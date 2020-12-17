Haber
Epic Games Store 60 TL indirim kuponu dağıtıyor!
Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber oyun platformlarında da yeni yıl kampanyaları yavaş yavaş başlıyor. Bu platformlardan Epic Games Store, her gün bir ücretsiz oyun verdiği kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Bununla da kalmayan platform, bütün kullanıcılarına 60 TL değerinde indirim çeki hediye etmeye başladı!
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Epic Games çıldırdı: Bütün üyelere 60 TL indirim kuponu veriyor!
Daha önce belirttiğimiz üzere, Epic Games Store yılbaşına kadar her gün bir adet oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Platformun son sürprizi ise her yılbaşında geleneksel olarak paylaştığı indirim kuponu oldu. 7 Ocak tarihine kadar sürecek kampanyada 80 TL ve üzeri oyun alımlarında geçerli olmak üzere 60 TL değerinde indirim kuponu hediye ediliyor. Kuponun aktivasyonu için ise kullanıcıların birkaç küçük işlem yapması gerekiyor.
“Yılbaşı Tatili İndirimi 2020” indirim kuponu nasıl alınır?
- Epic Games Store’a üye girişi yapın.
- Buradaki link üzerinden kampanya sayfasını ziyaret edin.
- Sayfadaki “EPIC KUPONUMU AL” butonuna tıklayın.
- Hesabınıza yüklenen kupon, 80 TL ve üzeri oyun alımı sırasında sepetinize otomatik olarak uygulanacaktır.
60 TL’lik indirim kuponu bütün oyunlarda geçerli olduğu için ciddi indirimler yakalamanız mümkün. Örneğin; geçtiğimiz günlerde sunulan Cyberpunk 2077 oyununa 249 TL yerine 189 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ya da 80.70 TL değerindeki Assassin’s Creed Odyssey’i sadece 20.70 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Son olarak yeni yıla özel olarak indirime giren oyunları buradan inceleyebileceğinizi belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53 5G resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A53 5G resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.
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Oppo A53 5G yaklaşık 200 dolarlık fiyat etiketiyle geliyor!
Oppo yeni bir orta seviye 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. A53 5G modelini geliştiren firma, daha önceden Hindistan’da satışa çıkarttığı A53 modelinden tamamen farklı bir cihaz ile rekabete katılıyor. Teknik özellikleri daha önce sızdırılan akıllı telefon orta seviyede bizleri karşılamakta. Gücünü MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisinden alacak olan akıllı telefon, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.
6.5 inçlik LCD FullHD+ ekran ile kullanıcılarını karşılayacak olan Oppo A53 5G, delikli ekran teknolojisine ve bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Öte yandan cihazın ekran yenileme hızının da 90 Hz olduğu öğrenildi. Arka tarafta üçlü kamera kurulunun dikkat çektiği akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesinin bizleri karşıladığı akıllı telefon kullanıcılarına 10W‘lık şarj desteği sunacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 198 dolar olarak belirlenirken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekli üst modelin fiyatı henüz bilinmiyor. Öte yandan akıllı telefonun 21 Aralık tarihinde satışa çıkacağı öğrenildi.
Donanım
Fujifilm ve IBM 580 TB kapasiteli yeni bir manyetik bant geliştirdi
Manyetik bantlar, uzun zamandır yedekleme ortamı olarak kullanılmaktadır. IBM firması, üretilen devasa miktardaki veriyle başa çıkabilecek tek teknolojinin 60 yılıdır kullanılan manyetik bant olduğunu belirtiyor. Firma ayrıca manyetik depolamada bir dünya rekoru kırmak için Fujifilm ile işbirliğine giriştiklerini belirtti. İki şirket birlikte geliştirdikleri teknoloji sayesinde inc kare başına 317 gigabaytlık bir depolama kapasitesi elde etmeyi başardılar.
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Fujifilm ve IBM 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesi elde etti
Elde edilen bu bant mevcutlarından yaklaşık 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesine sahip olacak. IBM, 580 terabayt’ın 944 mt yüksekliğindeki 786.977 CD’ye eş değer olduğunu vurguladı.
Normalde manyetik bantların üretiminde Baryum Ferrit partikülleri kullanılıyor. Fujifilm bu yeni ürettiği bantta, elde etmek için yoğun çaba serf etti Stronsiyum Ferrit partiküllerini kullandı. Yorucu çalışmalarının sonucunda aynı miktar bant kullanarak daha fazla depolama alanı elde ettiği yeni manyetik bantları üretmeyi başardı.
Firma Stronsiyum Ferrit partiküllerinin yanı sıra düşük sürtünmeli bir manyetik bant kafası da geliştirdi. Bunun sayede elde edilen bant, 15 km/s hızla hareket ederken okunabilme özelliğini kazanmış oldu. Ayrıca kafanın banta göre hassas konumunu korumasına yardımcı olan yeni bir servo kontrolcü seti geliştirdi.
Bulutta depolanan çoğu verinin aynı zamanda bir yerlerde yedeklenmesi de gerekiyor. Manyetik bantlar bu işi hallediyor. Akıllı telefonların kullanımının iyice yaygınlaşmasının ardından yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve video kayıtları çok fazla depolama alanı kaplamaya başladı. Ayrıca bir çok alanda elde edilen veriler artık neredeyse tamamen elektronik ortamda tutuluyor. Kısacası gün geçtikçe daha fazla veri depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Oluşan ihtiyacı karşılamak için bu ve benzeri teknolojik gelişmeler hayatı önem taşıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Avrupa fiyatları ortaya çıktı!
Samsung, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S21’i resmen duyuracak. Samsung Galaxy S21 serisiyle ilgili çoğu detay gün yüzüne çıkarken, telefonların fiyat bilgisi de tanıtımına sayılı günler kala ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy S21 serisi, selefine göre daha ucuz olacak!
Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S20 serisinin yüksek fiyatları nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. GalaxyClub adlı internet sitesinin ulaştığı bilgiler ise Koreli üreticinin bu yaklaşımından bir nebze de olsa geri adım attığını gösteriyor. Samsung Galaxy S21 ailesinin sızdırılan Avrupa fiyatlarına göre, serinin 128 GB’lık başlangıç modeli 879 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy S20’nin 999 Euro’luk başlangıç fiyatı dikkate alınırsa aradaki fark oldukça dikkat çekici görünüyor.
Serinin ortanca modeli Galaxy S21+ selefinden yaklaşık 20 Euro ucuz görünürken, tek zamlanan telefon ise Ultra versiyonu olacak. Kamera odaklı telefonun, önceki model olan Galaxy S20 Ultra’ya göre 50 Euro pahalı olduğu gözlerden kaçmıyor.
- Galaxy S21 5G 128 GB: 879 Euro
- Galaxy S21+ 5G 128 GB: 1079 Euro
- Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB: 1399 Euro
14 Ocak’ta tanıtılacağı bildirilen Samsung Galaxy S21 serisi, pek çok açıdan önemli yenilikler ile geliyor. Sırasıyla 6.2″, 6.7″ ve 6.8″ Dynamic AMOLED ekrana sahip seride 120Hz tazeleme hızı standart olarak sunulacak. Gücünü 5G destekli Exynos 2100 işlemciden alan seride 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunacak. Son olarak Galaxy S21 Ultra modelinde seride bir ilk olarak S Pen desteğinin sunulacağını da belirtelim.
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