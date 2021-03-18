Epic Games, The Fall oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına The Fall oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 17,00 TL olan The Fall adlı oyunu ücretsiz yaptı.

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The Fall; yüksek teknolojili bir savaş kıyafeti içindeki yapay zeka ARID rolü ile uzayda karşınıza çıkan bilmeceleri çözüp ilerleyebileceğiniz hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca atmosferik bir hikaye içinde geçen macera oyunu; bulmaca çözme ve yan kaydırma eyleminin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen The Fall oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8600 ya da eşdeğer 256 MB ekran kartı

Depolama: 530 MB boş alan

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak The Fall oyununu henüz indirmediyseniz 25.03.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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