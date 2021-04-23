Genel
Epic Games, iki oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 154 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.
Alien: Isolation
Epic Games Store’daki fiyatı 104,71 TL olan Alien Isolation, mağazanın bu haftaki ücretsiz oyun kampanyası dahilinde erişime sunulacak. Bitmek bilmeyen korku ve ölüm tehlikesi içeren bir atmosferde geçen hayatta kalma korku oyunu, CATHODE oyun motoruyla yaratıldı.
Ellen Ripley Dünya’dan ayrılırken kızına 11. yaş gününü kutlamak üzere geri döneceğinin sözünü verir, ancak başaramaz. Bundan tam on beş yıl sonra, Amanda Ripley annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrenir.
Amanda, annesinin kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek için Sevastopol uzay istasyonuna girer ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşılaşır. Buradan sağ çıkmak için hazırlıksız ve neredeyse ekipmansız bir şekilde aklınızı ve cesaretinizi kullanmanız gerekecek.
Alien: Isolation oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)
- İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 – 4 Core, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 – 4 Core, 3.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series veya Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Hand of Fate 2
Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyası dahilinde oyunculara sunulacak diğer yapım Hand of Fate 2 olacak. Defiant Development tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue-Like aksiyon oyunu, serideki heyecan ve macerayı ikiye katlıyor.
DefiantDevelopment’ın geliştirdiği Hand of Fate 2. Serinin 2017’de çıkan ikinci yapımında oyuncular, sürekli tekrarlanabilen görevlerden oluşan canlı bir masa oyununda rakiplerini alt etmeye çalışacak. Dört farklı eklenti paketine sahip oyunun, eklenti paketleri ve müziklerin de olduğu ayrı sürümünün kısa süre içerisinde mağazada yerini alması bekleniyor.
Hand of Fate 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit)
- İşlemci: 2.66GHz Intel Core i7
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GT 750, Radeon HD 7800
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 29.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung‘un yeni orta giriş seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Geekbench listelemesi sayesinde cihazın yeteneklerine de bakış atma şansımız oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir aksesuar firması sayesinde tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bu sefer de teknik özeliklerinin bazıları belli oldu. 5G ile geleceği kesinleşen akıllı telefon, serinin bir önceki cihazını geçmeye çalışacak.
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Samsung Galaxy A22 Dimensity 700 ile geliyor!
Samsung akıllı telefon dünyasında her seviyede önemli bir rakip olmak istiyor. Akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi modelleri ile ön plana çıksa da, alt seviyedeki cihazları ile de kullanıcıların tercihi olmayı başarıyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde de önemli bir yarışmacı olan firma, Galaxy A serisinin yeni üyesi için geri sayıma geçti. Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde olması beklenen Galaxy A22 5G ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Çinli bir aksesuar firması, cihaz için ürettiği kılıflarla ilk kez cihazın olası görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Piyasadaki rakiplerine nazaran biraz daha eski nesil bir tasarımla piyasaya çıkacak akıllı telefon Geekbench‘e uğradı. Akıllı telefonun test sonuçları Geekbench ziyareti sırasında ortaya çıktı. Cihaz, tekli çekirdek performansında 562 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1755 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca Geekbench platformunda listelenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22, kullanacağı işlemci ile birlikte 5G özellikli olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı işlemciye bünyesinde yer verecek. Cihaz gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. İşlemci, altı adet 2.0 GHz‘li Cortex A76 ve iki adet 2.2 GHz‘li Cortex A55 çekirdeklerinin birleşiminden oluşuyor. Ayrıca işlemci de ARM Mali-G57 MC2 grafik birimi de yer almakta. 5G özelliğine kavuşan akıllı telefon 2.77 Gbps indirme hızını da kullanıcılarına vadediyor. Bununla birlikte akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak akıllı telefonun depolama alanı ile ilgili ortaya çıkan bir detay henüz yok. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Geekbench test sonuçları da artık ortaya çıkan cihazın, yüksek çekirdek hızında Galaxy A32 5G modelinden daha performanslı olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Galaxy A32 5G modeli Dimensity 720 işlemcisine sahipti. Detayların peşi sıra geldiği akıllı telefonun tasarımı ile alakalı da yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı!
