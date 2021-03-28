Genel
Epic Games Store’da Bahar İndirimi başladı
Epic Games Store’un 2021 yılı Bahar İndirimi resmen başladı. Söz konusu etkinlikte, Hitman 3, Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 gibi birçok oyun indirime girdi
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Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store’un kendi mağazasında bahar indirimleri başladı. Seçili oyun ve eklentilerde yüzde 75’e varan indirimler var.
Son zamanlarda platformlar arası bir indirim rekabetinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Epic Games’in yaptığı Bahar indiriminde geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni oyunlarında olduğu görülüyor. Ayrıca, BAFTA Ödülleri’ne aday olan oyunların da özel bir indirime girdiğini görüyoruz. Bu da oyun platformları arasında geçen bu indirim savaşının devam edeceğinin büyük bir göstergesi.
Epic Games Store Bahar İndirimi’nde olan öne çıkan oyunlar şöyle:
- HITMAN 3 – 195,00 TL
- Grand Theft Auto V – 84,50 TL
- Assassin’s Creed Valhalla – 201,75 TL
- SnowRunner – 96,00 TL
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Gaia Edition – 261,80 TL
- Tom Clancy’s The Division 2 – 40,50 TL
- Immortals Fenyx Rising – 134,50 TL
- Godfall – 164,34 TL
- Red Dead Redemption 2 – 200,33 TL
- Civilization VI – 54,75 TL
- Metro Exodus – 84,66 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 15,00 TL
- Cyberpunk 2077 – 224,10 TL
İndirimli içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Epic Games’in söz konusu Bahar İndirimi 2021 etkinliği, 8 Nisan tarihine kadar sürecek. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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Genel
Xiaomi Yarın Bombalarını Arka Arkaya Patlatacak!
Xiaomi 2021 yılına çok hızlı girdi. Ürün gamını iyice genişleten marka, yarın yapacağı lansmanla birçok ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite (Youth Edition), yeni Mi MIX, Mi Notebook Pro ve diğer ürünler yer alıyor.
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Mi 11 tanıtımdan sonra gözler, Mi 11 serisinin yeni üyelerine çevrildi. Bu telefonların aslında Xiaomi’nin Mi 11 den daha çok merak edildiğini söylemek mümkün. Çünkü Xiaomi, elindeki mevcut teknolojilerin hepsini bu cihazlara veriyor ve hatta dünyada ilk diyebileceğimiz özellikleri de telefonlarına ekliyor. Şimdi bu telefonların özelliklerine yakından bakalım:
Xiaomi Mi 11 Lite (Youth Edition)
Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Snapdragon 732G yonga setinden güç alırken, Mi 11 Lite 5G Snapdragon 765G SoC ile geliyor. MI 11 Lite’ın 4G ve 5G sürümleri, farklı yonga setlerine sahip olmanın yanı sıra aynı özelliklere sahip olacak. Mi 11 Lite, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delik ekran ile tanıtılacak. Full HD + çözünürlük sunan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. 90Hz ekran tazeleme hızı ve ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak.
20 megapiksellik bir ön kamera ile gelecek. Arka kamerada ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera olacak. Cihaz MIUI 12 tabanlı Android 11 OS üzerinde olması bekleniyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 4,250mAh bataryası olacak. Telefonda bulunacak diğer özellikler arasında microSD kart yuvası yer alıyor. 3,5 mm ses girişi ise bu cihazda olmayacak.
Öte yandan Mi 11 Lite, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama modelleri ile gelecek. Bu modellerin fiyatı ise sırasıyla 279 Euro ve 329 Euro olması bekleniyor. Boba Black, Bubblegum Blue ve Peach Pink renk isimlendirmesi ile satılacak.
Xiaomi Mi 11 Pro
6.81 inç QHD Super AMOLED 120Hz ekrana sahip olması beklenen model Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak. 8 GB ve 12 GB LPPDR5 RAM seçeneklerine sahip olan model depolama konusunda ise UFS 3.1 destekli 128 GB, 256 GB hafıza sunuyor. Xiaomi Mi 11 Pro’nun ön tarafında 20 MP ön kamera ve arka tarafta 50MP Samsung yapımı GN2 sensör kullanacak, 5x periskop ve 50x zoom kameradan oluşan üçlü bir kamera dizilimi olabilir. Cihaz 5000mAh pil kapasitesi ve 67W kablolu şarj ve 67W kablosuz şarj ile gelmesi bekleniyor. Dahası, çift hoparlör (Harman Kardon), bir x ekseni titreşim motoru, IR blaster ve NFC olacak.
Xiaomi Mi 11 Ultra
6.8 inç Super AMOLED QHD 120hz Hz ekran olacağı düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak olan model Mi 11 Pro’dan farklı olarak 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 128 GB, 256 GB, 512 GB haıfa seçeneklerini de kullanıclara sunacak.
Kamera tarafında; arka kamera üç kameradan oluşacak: 50 MP (geniş) + 48 MP (periskop telefoto) + 48 MP (ultra geniş), ön tarafta ise 20 MP kamera olacak. Cihaza entegre sensörler olarakta; parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula ve barometre mevcut. Telefon, 5000 mAh pil ,67W kablolu hızlı şarj + 50W kablosuz şarj + 10W Ters kablosuz şarj desteklemesi bekleniyor. Telefon, Android 11 + MIUI 12.5 işletim sisteminde çalışacak Ayrıca. Xiaomi Mi 11 Ultra iki renkte gelecek: Beyaz ve Siyah.
