GB DDR4 3200MHz RAM + 512GB PCIe SSD
- Bağlantı: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4, 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses jakı, 1xHDMI
- Pil: 70 WHr pil, 100 W USB-C adaptörü
- Diğer özellikler: DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye
- Boyut: 350,1 × 242,3 × 17,9 mm
- Ağırlık: 1,79 kg
Her iki bilgisayar da gri renk seçeneği ile satışa çıktı. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:
RedmiBook Pro 14 inç
Core-i5, Intel-Xe GPU (dahili) – (16GB + 512GB): 4.499 yuan (697 ABD doları) *
Core-i5, Nvidia MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5.299 yuan (821 ABD doları)
Core-i7, Nvidia MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5.999 yuan (929 ABD doları)
*Lansman fiyatı. Lansman sonrası fiyat: 4.699 yuan (728 ABD doları)
RedmiBook Pro 15 inç
Core-i5, Intel-Xe GPU (dahili) – (16GB + 512GB): 4.999 yuan (774 ABD doları)
Core-i5, Nvidia GeForce MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5,499 yuan (852 ABD doları)
Core-i7, Nvidia GeForce MX450 GPU – (16GB + 512GB): 6.299 yuan (976 ABD doları)
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Akıllı Telefonlar
Oppo, kablosuz havadan şarj teknolojisini duyurdu!
Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi Air Charge adlı tamamen kablosuz havadan şarj teknolojisini bir lansman ile resmi olarak duyurmuştu. Şimdi ise Oppo, kendi havadan şarj teknolojisi ile Xiaomi’nin rakibi olmaya çalışıyor. Şirket, bu teknoloji ile birlikte otomobil ve yonga üreticileriyle yaptığı yeni ortaklığı da açıkladı.
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Oppo, yeni kablosuz havadan şarj teknolojisi ile ilgili neler açıkladı?
Şirket, bir demo video aracılığıyla kablosuz havadan şarj teknolojisinin nasıl çalıştığını gösterdi. Videoda kullanılan cihazın Oppo X 2021 olması da dikkatleri çekti. Oppo X 2021, şirketin kaydırılabilen ilk akıllı telefonu olacak. Yayınlanan videoda, cihaz şarj alanından kaldırıldığında bile şarj olmaya devam ediyor. Bu da Xiaomi‘ye benzer bir teknoloji kullanılacağı anlamına geliyor. MWC Shanghai‘da yapılan açıklamada firma, kablosuz havadan şarjın 7.5W’a kadar çıkabileceğini belirtti. Ayrıca şirket, mesafenin şarj standının çevresinden 10 cm uzağa kadar çalıştığını da duyurdu. Şimdilik bu teknolojinin yeni olması sebebiyle paylaşılan değerler kullanıcıları çok tatmin etmeyecektir. Fakat ilerleyen dönemde evlerde yaygınlaşan bu tarz sistemler, yeni bir pazar oluşmasını sağlayabilir.
Bunun dışında firma, VOOC Flash Charge teknolojisini yaygınlaştırmak için yaptığı bazı anlaşmaları da MWC’de duyurdu. Bununla birlikte, Oppo‘nun otomobil ve yonga üreticileri ile sıkı bir iş birliğine gittiğini söyleyebiliriz. Firma, “The Flash Initiative” projesiyle birlikte kendi hızlı şarj teknolojisinin başka şirketler tarafından kullanılmasına izin verecek.
Donanım
Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!
Gamekay markasının Hem RGB’li hemde mekanik olan oyuncu klavyesini deneyimlemek ve sizlere bu ürün hakkında deneyimlerimizi anlatmak için satın aldık. Bir çok fonksiyonunun bulunmasıyla dikkat çekiyor.
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Gamekay MK61 RGB mekanik klavyede neler var?
Gamekay MK61 model numarasından da anlaşılacağı gibi klavye 61 tuşa sahip. Parmağınızda daha pürüzsüz bir şekilde basmasını sağlıyor ve daha dayanıklı. Ayrıca ABS keycaps gibi parlaması kolay değil. 5000 W Gateron optik anahtarı sayesinde sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi ve mavi renk sunabiliyor. Ek olarak tam RGB arkadan aydınlatmalı, 6 temalı aydınlatma efektleri, 16 milyon renk ayarı kendinize göre kişiselleştirmesi mevcut.
Ayrıca klavye çalışırken tuşları, kendi başınıza yanında verilen tuş çıkarma aparatı ile kolayca değiştirmek mümkün. Tüm düğmeler programlanabilir, içerisinde bulunan yüksek kapasiteli yerleşik bellek sayesinde son ışık efekti ayarını hatırlayabilir. Bu sayede 4 farklı profil oluşturup o profiller arasında geçiş yapmakta mümkün.
Mac, iOS, Windows, Linux ve Android için birden fazla sistemle uyumlu ve bağlantı noktasında ise USB Tip A’dan USB Tip C mevcut. İster masaüstü bilgisayarınız, ister dizüstü olsun bu klavye ile rahat bir kullanımı var. Ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da mevcut.
8.5 derecelik bir eğime sahip olması, bileğinizi için daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca yazı yazarken bu eğim sizin daha kolay yazmanıza yardımcı oluyor.
Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi ve alt tarafında klavyedeki tuş kombinasyonları gösteren ve hangi tuşun hangi göreve sahip olduğunu belirten bir kitapçık çıkıyor. Ek olarak tuşları yerinden çıkarmak için gerekli olan iki aparat, ve iki adet yedek ışıklı tuş takımı mevcut. Bu sayede bozulan veya kırılan bir parçası varsa kolayca değişimini yapmak mümkün.
Yukarıdaki linkte de bahsettiğimiz BlitzWolf RGB klavye&mause pad ile birbirlerine çok yakıştığını düşünüyoruz. Ayrıca bu klavyenin siyah renkli seçeneği de var. Biz mause pad ile aynı renkte olmaması ve güzel bir kontrast sağlaması için beyaz renkli olanı tercih ettik. Fiyatıyla şuanda Banggood’da ilgi çekici olan klavyeye sizlerde buradaki linkten sahip olabilirsiniz. Ek olarak sizler için bir indirim kodu da aldık. BGCNLPMK61 bu kod sayesinde ürüne indirimle fiyattan sahip olabilirsiniz.
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