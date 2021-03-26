Cuma Raporu #147​: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası

Cuma Raporu #147 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!

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Zaman Çizelgesi

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00:00​ Giriş

09:30​ Yeni nesil telefonlar tanıtıldı

16:52​ Mi MIX, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Band 6 da geliyor

41:40​ Redmi Note 10 ailesi Türkiye’de

47:21​ Biontech aşısı TR’ye geldi

01:08:18​ McLaren Racing, Bitci.com ile ortaklığını duyurdu!

01:13:32​ Microsoft Discord’u alabilir

01:16:13​ Leyla ile Mecnun Exxen’e geliyor

01:20:15:​ İlk Tweet NFT olarak 2,9 milyon dolara satıldı!