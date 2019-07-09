Epson EcoTank Mono yazıcı serisi geliyor!

Epson EcoTank Mono ile ürün skalası genişliyor. Epson tarafından ilk olarak ortaya çıkarılan mürekkep tankı sistemli yazıcılarında yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Yeni tanıtılan EcoTank Mono serisinde yer alan sekiz yeni modelle %90’a varan baskı maliyeti tasarrufu sağlayacak!

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Epson ürünlerinde ön plana çıkan dayanıklılık, baskı maliyeti ve enerji tasarrufu gibi konularda da iddialı olacak olan yeni EcoTank Mono serisi. siyah beyaz baskı ihtiyacı olan kurumlarda Epson’un yeni EcoTank Mono serisi ile karşılanacak.

Yeni ürün ailesinin sadece baskı odaklı modelleri M1100, M1120, M1140 ve M1170 ile 3’ü 1 arada modeller olan M2140 ve M2170 ve 4’ü bir arada M3140 ve M3170 adlarıyla geliyor. EcoTank Mono, lazer yazıcılara göre sayfa başı baskı maliyetinde yüzde 90’a varan oranda tasarruf sağlayacak. Bu yazıcılara dahil edilen ilk mürekkep şişeleriyle beraber toplamda 11 bin sayfaya kadar tek renk baskı almak mümkün olacak. Şimdiye kadar mürekkep tanklı yazıcılarda 30 milyonun üzerinde satış gerçekleştiren Epson, bu yeni serisi ile satışları katlayacak gibi görünüyor.

Epson EcoTank Mono ürün ailesinde çift taraflı baskı, otomatik belge besleme, 150 sayfa veya 250 sayfalık tepsi seçeneği barındırıyor. Ayrıca ürünlerde USB, Wi-Fi ve Ethernet gibi farklı bağlantı çözümleri de mevcut. sunan farklı modellerle ihtiyaçlarını karşılayabilecek. EcoTank Mono serisi 20 ppm’ye kadar baskı hızıyla fark yaratacak. yüksek baskı hızıyla da dikkat çekiyor. Epson, bu seride de muadil lazer yazıcılara oranla yüzde 95’e varan enerji tasarrufu sağlatıyor.