Yeni Xiaomi Mi Mix
Yeni Mi MIX serisi akıllı telefonun, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Yakın zamanda cihaz, 3C sertifikasını almıştı. Şu an itibariyle Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonu hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak telefonun, şirketin deneysel cihazları için kullandığı Mi MIX serisinin bir parçası olabileceğine inanılıyor.
Bu yaklaşan 5G destekli telefon muhtemelen Galaxy Z Fold 2 benzeri bir menteşe tasarımına sahip ve ekranı içe doğru katlanıyor. Önceki raporlara göre, telefonun 120 Hz yenileme hızı desteğiyle yaklaşık 7 inç ekran boyutuyla geleceği umuluyor. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alması ve üçlü kamera modülünde 108MP birincil kamera sensörüne sahip olması ihtimaller arasında. MIUI 12 ile geleceği ve 5000mAh pil bulunduracağı düşünülüyor.
Genel
Netflix, 2021’de 40 anime programı başlatmayı planlıyor
Netflix, bu yıl 40 farklı anime programını bünyesinde barındıracak. Şirket, Tokyo’nun Anime Japan 2021 Expo fuarında duyuru yaptı. Bununla birlikte şirket, birçok animeyi seyirciyle buluşturacak.
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Netflix, yeni serileriyle heyecan yaratıyor!
Şirket geçen yıl, Blood of Zeus serisi ile büyük bir başarı yakalamıştı. Bu serinin başarısının ardından, Tokyo’nun Anime Japan 2021 Expo fuarında 40 yeni anime başlığını piyasaya süreceğini duyurdu. Cumartesi günü gerçekleşen fuarda birçok anime ismi yerini aldı.
- Eskiden Gods & Heroes olarak bilinen Blood of Zeus, Charley ve Vlas Parlapanides tarafından Netflix için yaratılan Amerikan televizyon dizisidir. Powerhouse Animasyon Stüdyoları tarafından üretilen dizi 27 Ekim 2020’de Netflix’te yayınlandı. Yunan mitolojisinin dünyasında geçen dizi, Olimpos’u ve Dünya’yı kurtarmaya çalışan Zeus’un yarı tanrı oğlu Heron‘un etrafında gerçekleşiyor.
Bu yıl piyasada yer alacak olan yeni serini prömiyeri, Haziran ayında seyirci ile buluşacak. Yeni seri Japon mangası olan Record of Ragnarok‘un bir uyarlaması. Feodal dönem Japonya’sında 29 Nisan’da prömiyer yapacak Afrikalı bir samuray hakkında olan serinin adı ise Yasuke. Bununla birlikte video oyun serisine dayalı olan Resident Evil: Infinite Darkness da seriler arasında yer alıyor. Netflix daha önce bir Japon manga serisine dayanan anime dizisi The Way of the Househusband‘ı 8 Nisan’da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bu yıl Netflix’e gelen anime kitap sayısı, 2020 yılına nazaran iki kat daha fazla.
Netflix’in anime yapımcısı Taiki Sakurai, Kaliteli içerikle en iyi eğlence destinasyonu olmaktan gurur duymak istiyoruz. Aynı zamanda işletmemizin büyümesi, animelerimizin büyümesiyle doğru orantılı, dedi. Dünya çapındaki anime pazarı geçen yıl 23 milyar dolara ulaştı. 2025 yılına kadar ise 36 milyar doların üzerine çıkması tahmin ediliyor. Sony, Aralık ayında anime video sitesi almayı planladığını duyurdu. Bu video sitesi Crunchyroll aynı zamanda sitenin fiyatı 1,2 milyar dolar. Bu satış ABD Adalet Bakanlığı antitröst soruşturması nedeniyle ertelendi. Buna rağmen şirket almayı planladığını söylüyor.
İzleyiciler gelecek olan yeni anime serilerini merakla bekliyor. Blood of Zeus gibi büyük bir etki yaratacak olan seriler, izleyiciler için oldukça heyecan yaratıyor. Bununla birlikte şirket birçok seriyi de bünyesinde barındırmış olacak.
Genel
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
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Şu günlerde Xiaomi’nin, Redmi’nin, Poco’nun, Realme’nin çok fazla konuşuluyor. Fakat orta segmentte bu markaları seçmek istemeyen ve diğer markaların telefonlarını kullanmak isteyen kişiler de az değil. Biz de bu markalardan ikisi olan Oppo ve Vivo’nun telefonlarını karşılaştırdık. Size göre Reno 4 Lite mı daha uygun yoksa Vivo Y70’mi? Bu sorunun cevabını bu videoda vermeye çalıştık.
İyi seyirler…
Oppo Reno 4 Lite ve Vivo Y70′ Hepsiburada’da göz atmak ve satın almak için buradaki listeye bakabilirsiniz.
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Yazan: Quincii, 2 gün önce
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Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Netflix, 2021’de 40 anime programı başlatmayı planlıyor
Epic Games Store’da Bahar İndirimi başladı
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