Galaxy M01, Meizu 17 ve 17 Pro sızdırıldı!

Yakın zamanda çıkacak olan Samsung Galaxy M01, geçtiğimiz aylarda Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı ve şimdi cihaz hakkında sızıntılar mevcut. Bugün Google Play Console‘da görülen cihazın lansman tarihinin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Google Play Console tarafından yayınlanan listede cihazın bazı temel özelliklerini görebiliyoruz.

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Galaxy M01, Meizu 17 ve 17 Pro hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?

M01, 720×1520 çözünürlüklü bir ekran, 3 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti ile gelecek. Cihazın giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen 3 GB RAM bulunması güzel olmuş diyebiliriz. İşlemci tarafında ise biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Galaxy M01, Android 10 ile kutudan çıkacak.

Teknik özellikler listesine eklenen resime baktığımızda cihazın Samsung Galaxy A01‘e inanılmaz derecede benzediği farkediliyor. Bu nedenle bu cihaz bazı ülkeler için A01’in yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Bundan emin olmak için cihazın resmi olarak açıklanmasını bekleyeceğiz. Bildiğimiz tek kesin şey Galaxy M01, Galaxy A01‘den 1 GB fazla RAM ile gelecek.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro‘da aynı şekilde Google Play Console‘da görüntülendi. Bu iki cihaz 8 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek.

Ortaya çıkan belgelere göre, her iki telefon da 8 GB RAM ve Snapdragon 865 SoC ile gelecek. Ayrıca her iki telefonda 1080×2340 çözünürlüklü ekrana sahip olacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak.