Epic Games’in milyonlarca kullanıcıya sahip olan oyunu Fortnite hakkında, şirketin CEO’su Tim Sweeney sürpriz bir paylaşım yaptı. Epic CEO‘su paylaşımında birçok Apple kullanıcısını sevindirebilecek bir haber verdi!

Epic Games’in popüler oyunu Fortnite‘ın 2020 yılında App Store’a gelmesiyle beraber, birçok Apple iPhone ve iPad kullanıcısı bu uygulamayı cihazlarına yüklemiş ve oyun kısa zamanda milyonlarca indirmeye ulaşmıştı.

Epic Games, kullanıcılara oyun içindeki ücretli eklentilerde harcayabilecekleri bir para birimi sunmuş ve bu satın alımları App Store’dan gerçekleştirmek yerine, kendi sistemleri üzerinden gerçekleştirmişti.

Bu satın alımların Epic’in kendi sistemleri üzerinden gerçekleşmesi, Apple’ın App Store satın alımlarından aldığı yüzde 30’a varan kesintinin Fortnite satın alımlarında yapılamamasına neden olmuş ve Apple cephesi, App Store satın alım politikasını ihlal ettiği gerekçesiye Fortnite’ı App Store’dan kaldırmıştı.

Ardından iki şirket arasında karşılıklı davaların açıldığı bir savaş başlamış ve bazı büyük şirketler de bu savaşa taraf olmuştu. 2020 yılında gerçekleşen bu olayların üzerinden 2 yıl geçti ve geçtiğimiz yıl ortaya çıkan haberler, oldukça önemli bir gelişmeyi paylaştı. Bu haberlerde, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Dijital Piyasalar Yasası’nın Apple’ı üçüncü taraf uygulama mağazalarından uygulama yüklemeye zorlayacağı bilgisi yer aldı.

Bu yıl tanıtılması beklenen iOS 17 ile beraber hayata geçeceği konuşulan bu değişiklik sayesinde, kullanıcıların App Store dışından da uygulama yükleyebileceği biliniyor.

Epic CEO’su Tim Sweeney tam da buna atıfta bulunarak, 1 Ocak’ta Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında “Bir sonraki yıl iOS’te!” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, 2023 yılında Epic Games’in Fortnite’ı yeniden iPhone ve iPad’lere getireceği yönünde yorumlandı. Avrupa Birliği’nin aldığı kararların ardından, Epic Games’in bunu kendi uygulama mağazasında yayınlaması bekleniyor. Zira Apple’ın Fortnite’ı yeniden App Store’a getirme gibi bir çabası yok.

Üçüncü Taraf Uygulama Mağazası Yarışı Kızışıyor!

Bu haberle beraber, Epic Games’in de Apple’ın en büyük üçüncü taraf uygulama mağazalarından biri olma yarışına dahil olduğunu söylemek mümkün. Milyonlarca kullanıcının iPhone ve iPad’lerinde Fortnite oynamak istediği düşünüldüğünde, Epic‘in en büyük üçüncü taraf uygulama mağazalarından biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone ve iPad’inizde Fortnite oynamak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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