Çinli aksesuar firması tarafından, tasarımı ortaya çıkarılan akıllı telefon, şimdi de render görüntüleri ile bizlere merhaba dedi. Sızıntıları ile meşhur Voice isimli internet sitesinde akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz tasarım olarak günümüz orta seviye cihazlarına nazaran biraz “eski” duruyor. Infinity-V isimli çentikli yapıya sahip olacak akıllı telefon kalın çerçevesi ile dikkat çekiyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Böylece akıllı telefonda sade bir tasarım anlayışı dikkat çekmekte. Parmak izi okuyucusu aynı zamanda açma kapama tuşu görevi de görecek gibi gözüküyor. Zira ses kısma tuşu dışında cihaz üzerinde başka fiziksel tuş yer almıyor. Bir adet ön kameraya sahip olacak akıllı telefonda, arka tarafta da üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön kamera 13 MP değeri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Tüm bunların yanı sıra cihaz üzerinde 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefon, Galaxy A21s‘in başarılarını sürdürmek istiyor. Bildiğiniz üzere Galaxy A21s modeli 2020 yılının en popüler beşinci akıllı telefonu olmuştu. Tabi görece daha düşük gelirli ülkelerde cihazın çokça tercih edildiğini de unutmamak gerek. Akıllı telefonun 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihaz serinin en ucuz 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Bakalım Samsung Galaxy A22 5G modeli yüksek beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Türk Telekom’dan 23 Nisan dijital şenliği!
Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çevirim içi bir şenliğe dönüştürmeyi başardı. Türk Telekom’un Günışığı projesinde yer alan az gören çocuklar, bayramı İstanbul Modern işbirliğiyle geliştirilen Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında çevirim içi müze turuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
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Türk Telekom çalışanlarının çocukları ise Barış Manço’nun bir döneme damgasını vuran Adam Olacak Çocuk programında Doğukan Manço ile eğlenceli dakikalar geçirebildi.
İnsan odaklı yaklaşımıyla projeler üretmeye dikkat çeken Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği çevirim içi etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, evlerinde geçiren çocuklar için bir şenliğe dönüştürmeyi başardı.
Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği “Günışığı” projesine dahil olan az gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutladı. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan ‘Sanatın Günışığı Eğitim Programı’ kapsamındaki etkinlikte çocuklar için çevirim içi müze turu düzenlendi. Turda, Abidin Elderoğlu, İhsan Cemal Karaburçak, Jennifer Steinkamp’ın yapıtlarının yer aldığı müze koleksiyonundan bir seçki tanıtılırken çocuklarla interaktif bir etkinlik yapılması da dikkat çekti.
Adam Olacak Çocuk programı ile eğlenceli dakikalar geçirdi!
Türk Telekom çalışanlarının çocukları da bugüne özel düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde bir araya geldiler. Barış Manço’nun efsane Adam Olacak Çocuk programının bayrağını başarı ile taşıyan, Doğukan Manço çocuklarla çevirim içi buluştu.
Sihirbaz şovu, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle keyifli vakit geçiren çocuklar, emojiler ile masal tahmin etme yarışmasına da katıldı.
Türk Telekom Hakkında;
180 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Genel
Sony yeni X-Serisinin üç hoparlörünü tanıttı!
Sony’nin yeni piyasaya çıkan X-Serisi hoparlör yelpazesi, hayatı dolu dolu ve sesli yaşayan kullanıcılar için uzun yıllar hatırlanacak anılar yaratıyor. SRS-XP500 ve XP700 teknolojisi ile parti sesini deneyimleme imkanı sunuyor.
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Yeni X-Serisi hoparlörler, kullanıcılara müziği sonuna kadar açıp bütün gece net ve zengin bir ses deneyimi yaşatırken, tasarımı sayesinde her türden müziğe can veren bir ses sistemi sunuyor. İster içeride ister dışarıda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla dinleyin, yeni X-Serisi hoparlörler herkesin tarzına son derece uyumlu tasarımıyla göze çarpıyor. Bu sayede kullanıcılar, ses kalitesi, taşınabilirlik, dayanıklılık ve aydınlatma bakımından sunulan çok çeşitli seçenekler arasından kendi tarzına en uygun hoparlörü seçebiliyor.
Hoparlörlerin hepsinde, Sony’nin X-balanced Hoparlör üniteleri bulunuyor. Dairesel olmayan diyafram, hoparlörün alanını maksimize ederek ses basıncını artırırken daha az distorsiyon oluşmasını sağlıyor; bu da hangi tür müzik dinlenilirse dinlensin daha net bir ses elde edileceği anlamına geliyor.
XP700 için Çok Yönlü Parti Sesi
XP700’de, vurucu ve derin baslar ve ses netliğiyle çok yönlü parti sesi sağlayan üç ön yüksek verimli tweeter ve bir arka yüksek verimli tweeter mevcut. Ayrıca XG500, net bas sesini yeniden üretmek üzere optimize edilmiş pasif radyatörlere sahiptir. Tüm bunlar kullanıcıların paylaşmaya değer bir ses elde etmesini sağlar.
