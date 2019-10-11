Donanım
Baskı maliyetini düşüren yazıcı | Epson EcoTank M1100
Epson EcoTank M1100 incelemesi ile karşınızdayız. Doldurulabilir mürekkep tankı bulunan bir mono yazıcı olan EcoTank M1100 detayları videomuzda.
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Baskı masraflarını düşürmek için tasarlanan EcoTank M1100, üç yılda %50’ye varan tasarruf imkanı sunuyor. Tek mürekkep ile 5000 sayfaya kadar baskı yapabilen ve bunu da dakikada 15 sayfaya çıkacak kadar hızlı da yapabilen M1100, sayfa başı maliyette %90’a varan tasarruf sağlıyor.
Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayabilen cihaz, sağ tarafındaki pencereden de anlık olarak mürekkep seviyesini takip edebilmenize olanak tanıyor. Epson Micro Piezo baskı kafası kullanan EcoTank M1100 1.440 x 720 inç başına nokta çözünürlüğüne sahip.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.
Donanım
ASUS’tan Gaming Cafe’ler için uzun ömürlü modeller
ASUS, yüksek performans ve uzun ömürlü sistemler isteyen Gaming Cafe’ler için uygun donanım çözümleri sunmaya devam ediyor.
ASUS’un gaming kafeler, özel sipariş üzerine üretilen oyun sistemleri isteyen ve kaliteye öncelik veren işletmeler için en iyi tercih olan Expedition Serisi anakartları, disksiz sistem kullanımı, en iyi oyunlar, 100’den fazla çevre birimi, 1000’den fazla işlemci, bellek modülü, ekran kartı ve daha fazlası için yeniden başlatma ve uyumluluk testlerinden geçerek ASUS iCafe LAB sertifikasına sahip olmasıyla göze çarpıyor. 7 gün 24 saat çalışmak için özel olarak tasarlanan uzun ömürlü anakartlar, kafeler tarafından sıklıkla tercih edilen Windows 7 işletim sistemlerini de destekliyor.
ASUS’un uzun ömürlü modelleri neler?
Intel’in en son duyurulan yongaseti olan B365’e sahip olan EX-B365-V ve EX-B365-V5 modelleri, B360 yongasetinde bulunmayan RAID desteği ile pazara sunuluyor. Bu sayede RAID kurulumuyla birlikte ekstra güvenlik ve daha yüksek hızla birlikte çalışmaya imkân tanıyor. SafeSlot ve SafeSlot+ tasarımıyla zorlanmalara karşı daha dayanıklı PCI Express slotu sunan anakartlar, ön panel için USB 3.1 Gen 1 desteğiyle birlikte geliyor. EX-H310M-V3 R2.0 modeli ise Intel işlemciler için daha uygun fiyatlı anakart isteyen kafe sahipleri için mükemmel bir alternatif sunuyor.
AMD tarafında ise A320 chipsete EX-A320M-GAMING ön plana çıkıyor. RGB ışıklandırmaya ve VRM’ler üzerinde pasif soğutmaya sahip anakart, uzun süren oyun seansları için uygun bir altyapı sağlıyor. Üzerindeki AIO girişi ile sıvı soğutma montajına imkân tanıyan EX-A320M-GAMING, AMD’nin yeni çıkan 3. Nesil işlemcilerine de tam destek veriyor.
ASUS Expedition serisi anakartlar, en iyi bileşenleri, mükemmel devre tasarımını, anakartın uzun süre dayanmasını ve kalitesini garanti eden hassas standartlardan meydana gelen sektör lideri 5X Protection III ile üretiliyor. ASUS’un uzun yıllara dayanan tecrübesi, sistemler için olağanüstü koruma ve kararlılık sunuyor. Üstün dayanıklılık sunan 5X Protection III, SafeSlot Core ile güçlendirilmiş PCI slotu, ESD koruyucuları, yüksek voltaj koruması, kararlı güç kaynağı ve paslanmaz çelik arka I/O çıkışlarıyla dikkat çekiyor.
