Epic Games Store’da Bahar İndirimi başladı

Xiaomi 2021 yılına çok hızlı girdi. Ürün gamını iyice genişleten marka, yarın yapacağı lansmanla birçok ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite (Youth Edition), yeni Mi MIX, Mi Notebook Pro ve diğer ürünler yer alıyor.

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Mi 11 tanıtımdan sonra gözler, Mi 11 serisinin yeni üyelerine çevrildi. Bu telefonların aslında Xiaomi’nin Mi 11 den daha çok merak edildiğini söylemek mümkün. Çünkü Xiaomi, elindeki mevcut teknolojilerin hepsini bu cihazlara veriyor ve hatta dünyada ilk diyebileceğimiz özellikleri de telefonlarına ekliyor. Şimdi bu telefonların özelliklerine yakından bakalım:

Xiaomi Mi 11 Lite (Youth Edition)

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Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Snapdragon 732G yonga setinden güç alırken, Mi 11 Lite 5G Snapdragon 765G SoC ile geliyor. MI 11 Lite’ın 4G ve 5G sürümleri, farklı yonga setlerine sahip olmanın yanı sıra aynı özelliklere sahip olacak. Mi 11 Lite, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delik ekran ile tanıtılacak. Full HD + çözünürlük sunan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. 90Hz ekran tazeleme hızı ve ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

20 megapiksellik bir ön kamera ile gelecek. Arka kamerada ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera olacak. Cihaz MIUI 12 tabanlı Android 11 OS üzerinde olması bekleniyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 4,250mAh bataryası olacak. Telefonda bulunacak diğer özellikler arasında microSD kart yuvası yer alıyor. 3,5 mm ses girişi ise bu cihazda olmayacak.

Öte yandan Mi 11 Lite, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama modelleri ile gelecek. Bu modellerin fiyatı ise sırasıyla 279 Euro ve 329 Euro olması bekleniyor. Boba Black, Bubblegum Blue ve Peach Pink renk isimlendirmesi ile satılacak.

Xiaomi Mi 11 Pro

6.81 inç QHD Super AMOLED 120Hz ekrana sahip olması beklenen model Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak. 8 GB ve 12 GB LPPDR5 RAM seçeneklerine sahip olan model depolama konusunda ise UFS 3.1 destekli 128 GB, 256 GB hafıza sunuyor. Xiaomi Mi 11 Pro’nun ön tarafında 20 MP ön kamera ve arka tarafta 50MP Samsung yapımı GN2 sensör kullanacak, 5x periskop ve 50x zoom kameradan oluşan üçlü bir kamera dizilimi olabilir. Cihaz 5000mAh pil kapasitesi ve 67W kablolu şarj ve 67W kablosuz şarj ile gelmesi bekleniyor. Dahası, çift hoparlör (Harman Kardon), bir x ekseni titreşim motoru, IR blaster ve NFC olacak.

Xiaomi Mi 11 Ultra

6.8 inç Super AMOLED QHD 120hz Hz ekran olacağı düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak olan model Mi 11 Pro’dan farklı olarak 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 128 GB, 256 GB, 512 GB haıfa seçeneklerini de kullanıclara sunacak.

Kamera tarafında; arka kamera üç kameradan oluşacak: 50 MP (geniş) + 48 MP (periskop telefoto) + 48 MP (ultra geniş), ön tarafta ise 20 MP kamera olacak. Cihaza entegre sensörler olarakta; parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula ve barometre mevcut. Telefon, 5000 mAh pil ,67W kablolu hızlı şarj + 50W kablosuz şarj + 10W Ters kablosuz şarj desteklemesi bekleniyor. Telefon, Android 11 + MIUI 12.5 işletim sisteminde çalışacak Ayrıca. Xiaomi Mi 11 Ultra iki renkte gelecek: Beyaz ve Siyah.

Yeni Xiaomi Mi Mix

Yeni Mi MIX serisi akıllı telefonun, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Yakın zamanda cihaz, 3C sertifikasını almıştı. Şu an itibariyle Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonu hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak telefonun, şirketin deneysel cihazları için kullandığı Mi MIX serisinin bir parçası olabileceğine inanılıyor.

Bu yaklaşan 5G destekli telefon muhtemelen Galaxy Z Fold 2 benzeri bir menteşe tasarımına sahip ve ekranı içe doğru katlanıyor. Önceki raporlara göre, telefonun 120 Hz yenileme hızı desteğiyle yaklaşık 7 inç ekran boyutuyla geleceği umuluyor. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alması ve üçlü kamera modülünde 108MP birincil kamera sensörüne sahip olması ihtimaller arasında. MIUI 12 ile geleceği ve 5000mAh pil bulunduracağı düşünülüyor.