Her hafta yeni oyunlara sahne olan Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyası harika bir oyunla güncellendi. Bu hafta, PC oyuncuları için gotik bir korku RPG‘si olan Sunless Skies ücretsiz olarak sunuluyor. 27 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak bu oyun, oyuncuları ölmekte olan bir güneşin altındaki geniş ve tehlikeli bir dünyada fantastik bir lokomotifin kaptanlığına davet ediyor. Oyuncular, kendi hikayelerini oluştururken, zorlu kararlarla yüzleşecek ve unutulmaz güzellikteki bir manzarada tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkacaklar.

Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunu: Sunless Skies

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyası ile, bugünden itibaren Epic Games Store kullanıcıları Sunless Skies oyununu ücretsiz olarak indirebilirler. Oyun 27 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşacak. Kütüphanenize eklediğiniz takdirde oyunu istediğiniz zaman indirerek oynayabileceksiniz.

Failbetter Games tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Güneşin ölmekte olduğu ve karanlığın hüküm sürdüğü bir dünyada, oyuncular fantastik bir lokomotifin kaptanı olarak zorlu bir keşif yolculuğuna çıkıyorlar. Oyuncular, kararlarıyla kendi hikayelerini şekillendirirken, tehlikeli ve gizemli toprakları keşfedecekler.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olan Sunless Skies, karanlık ve gotik atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyuncular, bu geniş dünyada karşılarına çıkan zorlu görevleri tamamlayarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyun, detaylı bir hikaye anlatımı ve derin bir strateji sunarak oyuncuları içine çekiyor. Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyası kapsamında Sunless Skies, 4 Temmuz saat 18’e kadar ücretsiz olarak alınabilecek.

Epic Games Bir Sonraki Haftanın Ücretsiz Oyunu ne?

Sunless Skies’ın ardından, Epic Games Store önümüzdeki hafta açık dünya hava savaş oyunu Ace Combat Falcons’u ücretsiz olarak sunacak. Ace Combat Falcons hakkında detaylar ve tam zaman dilimi henüz açıklanmadı, ancak oyuncular bu heyecan verici oyunu da ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler. Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyaları, oyunculara her hafta yeni ve çeşitli oyunlar sunarak büyük ilgi görüyor.

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Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyası, oyuncuların farklı türlerde oyunları keşfetmelerine ve deneyimlemelerine olanak tanıyor. Sunless Skies ve Ace Combat Falcons gibi oyunlarla, Epic Games Store, oyunculara geniş bir oyun yelpazesi sunmaya devam ediyor. Bu fırsatları kaçırmamak için Epic Games Store’u düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunlar Nasıl Alınır?

“Epic Games haftanın ücretsiz oyunu nasıl alınır” sorusu çok sık soruluyor. Bu hafta, Sunless Skies oyunu 27 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu süre zarfında oyunları kütüphanenize eklediğinizde, kalıcı olarak oynanabilecek. Ardından her hafta yenilenen oyunlar sizi bekliyor.

Ücretsiz oyunları almak için izlenecek adımlar:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Sunless Skies oyununu bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic’in haftalık ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!