Donanım
2K, 1ms, 165 Hz ve HDR monitör! | Asus TUF Gaming VG27AQ incelemesi
TUF Gaming VG27AQ incelemesiyle karşınızdayız. Bu videoda bir monitör arayacağınız her şeyi içeren tüm özellikleriyle göz dolduruyor!
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2K, 1ms, 165 Hz ve HDR monitör! | Asus TUF Gaming VG27AQ incelemesi
Asus’un fiyat, performans ve sağlamlık odaklı oyuncu serisi TUF Gaming ailesine katılan TUF VG27AQ modeli, 2K ve HDR destekli IPS paneliyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra oyuncuların isteyeceği 1 ms tepkime süresi, 165 Hz tazeleme hızı, Adaptive Sync ile AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteği ve en önemlisi yeni nesil ELMB Sync desteğiyle dikkat çekiyor.
Bu monitörde her şey var!
TUF VG27AQ profesyonel oyuncular ve oyun tutkunları için 155 Hz normal, DisplayPort ile 165 Hz’e çıkabilen bir tazeleme hızına saihp. 27 inç boyutunda IPS bir panele sahip olan VG27AQ, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğüyle daha kaliteli bir oyun deneyimi vadediyor.
G-Sync ve 1 ms tepkime bir arada!
Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ELMB Sync teknolojisi Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu adıyla monitörün 1 ms tepkime süresini aynı zamnada G-Sync ile beraber sunabiliyor. Bu sayede G-Sync deneyimi sunabilen tüm monitörlerden daha akıcı ve daha iyi bir performans vadediyor.
HDR ile daha iyi görüntü
Üç farklı HDR modu bulunan Asus VG27AQ modelinde HDR 10 desteğinin yanı sıra Asus Cinema HDR ve Asus Gaming HDR teknolojileriyle oyun, sinema ve birçok görsel içerikte daha gerçekçi ve daha canlı bir görüntü vadediyor.
Genel olarak baktığımızda bir monitörden beklentilerin tamamını karşılamayı başaran TUF Gaming VG27AQ, ROG serisine göre daha rekabetçi fiyatla gelmesi bekleniyor.
Donanım
Mesh’ teknolojili Wi-Fi menzil arttırıcı: TP-Link RE300 inceleme
TP-Link RE300 inceleme videomuzda, bünyesinde OneMesh teknolojisini barından Wi-Fi menzil arttırıcı modeline yakından bakıyoruz.
TP-Link RE300 özellikleri
Evimizde veya iş yerimizde, kablosuz ağın erişemediği ölü noktalar olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldıran cihazların başında ise Wi-Fi menzil arttırıcılar geliyor.
TP-Link RE300‘ü modeminize veya yönlendiricinize bağlamak için tercih edebileceğiniz üç farklı seçenek var. Bunlardan ilki Tether mobil uygulamasını kullanarak bağlantıyı gerçekleştirmek. Ancak dilerseniz WPS tuşu yardımıyla da tek tuşla bu bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Son olarak ise web arayüzüne bağlanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Beyaz renkli sade bir görünüme sahip ürünün üzerinde LED aydınlatmalar yer alıyor. Bu sayede Wi-Fi durumu ve 2.4 GHz ile 5 GHz bantlarının durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca akıllı sinyal göstergesi özelliği sayesinde, eğer RE300’ü konumlandırdığınız yer Wi-Fi açısından iyi bir yer değilse kırmızı yanarak sizi bilgilendiriyor.
Ürünün en önemli özelliklerinden biri OneMesh teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde model, destekli TP-Link modem veya router modelleriyle Mesh ağı kurarak çalışabiliyor. Bu sayede örneğin salondan arka odaya geçtiğinizde, herhangi bir Wi-Fi değişikliğine gerek kalmadan telefonunuz otomatik olarak en yakın cihaza bağlanarak en verimli Wi-Fi ağını kullanmanızı sağlıyor. Eğer OneMesh teknolojisini destekleyen bir modem veya router’ınız yoksa, Mesh’ten bağımsız olarak bu ürün tüm yönlendiriciler ve modemler ile çalışabiliyor. Çift bant destekleyen ürün 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbit hız sağlayabiliyor.