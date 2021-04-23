Epic Games, iki oyunu ücretsiz yaptı

reklam

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Days Gone geliştiricisi: “Oyunları indirimli almayın, tam fiyat ödeyin”

reklam

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 154 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.

reklam

Alien: Isolation

Epic Games Store’daki fiyatı 104,71 TL olan Alien Isolation, mağazanın bu haftaki ücretsiz oyun kampanyası dahilinde erişime sunulacak. Bitmek bilmeyen korku ve ölüm tehlikesi içeren bir atmosferde geçen hayatta kalma korku oyunu, CATHODE oyun motoruyla yaratıldı.

Ellen Ripley Dünya’dan ayrılırken kızına 11. yaş gününü kutlamak üzere geri döneceğinin sözünü verir, ancak başaramaz. Bundan tam on beş yıl sonra, Amanda Ripley annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrenir.

Amanda, annesinin kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek için Sevastopol uzay istasyonuna girer ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşılaşır. Buradan sağ çıkmak için hazırlıksız ve neredeyse ekipmansız bir şekilde aklınızı ve cesaretinizi kullanmanız gerekecek.

Alien: Isolation oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)

İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 – 4 Core, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 – 4 Core, 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series veya Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Hand of Fate 2

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyası dahilinde oyunculara sunulacak diğer yapım Hand of Fate 2 olacak. Defiant Development tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue-Like aksiyon oyunu, serideki heyecan ve macerayı ikiye katlıyor.

DefiantDevelopment’ın geliştirdiği Hand of Fate 2. Serinin 2017’de çıkan ikinci yapımında oyuncular, sürekli tekrarlanabilen görevlerden oluşan canlı bir masa oyununda rakiplerini alt etmeye çalışacak. Dört farklı eklenti paketine sahip oyunun, eklenti paketleri ve müziklerin de olduğu ayrı sürümünün kısa süre içerisinde mağazada yerini alması bekleniyor.

Hand of Fate 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit)

İşlemci: 2.66GHz Intel Core i7

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GT 750, Radeon HD 7800

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Epic Games üyesi olmak şart

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Deponia Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 29.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.