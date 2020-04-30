Akıllı Telefonlar
Galaxy M01, Meizu 17 ve 17 Pro sızdırıldı!
Yakın zamanda çıkacak olan Samsung Galaxy M01, geçtiğimiz aylarda Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı ve şimdi cihaz hakkında sızıntılar mevcut. Bugün Google Play Console‘da görülen cihazın lansman tarihinin yakın olduğunu söyleyebiliriz. Google Play Console tarafından yayınlanan listede cihazın bazı temel özelliklerini görebiliyoruz.
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Galaxy M01, Meizu 17 ve 17 Pro hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
M01, 720×1520 çözünürlüklü bir ekran, 3 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti ile gelecek. Cihazın giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen 3 GB RAM bulunması güzel olmuş diyebiliriz. İşlemci tarafında ise biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Galaxy M01, Android 10 ile kutudan çıkacak.
Teknik özellikler listesine eklenen resime baktığımızda cihazın Samsung Galaxy A01‘e inanılmaz derecede benzediği farkediliyor. Bu nedenle bu cihaz bazı ülkeler için A01’in yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Bundan emin olmak için cihazın resmi olarak açıklanmasını bekleyeceğiz. Bildiğimiz tek kesin şey Galaxy M01, Galaxy A01‘den 1 GB fazla RAM ile gelecek.
Meizu 17 ve Meizu 17 Pro‘da aynı şekilde Google Play Console‘da görüntülendi. Bu iki cihaz 8 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek.
Ortaya çıkan belgelere göre, her iki telefon da 8 GB RAM ve Snapdragon 865 SoC ile gelecek. Ayrıca her iki telefonda 1080×2340 çözünürlüklü ekrana sahip olacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!
Samsung 2020 yılının ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı. Şirket Fold modelinde olan eksiklikleri daha büyük bir dış ekran ve güçlendirilmiş ince cam ile Fold 2 modelinde aşmayı planlıyor.
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Samsung Galaxy Fold 2 ve Note 20 modellerini tanıtacağını doğruladı!
Samsung bu yılın ikinci yarısında Galaxy Fold 2 ve Galaxt Note 20’yi piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Akıllı telefon üretim endüstrisi COVID-19 salgınından oldukça olumsuz etkilenmiş durumda ve birçok telefonun tanıtımında gecikmeler gördük. Ancak tüm bunlara rağmen Samsung kendinden emin görünüyor. Şirket henüz telefonların isimlendirmelerinden bahsetmemiş olsa da açıklamasında yeni katlanabilir telefonları ve Note modelleri ifadesine yer verdi. Kore medyasında yer alan Note 20 ve Fold 2 modellerinin geliştirildiği iddialarının ardından bu bilgiye şirket tarafından da doğrulama geldi.
Samsung aynı zamanda birinci çeyrek raporlarını da yayınladı. Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 Ultra’nın beklenenden daha yüksek satış rakamlarına ulaştığı ve şirketin ilk çeyrekteki mali raporlarında önemli rol oynadığı ifade edildi. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda 5G bağlantı teknolojilerini daha uygun fiyatlı telefonlarına getirmeyi planladıklarını açıkladı. Sızıntılara göre Note 20 serisi ile birlikte telefon geliştirilmiş stylus özelliklerine, daha iyi kameraya ve yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Tüm bu yeniliklere rağmen Galaxy Fold 2’nin kullanıcılar için daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young’a göre Samsung Galaxy Fold 2 2213×1689 çözünürlüğe ve 7.59 inç büyüklüğe sahip olacak. Ayrıca telefon 120Hz ekran tazeleme hızına sahip. Samsung ilk Fold’un eksikliklerini daha büyük bir dış ekran ve daha dayanıklı ultra ince cam ile aşmayı planlıyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan ve daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak cihazların Ağustos ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9, resmi duyuruya çok kısa bir süre kala tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
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Redmi Note 9, resmi görselleri ve teknik özellikleri ile detaylandı!
Toplam 3 renk seçeneğine sahip olduğu görülen Redmi Note 9, genel tasarımı itibarıyla serinin diğer modellerinden pek bir fark barındırmıyor. Ekran deliği ortadan sol üst köşeye taşınan telefonun parmak izi sensörü de yan bölümden arkaya alınmış. Cihaz, bu iki ufak detay sayesinde görüntü bakımından diğer modellerden ayrışıyor.
Teknik özellikler tarafında ise bazı detaylar kullanıcıları sevindirmeye yeterken, bazı detaylar ise orta seviye bir cihaz olduğunu belli ediyor. 6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi Note 9, gücünü MediaTek’in yeni Helio G85 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile gelen telefon, hibrit hafıza kartı desteğine de sahip olacak.
Cihazın kamera tarafında ise dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 megapiksel çözünürlüklü Samsung Isocell GM1 sensörün başı çektiği arka kamerada; 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekran deliğine gömülen ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak.
Serinin diğer modellerinde olduğu gibi 5.020 mAh’lik bir batarya taşıdığı belirtilen Note 9, 18W hızlı şarj desteğini ihmal etmiyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzü de telefonun yazılım desteğini tamamlıyor. Son olarak 200 doların altında bir satış fiyatı olacağı söylenen telefonun ülkemizde de satılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a’nın çıkış tarihi Covid-19’dan etkilenmiyor!
Google‘ın Android cihazları olan Pixel serisi yeni üyesi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Pixel 4a, Covid-19‘dan bağımsız düşünülen tarihte piyasaya çıkacak!
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Google Pixel 4a mayıs sonunda piyasaya çıkacak!
Google, her ne kadar Android’in yazılımsal anlamda her şeyi olsa da, çıkardığı telefonlarla da adından söz ettiriyor. Pixel serisi ile övgülerin toplayan firma geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orta seviye uygun fiyatlı Pixel cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Pixel 4a ile karşımıza çıkması beklenen Google, görünüşe göre hayranlarını çok bekletmeyecek gibi gözüküyor. Zira gelen bilgilere göre, Pixel 4a, Corona virüsten etkilenmeyerek planlanan tarihte piyasaya çıkacak. Her ne kadar Google I/O etkinliği iptal edilmiş olsa da, cihazın 22 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağı sızdırıldı. Almanya da Vodafone’un belgelerinde ortaya çıkan çıkış tarihi hayranları oldukça sevindirdi.
Google tarafından uygun fiyatlı olması nedeniyle ön plana çıkarılan Pixel a serisi, bu yıl da aynı hedefle kullanıcıları karşılayacak. 399 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olacak cihaz teknik özellik bakımından da orta üst seviye akıllı telefonlar arasında yerini alacak gibi gözüküyor. 4G ve 5G olarak iki farklı modele sahip olacak cihaz, tek arka kamera ile karşımıza çıkacak. Daha önce Pixel 3 serisinde tek kamera ile yaptıkları çok övülen firmanın, Pixel 4a içinde aynı yolu izlemesi ve cihazına güvenmesi pek şaşırtıcı olmadı. Ülkemizde ne yazık ki satışı bulunmayan Pixel serisi yeni üyesi ile 22 Mart 2020‘de hayranlarını karşılayacak.