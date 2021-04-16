Genel
Epic Games, üç oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 236,00 TL olan Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz yaptı.
Deponia: The Complete Journey
Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Deponia: The Complete Journey, macera, komedi ve bulmaca unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir oyun. Rufus, Deponia’dan kaçma denemelerinden birinde Goal ile tanışır. Elysiumlu güzel kıza delicesine aşık olan Rufus, yanlışlıkla onu konforlu yıldız gemisindeki koltuğundan eder ve terk edilmiş çöp gezegene düşmesine yol açar.
Bu kaza yeni ve dâhiyane bir planın fitilini ateşler: Rufus’un Goal’u uçan şehir Elysium’a geri götürmesi gerekmektedir ve Rufus bunu yaparken Goal’un Rufus’a hık demiş burnundan düşmüş kadar benzeyen pespaye nişanlısı Cletus’u taklit edebilir.
Deponia: The Complete Journey oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8
- İşlemci: 2.5 GHz Single Core İşlemci veya 2 GHz Dual Core İşlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu 256 MB RAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ken Follett’s The Pillars of the Earth
Bu haftanın bir diğer ücretsiz oyunu ise The Pillars of the Earth. Ken Follett’in ‘Bir Katedralin Öyküsü’ romanından uyarlanan The Pillars of the Earth, 12. yüzyılda geçen ve hayali bir kasabaya kurulan bir katedralin etrafında dönen olayları ele alıyor. Eğer gerçekçi ve tarihi kurguları seviyorsanız, 22 Nisan tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan The Pillars of the Earth’e şans verebilirsiniz.
Ken Follett’s The Pillars of the Earth oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10, 32/64-bit
- İşlemci: Quad Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD R7 200 series, GeForce GTX 500 series
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 13500 MB kullanılabilir alan
The First Tree
İki paralel hikayeyi merkezine alan üçüncü şahıs keşif oyunu olan The First Tree, Alaska’da, kayıp ailesini bulmaya çalışan bir tilkinin ve ona yabancı babasına yeniden bağlanan bir oğlun hikayesini konu alıyor.
Oğlun hikâyesi tilkinin The First Tree’ye doğru uzanan yolculuğu ile bütünleşirken, oyuncular yolculuk boyunca oğlun hayatından nesneleri ve hikâyeleri açığa çıkaracaklar.
The First Tree oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP2+
- İşlemci: 2.4GHz CPU Dual Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X with 1GB Memory
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını henüz indirmediyseniz 22.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94 5G resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A94 5G modelini akıllı telefon dünyasına tanıttı. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da lansman sayesinde kesinleşti. 5G özellikli orta seviye akıllı telefonlar arasında yerini alan cihaz önümüzdeki ay Avrupa‘da satışa çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu. Cihaz rakipleri ile neredeyse aynı seviyede fiyat etiketine sahip.
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Oppo A94 5G resmen ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında orta seviye cihaz sayısı artmaya devam ediyor. Günümüzde birçok firma bu kategoriye ürün çıkartıyor. Dünya genelindeki kur fiyatları nedeniyle bazen oldukça tercih edilen bu akıllı telefonlar da git gide yeteneklerine yenilerini ekliyor. Son olarak 5G‘nin de yaygınlaşması ile, bu seviyede rekabet yeni bir boyut kazandı. Android işletim sistemli cihaz geliştiricileri arasında önemli bir yere sahip olan Oppo da yeni akıllı telefonu ile kullanıcılarına merhaba dedi. A94 5G modelini tanıtan Çinli teknoloji devi, piyasadaki yerini sağlama almak istiyor. Bununla birlikte Avrupa için satışa çıkacak akıllı telefon, aslında tamamen baştan yapılmış bir cihaz değil. Firma geçtiğimiz haftalarda Singapur’da tanıttığı Reno5 Z 5G modelini bir nevi yeniden düzenledi. Akıllı telefon, Reno5 Z 5G modelinden farklı herhangi bir yenilik sunmuyor. Firma aynı akıllı telefonu başka isimle başka pazarlara sunmayı tercih etmiş görünen o ki. Gerçi bu yöntem özellikle Çinli üreticilerin sıkça başvurduğu bir yol.
Teknik özellikleri açıklanan Oppo A94 5G, Reno5 Z 5G modeli gibi MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans ürünü orta seviye akıllı telefonlarda Dimensity serisi sıkça tercih ediliyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonda microSD kart desteği bulunmamakta. Ancak 128 GB depolama alnı uzun bir süre kullanıcılara rahatça yetecek gibi gözüküyor. Öte yandan akıllı telefonun grafik biriminde ise Mali-G57 yer alıyor. Akıllı telefon 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte cihaz 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir rakip olmak isteyen akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Cihaz tasarımsal anlamda önemli bir yeniliğe sahip değil.
