Enpara.com, 2012 yılından bu yana QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Ancak 2025 yılı Eylül-Ekim aylarında bu durum değişiyor. Enpara, QNB Group tarafından kurulan Enpara Bank A.Ş.‘ye devrediliyor. Peki bu devir sonrası Enpara kapandı mı, satıldı mı, IBAN numaraları değişecek mi?

Enpara satıldı mı? Kapanıyor mu?

Enpara satılmadı ve kapanmıyor. Sadece QNB Finansbank’tan ayrılarak QNB Group’un yeni kurduğu ayrı bir banka olan Enpara Bank A.Ş.‘ye devrediliyor.

Yani Enpara, bağımsız bir dijital banka olarak faaliyetlerine devam edecek. Tüm kullanıcı hesapları da bu yeni yapıya aktarılacak.

Enpara IBAN numaraları değişecek mi?

Evet, IBAN bilgileriniz değişecek. Devir işlemiyle birlikte Enpara, yeni bir banka koduna geçecek ve buna bağlı olarak IBAN’lar yeniden oluşturulacak. Ancak mevcut hesap numaraları korunacak, yani sadece IBAN değişikliği yaşanacak.

Yeni IBAN’ı kimlerle paylaşmalıyım?

Enpara, kullanıcılarını uyararak yeni IBAN bilgilerinin para gönderen kişi ve kurumlarla vakit kaybetmeden paylaşılması gerektiğini açıkladı. Çünkü eski IBAN’lara para gönderilmesi halinde, eğer daha önce talimat verilmişse, bu transferler 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaba yönlendirilecek.

Talimat verilmemesi durumunda ise gönderilen paralar iade edilecek. Bu yüzden devirden yaklaşık bir ay önce cep şube üzerinden ilgili talimatın verilmesi gerekecek. Enpara, bu süreç hakkında ayrıca bilgilendirme yapacağını da duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hâlâ eski IBAN’larınıza (QNB Bank IBAN’ı) EFT veya SWIFT yapan göndericiler olabilir. Bu durumda, eğer önceden talimat verilmişse, QNB Bank gelen bu transferleri Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz şekilde aktaracaktır.” ifadelerine yer verildi.

FAST ve havale işlemlerini IBAN değişikliği nasıl etkiler?

FAST ve havale işlemleri otomatik olarak reddedileceği için bu işlemler için verilecek yönlendirme talimatları geçerli olmayacak. Yanlış IBAN girildiğinde sistem, göndericiyi otomatik olarak uyaracak.

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Siz Enpara’nın Enpara Bank A.Ş.’ye geçişi hakkında ne düşünüyorsunuz? IBAN değişikliği sizi etkiler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.