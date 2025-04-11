Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kapsamında yalnızca tek bir oyunla değil, tam üç farklı yapım ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor. Peki Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games ücretsiz oyunlar!

Epic Games Store üç oyunu birden ücretsiz olarak sunuyor!

Her hafta oyunculara bedava içerik sunarak geniş bir kitleye ulaşan Epic Games, Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyasında çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Epic Games ücretsiz oyun listesinde yer alan üç yapım, 11-17 Nisan tarihleri arasında hiçbir ücret ödenmeden kütüphanelere eklenebilecek.

İşte Epic Games ücretsiz oyunlar:

Arcadegeddon

Idle Champions of the Forgotten Realms

River City Girls

Arcadegeddon, hem tekli hem de çok oyunculu seçenekleriyle tempolu bir aksiyon sunarken, Idle Champions of the Forgotten Realms Dungeons & Dragons evreninden karakterleri aynı çatı altında buluşturuyor. River City Girls ile iki asi kızın hikâyesine konuk oluyorsunuz; bolca dövüş, macera ve retro atmosfer sizi bekliyor.

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Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms veRiver City Girls oyunlarını bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic’in haftalık ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!