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Oppo A94 5G tasarım detayları
Akıllı telefon Reno5 Z 5G modeli ile birebir aynı. Akıllı telefonda 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran yer alıyor. Bununla birlikte cihazda delikli ekran teknolojisi mevcut. Bir adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 MP‘lık sensör kullanılmış. Öte yandan akıllı telefonda dört adet arka kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası şeklinde sıralanmakta. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alıyor. Ayrıca cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. USB-C girişi bulunan akıllı telefonda Bluetooth 5.1 teknolojisi yer alıyor. Genel hatları ile akıllı telefon günümüz orta seviye modellerine benzer anlamda tasarım detaylarını üzerinde taşımakta.
Oppo A94 5G modeli iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon siyah ve açık mavi renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 tabanlı, ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkıyor. Fiyatı da belli olan akıllı telefon, rakiplerine yakın bir etikete sahip olacak. Akıllı telefon 430 dolardan satışa çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun Türkiye‘ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şu an için ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ile ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. 3 Mayıs tarihinde satışların başlayacağı akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Oppo A94 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.43 inç Full HD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB (microSD kart desteği yok)
- Batarya: 4310 mAh
- Şarj teknolojisi: 30W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Port: USB-C
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Genel
%100 elektrikli amiral gemisi sedan, Mercedes EQS tanıtıldı!
Tesla Model S‘in doğrudan rakibi olan, Alman üreticinin amiral gemisi elektrikli modeli Mercedes EQS tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 56 inç boyutunda üç adet ekrandan oluşan Hyperscreen paneli ile dikkatleri çeken, artık tamamen ortaya çıktı.
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2019 yılında tanıtılan Vision EQS konsepti üzerinden geliştirilen EQS, Mercedes’in en üst kalite sınıfı olan S-Sınıfı‘na elektrikli bir alternatif olarak karşımızda. Şimdiye kadar hepimizin zihninde oluşmuş “Mercedes lüksü” kavramının biraz dışında bir tasarıma sahip olduğu ilk görüşte fark ediliyor.
Ön ve arkada yer alan LED far grupları, Mercedes EQ ailesindeki diğer modeller gibi LED şeritler ile birleştirilmiş. Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlar kadar çok yer kaplamadığı için aracın tekerlekleri olabildiğince uçlara yerleştirilmiş. Ayrıca aracın gövdeye gömülebilen kapı kolları da dikkat çekiyor.
Yeni Mercedes EQS’nin teknik detayları
İlk başta EQS 450 ve dört çeker EQS 580 4Matic olarak satışa çıkacak olan aracın, ilerleyen zamanlarda 715 beygirlik bir AMG versiyonuna kavuşacağına dair söylentiler de bulunuyor.
Giriş seviyesindeki EQS 450, 330 beygir güç ve 570 Nm tork değerlerine sahip. Tek elektrik motorundan gücünü alan bu model, 2480 kg‘lık gövdesini 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. EQS 580 ise çift elektrik motoru ile 516 beygir güç ve 855 Nm torka sahip. Eklenen ikinci elektrik motoru ile bu model 2585 kg ağırlığa ulaşıyor. Fakat artan ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniyeye düşüyor.
Yeni Mercedes EQS, 0.20 Cd sürtünme katsayısına sahip. Yeni nesil pil teknolojisi ile WLTP döngüsüne göre 770 km menzile sahip. Tabi bu menzil değeri, 107.8 kWh‘lik versiyon için geçerli. İlerleyen zamanlarda 90 kWh‘lik daha küçük bir versiyonun geleceği de söylendi. Ayrıca aracın hızı 210 km/s‘de sınırlandırılmış. EQS, 200 kW gücündeki şarj istasyonlarında, 15 dakikalık şarj ile 300 km menzile sahip olabiliyor.
Mercedes EQS’nin teknolojileri
S-Sınıfı’nın elektrikli muadili olarak tanıtılan bir modelden beklenti, tabi ki de en üst düzeyde. EQS ise bu beklentileri boşa çıkartmıyor. Arttırılmış gerçeklik destekli head-up display, opsiyonel olarak alınabilen 10 derece dönebilen arka tekerlekler gibi güncel S-Sınıfı’ndaki teknolojiler, EQS’de de mevcut. Söz konusu arka tekerleklerin dönebilmesi ile bu dev gibi araç, A-Serisi hatchback kadar manevra yeteneğine sahip oluyor.
Tam otonom sürüşe de imkan tanıyan araç (Almanya’da 60 km/s’ye kadar yasal bir hale geldi), siz araca yaklaştığınızda (sensörler ile çevrenin güvenli olduğu algılanırsa) kapıları kendi başına açabiliyor. Siz bindikten sonra fren pedalına basarak, kapıya hiç dokunmadan kapatabiliyorsunuz.
Mercedes EQS’nin standart donanımında, yeni S-Sınıfı ile aynı dijital gösterge panelini ve bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekranlar sırasıyla 12 inç ve 13 inç boyutlara sahip. Tabi araç hem elektrikli hem de S-Class seviyesinde olunca, etkileyici bir opsiyonu da unutmamışlar. 56 inç boyutundaki Hyperscreen adındaki opsiyonel bir bilgi-eğlence sistemi de düşünülmüş. Bu sistem ile daha büyük bir ekran değil, tam anlamıyla bambaşka bir ön konsol almış oluyorsunuz diyebiliriz.