Mega Bass ve Canlı Sesler
Tüm seride bulunan MEGA BAS özelliği, hoparlörlerde bası yükseltmeye olanak tanıyarak derin ve vurucu baslar sunuyor. Yeni X-Serisi hoparlörler, sanki canlı çalınıyormuşçasına müzik dinleme keyfi yaşatıyor. CANLI SES modu ile o atmosferi yaratabilir ve favori müzikal deneyimini tekrar tekrar yaşatıyor.
Partiyi Dışarı Taşıma Zamanı
Yeni XG500, IP66 sınıfı suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Bu da güçlü parti sesinin keyfini istenilen hemen her yerde çıkarabilme anlamına geliyor. Bu hoparlör dayanıklı yapısı sayesinde havuz kenarında, piknikte, parkta ya da plajda, her yerde kullanılabiliyor. XG500, hoparlörün kuru kalmasını ve müziğin hiç durmamasını sağlayan dayanıklı, su tutmayan bir örgü süzgeçle yapılandırılmış. XP700 ve XP500, IPX4 sınıfı suya dayanıklılık özelliği sayesinde açık hava partilerinde aniden bastıran yağmura karşı bile partinin kaldığı yerden devam etmesine imkan sunuyor.
Uzun pil ömrü
XG500, XP700 ve XP500’ün uzun pil ömrüyle müzik istenilen yere taşınabilir. Bu hoparlörlerin hızlı şarj özelliği sayesinde, pilin azaldığı görüldüğünde endişelenmeye gerek kalmıyor. Her 3 hoparlörde de pil ömrünü uzatmak amacıyla, hoparlörünüzün %100 şarja ulaşmasını engelleyen Pil Bakım Modu bulunur.
Tasarımıyla dikkat çekici
Tasarımdaki yepyeni ortam aydınlatması, modern ve incelikli bir ambiyans elde etmeyi sağlar. Partiye enerji katacak ya da sakin bir geceyi yumuşak loş tonlarla bezeyecek bir dizi farklı aydınlatma opsiyonu arasından kullanıcılar dilediğini seçebilir. Bununla birlikte yeni X-Serisinin tamamında taşımayı kolaylaştıran konforlu birer kayış bulunur. Konforlu kayış sayesinde hoparlör rahatlıkla tutulup başka odaya veya bahçeye götürülebilir.
Eğlencenin ritmi hep yüksek
Gece eğlencesi için en ideal seçim olan X-Serisi hoparlörler, mikrofon ve gitar girişlerine sahip olmasıyla eğlenceli karaoke deneyimi sunuyor. Ek olarak hem XP700 hem de XP500, dikey ya da yatay konumlandırma için uygun. Hangisi tercih edilirse edilsin, XP700 üzerindeki sensör, sesi o pozisyon için optimize edişmiş şekilde kullanıcılara ses sunuyor.
Bluetooth uyumlu
Hoparlörlerin üçü de Bluetooth uyumlu. Böylelikle hoparlörü doğrudan Bluetoothlu cihazla eşleştirebilir ve cihazın sesini hoparlöre kolaylıkla aktarabilir. Hoparlörlerin üçü de 100’e kadar uyumlu hoparlörü birbirine bağlamanıza olanak veren Party Connect özelliğine sahip; bu bağlantı sağlandığında müzik ve ışıklar da senkronize oluyorr.
USB Bağlantı Noktaları
Yeni X-Serisi hoparlörler, parti hoparlörü olabilmeleri için USB oynatma ve USB şarj özellikleriyle donatılmış. Kullanıcılar dijital dosyaları çalmak için USB bağlantı noktasına USB takabilir ve müziği çalabilir. Eğer akıllı telefonun şarjı bitiyorsa hoparlöre takılabilir ve doğrudan şarj edebilir.
Sony | Music Center ve Fiestable
Yeni seri, hem Sony | Music Center hem de Fiestable aplikasyonlarıyla uyumlu. Sony | Music Center ile dans pistinden ayrılmadan oynatma listenizi seçebilir, şarkıyı sıraya ekleyebilir, aydınlatma ve ses modlarını değiştirebiliyorsunuz. Fiestable; parti oynatma listesi hazırlamak, Ses Değiştirici, Eko özelliği ve ses efektleri eklemek için DJ kontrol gibi karaoke fonksiyonlarını kullanarak parti atmosferini yaratmaya yardımcı olacak eğlenceli özelliklere erişebilmeyi sağlıyor.
SRS-XP700, SRS-XP500 ve SRS-XG500 modeli, Haziran 2021’den itibaren piyasaya sunulacağını da söylemeden geçmeyelim. Ürünlere detaylıca göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.
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