Nintendo, Mario-Kart turları yapan şirkete karşı davayı kazandı

Engadget Japonya’dan alınan haberlere göre açılan mahkemede Tokyo’da Mario-Kart temalı turlar yapan go-kart şirketi haksız bulundu.

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Bu yılın başlarında o zamanki ismi MariCar olan Street Kart şirketi; 50 milyon Yen, yani yaklaşık 483.000 Dolarlık bir telif ücreti ödemeye tabi tutulmuştu. Şirket temyiz yoluna gitti ancak Japonya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi ve mahkeme Nintendo’yu haklı buldu.

Nintendo, Mari Mobility firmasını ilk olarak 2017 yılında da mahkemeye vermişti. Çünkü bu tip turları yapan başka şirketler de olsa, MariCar sürücülerin Mario Kart karakterleri gibi giyinmelerine izin vererek daha büyük bir ihlale sebep oluyordu. Aynı zamanda sonradan haklı çıkacağı gibi Nintendo, isminin kötü şeylerle yan yana gelmesi ve güvenlik açısından da korkuları vardı.

İlk davayı kaybeden MariCar şirketinin öncelikle 10 milyon Yen ile yaklaşık 97.000 Dolar ödeme yapması sonucuna varılmıştı. Sonrasında ise arabalarına çok da mantıklı olmayan bir şekilde “Nintendo ile alakasız” türünden yazıları yapıştıran şirketin ödeyeceği rakam, temyizin ardından 50 milyon Yene yükseldi.

Bu arada da tabii ki salgın nedeniyle Street Kart uygulaması oldukça fazla müşteri kaybı yaşamaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak yapılan kitle fonu toplama kampanyası ise yerlilerin turistlere karşın bu tip turları o kadar sevmemesi nedeniyle başarısız oldu.

Ancak Nintendo ise, 2021’de gelecek olan Super Nintendo World platformunun bir parçası olarak; kullanıcılara oyunu tecrübe etme imkanı verecek olan Mario Kart Artırılmış Gerçeklik trenini sunmaya hazırlanıyor.