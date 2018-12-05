Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ve sanatsal baskı alanında çalışanların; kalite, hız, verimlilik, maksimum renk tutarlılığı ve kalıcılık konularındaki tüm ihtiyaçlarını için Epson SureColor SC-P ortaya çıktı. Epson SureColor SC-P serisi SC-P5000, SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000, SC-P9000, SC-P10000 ve SC-P20000 olmak üzere toplam yedi modelden oluşan seri ile baskı alan kullanıcılar, çıktılarını ilk günkü haliyle tamı tamına 60 yıla kadar koruyabiliyor.

İşin sırrı mürekkepte

Epson SureColor SC-P serisinin baskı kalıcılığına ilişkin açıklamada bulunan Epson Türkiye Ticari ve Endüstriyel Ürünler Ön Satış Uzmanı Hayri Şenol; “Japon Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Endüstrileri Derneği’nin belirlediği standartlardan biri olan ve ‘dijital renkli fotoğraf baskısında kalıcılık değerlendirmesi’ için kullanılan JEITA CP ‐ 3901A standardına göre Epson SC-P serimiz; Premium Parlak Kağıt (A4 boyutu) kullanımı, 23 °C sıcaklık ve %50 nem oranı koşullarında baskıda 60 yıla varan dayanıklılık sunuyor. Bu iddialı rakamın arkasında Epson’un teknolojik üstünlüğünün yanı sıra mürekkepte sunduğumuz fark var. UltraChrome HD veya HDX mürekkepler bir araya gelerek en karmaşık tasarımların bile baskıda doğru bir şekilde oluşturulması için elde edilebilecek maksimum renk gamını sağlıyor. Pantone sertifikalı renklerin %98’i bu ürün serimizle üretilebiliyor. Gerek renk tutarlılığı gerekse kalıcılık konusundaki yüksek oran ve sürelerin sırrında mürekkeplerimizin rolü çok büyük” dedi.

Şenol sözlerini; “Kullanıcılar, Epson TFP PrecisionCore baskı kafası ve otomatik nozül denetleme işlevi ile tutarlı sonuçlar ve mümkün olan en yüksek kalitede baskıyı alacaklarından emin olabilirler. Epson Colour Calibration programı ve isteğe bağlı, X-Rite teknolojisi ile güçlendirilen Spectroproofer ile hızlı ve gerçeğine yakın renk ölçümü yaparak her seferinde, pahalı eklentiler olmadan tutarlı renk reprodüksiyonu garantilenir” şeklinde tamamlıyor.

Mürekkep pigmentlerinde reçine sağlamlığı

Epson SureColor SC-P serisi geniş format yazıcıların tüm özellikleri kullanım kolaylığı ve güvenilirliği maksimuma çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. 350 ml – 700 ml ayrı kartuş seçimi ile kullanıcılar kartuş değiştirmeden daha uzun süre baskı yapabiliyor. İsteğe bağlı 320 GB sabit disk ile bilgisayarlarda boş alan tasarrufu yapılabilir ve birden fazla iş baskıya hazır halde yazıcıya kaydedilebilirsiniz.

Mürekkeplerin pigmentlerinin etrafındaki nano resin (reçine) kaplama, çıktılarda suya ve solmaya karşı mükemmel direnç sağlıyor. Damlacık boyutundaki 2 pl’ye kadar küçülme, yumuşak geçişler ve ince bir doku sunan Epson SureColor SC-P serisi, fotoğrafçılık konusunda en ideal ürün gamı arasında yer ediyor.