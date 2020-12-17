Epic Games Store 60 TL indirim kuponu dağıtıyor!

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber oyun platformlarında da yeni yıl kampanyaları yavaş yavaş başlıyor. Bu platformlardan Epic Games Store, her gün bir ücretsiz oyun verdiği kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Bununla da kalmayan platform, bütün kullanıcılarına 60 TL değerinde indirim çeki hediye etmeye başladı!

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Epic Games çıldırdı: Bütün üyelere 60 TL indirim kuponu veriyor!

Daha önce belirttiğimiz üzere, Epic Games Store yılbaşına kadar her gün bir adet oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Platformun son sürprizi ise her yılbaşında geleneksel olarak paylaştığı indirim kuponu oldu. 7 Ocak tarihine kadar sürecek kampanyada 80 TL ve üzeri oyun alımlarında geçerli olmak üzere 60 TL değerinde indirim kuponu hediye ediliyor. Kuponun aktivasyonu için ise kullanıcıların birkaç küçük işlem yapması gerekiyor.

“Yılbaşı Tatili İndirimi 2020” indirim kuponu nasıl alınır?

Epic Games Store’a üye girişi yapın.

yapın. Buradaki link üzerinden kampanya sayfasını ziyaret edin.

link üzerinden kampanya sayfasını ziyaret edin. Sayfadaki “EPIC KUPONUMU AL” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Hesabınıza yüklenen kupon, 80 TL ve üzeri oyun alımı sırasında sepetinize otomatik olarak uygulanacaktır.

60 TL’lik indirim kuponu bütün oyunlarda geçerli olduğu için ciddi indirimler yakalamanız mümkün. Örneğin; geçtiğimiz günlerde sunulan Cyberpunk 2077 oyununa 249 TL yerine 189 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ya da 80.70 TL değerindeki Assassin’s Creed Odyssey’i sadece 20.70 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Son olarak yeni yıla özel olarak indirime giren oyunları buradan inceleyebileceğinizi belirtelim.