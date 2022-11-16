Epic Games Unreal Engine 5.1’i yayınladı. Bu yeni sürüm temel olarak oyun motoru için verimlilik iyileştirmeleri sunarak Lumen aydınlatma sistemi ve Nanite geometri sistemi gibi bileşenlerin konsollarda ve PC’lerde 60 fps’yi desteğini sağlıyor.

Geliştirici, Ağustos ayında Unreal Engine 5.1’in ne gibi iyileştirmelere sahip olacağını paylaştı ve şimdi güncellenmiş oyun motorunun geliştiricilere sunulduğunu söylüyor. Epic, oyun motorunu “daha sağlam, verimli ve çok yönlü” hale getirdiğini ve motorun eskisinden daha fazla sektör için de kullanılabileceğini söylüyor.

Şirket, Lumen, Nanite ve Virtual Shadows Haritalarını, bunları kullanan oyunların artık mevcut nesil konsollarda ve güçlü bilgisayarlarda 60 fps’de çalışabileceği şekilde optimize ettiğini söylüyor. Epic ayrıca Nanite’ı programlanabilir bir rasterleştirici ve opaklık maskeleriyle geliştirerek geliştiricilerin Nanite’ı örneğin rüzgarla savrulan yapraklara sahip bitki örtüsü oluşturmak için kullanmalarına olanak tanıdı.

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Unreal Engine 5.1 ayrıca geliştiricilerin DirectX 12’yi oyunlarda daha kolay uygulamalarına, daha büyük, açık oyun dünyalarını daha kolay oluşturmalarına ve daha az bilgisayar belleği gerektirirken nehirler ve göller gibi daha büyük sular yaratmalarına olanak tanıyor. MassEntity, Smart Objects ve State Tree gibi yapay zeka araçları artık deneysel statüden çıkarıldı, ancak MassEntity hala beta sürümünde. Motor ayrıca canlı etkinlikler ve yayın kayıtları için iyileştirmeler sunuyor.