24 GB RAM ve 8 çekirdekli işlemcisiyle 56 inçlik, en son nesil MBUX yazılımına sahip Hyperscreen, esasında 3 ayrı ekranın birleşmesinden oluşuyor. Bunlar sürücü tarafındaki 12 inçlik gösterge paneli, orta kısımda 18 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve ön yolcu tarafındaki 12 inçlik ekran. Evet, ekran boyutlarını toplayınca 56 inç etmiyor. Fakat bu, ekranlarla birlikte bütün panelin boyutu olarak hesaplanmış. Ayrıca arka koltuklar için de 12 inçlik iki adet ekran opsiyonu da var. Son MBUX versiyonlarındaki “Hey Mercedes” komutu ile aktive olan sesli asistan artık 27 farklı dili algılayabiliyor.
Elektrikli bir araç olmasından dolayı motor sesi bulunmayan EQS için 3 farklı motor sesi de ayarlanabiliyor. Bunlar, sakin bir havadaki Silver Waves, bilim kurgu tadındaki Vivid Flux ve patlayan volkan benzeri bir heyecandaki Roaring Pulse. Bu arada bir güvenlik özelliği olarak otonom sürüş esnasında bir kamera ile sürücü takip ediliyor. Eğer ki sürücünün baktığı algılanırsa otomatik olarak yolcu ekranı karartılıyor. Mercedes Bey, konfor ve teknolojiyi bol kepçeden sunsa da bazı güvenlik ihmallerine karşı tedbiri de elden bırakmamış.
Mercedes’in 2022‘den önce tanıtacağını duyurduğu 10 elektrikli araçtan birisi olan EQS, yaklaşık 92 bin €‘dan başlayan bir fiyat listesine sahip. Ayrıca Mercedes, EQS’in herhangi bir Coupe ve Cabrio modele sahip olmayacağını vurguladı.
Kaynak: Carscoops, Carwow.co.uk
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Genel
PHILIPS TAT2025 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk !
HILIPS TAT2205, TWS dediğimiz tam kablosuz bluetooth kulaklıklar serilerinden yenisi bünyesine ekledi. Uygun fiyatıyla dikkat çeken TAT2205 modeli test ettiğimiz en küçük boyuttaki tam kablosuz bluetooth kulaklığı konumunda.
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/c3785295
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://ty.gl/coccno30
PHILIPS TAT2205 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk !
PHILIPS TAT2205 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk ! – YouTube
Bu kulaklık kutu formuyla dikkat çekiyor. Kulaklık yapısı da kutusu gibi küçük boyutlara sahip. Bu sayede cepte, çantada avuç içerisinde güvenle taşınabiliyor. Oldukça hafif olan PHILIPS TAT2205 ses konusunda da başarılı. 6mm ses sürücüsüne sahip olan model bass konusunda gerçekten iyi işler çıkarıyor. Bass severlerin bu modeli oldukça seveceğini söyleyebiliriz. Tizleri basslara göre biraz daha baskılanmış kalsa da midler konusunda da iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak enstrümanları da çok rahat bir şekilde birbirinden ayırabiliyorsunuz.
Bunun dışında kulakçık yapısı kulağınıza tam olarak oturuyor. Kutu içerisinde kulak yapınıza göre değiştirebileceğiniz iki farklı boyutta kulakçık daha geliyor. İçerisinde bunlara ek olarak bir de type-C şarj kablosu çıkıyor. Herhangi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğine sahip olmasa da kulakçıklar kulağınızı tamamen kapatabildiği için dışarıdaki sesleri kulağınıza vermiyor. Aynı zamanda kulaklıktan verilen sesi de dışarıya aktarmıyor. Mikrofon kalitesinin de kulaklık yapısının sapsız olması sebebiyle ortalama seviyede olduğunu söylemek mümkün.
Batarya kısmında ise tek şarjla kulaklık 4 saat boyunca bluetooh üzerinden kesintisiz çalabiliyor. Bununla birlikte kutusuyla 8 saat daha ekleniyor ve toplam 12 saatlik bir kullanım senaryosuna varıyor. Eğer 15 dakikalık bir şarj edimi söz konusu ise 1 saatlik bir oynatmaya izin veriyor.
Kulaklıklar üzerinde bulunan iki adet tuş ile kendiniz bu kulaklığın fonksiyonunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz durdur/başlat, isterseniz şarkıyı ilerlet/geri sar veya Google Asistan/Siri’yi aktif edebiliyorsunuz. Oldukça işlevsel olan bu tuşlar sayesinde telefonunuzu elinize almadan bu işlevleri yerine getirebilmek kullanımı kolaylaştırıyor.
PHILIPS TAT2205 hakkında daha fazla bilgi için buradaki linke göz atabilirsiniz: https://www.philips.com.tr/c-p/TAT2205BL_00/2000-series-true-wireless-kulak-ici-kulaklik
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/c3785295
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